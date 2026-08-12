Wałki szczotkowe

Całkowite i równomierne usuwanie zabrudzeń na powierzchniach zewnętrznych głowicami szczotkowymi 2-elementowego zestawu szczotek PCL 4. Powierzchnie drewniane oraz deski kompozytowe będą znów wyglądać jak nowe.

Podłogi tarasowe powinny być regularnie i odpowiednio czyszczone, aby uchronić je od zabrudzeń atmosferycznych. Dzięki szczotkom walcowym zaprojektowanym specjalnie do powierzchni drewnianych oraz desek kompozytowych, zabrudzenia na powierzchniach zewnętrznych można usunąć równomiernie i dokładnie. Dwie szczotki walcowe zawarte w zestawie można łatwo wymienić i mogą one zastąpić szczotki wchodzące w zakres dostawy urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 4.

Cechy i zalety
Dokładne i równomierne czyszczenie powierzchni drewnianych i desek kompozytowych na powierzchniach zewnętrznych
Twarde włosie szczotki
Zoptymalizowany profil szczotek do czyszczenia powierzchni drewnianych i desek kompozytowych
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Powierzchnie drewniane
  • Zielony porost
  • Mech