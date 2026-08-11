Szczotka do powierzchni płaskich PS 20
Szczotka do czyszczenia niedużych powierzchni i schodów. Kompatybilna z akumulatorowymi myjkami KHB i OC 6-18.
Szczotka PS 20 do myjek ręcznych Kärcher jest wyposażona w dwie wbudowane dysze oraz osłonę przeciwrozbryzgową z włosiem, a także może być obracana w zakresie 90 stopni. Oznacza to łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
Cechy i zalety
Dwie zintegrowane dysze
- Wydajniejsze czyszczenie w porównaniu do pojedynczej lancy spryskującej.
Kompaktowa konstrukcja
- Idealne rozwiązanie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Dwie lance przedłużające
- Zależnie od zastosowania szczotki PS 20 można używać z przedłużeniami lub bez.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|729 x 198 x 768
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Schody
- Ścieżki
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Części zamienne
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