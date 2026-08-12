Podłogi tarasowe powinny być regularnie i odpowiednio czyszczone, aby uchronić je od zabrudzeń atmosferycznych. Dzięki szczotkom walcowym zaprojektowanym specjalnie do powierzchni drewnianych oraz desek kompozytowych, zabrudzenia na powierzchniach zewnętrznych można usunąć równomiernie i dokładnie. Dwie szczotki walcowe zawarte w zestawie można łatwo wymienić i mogą one zastąpić szczotki wchodzące w zakres dostawy urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 4.