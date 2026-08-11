Szczotka do powierzchni płaskich PS 20

Szczotka do czyszczenia niedużych powierzchni i schodów. Kompatybilna z akumulatorowymi myjkami KHB i OC 6-18.

Szczotka PS 20 do myjek ręcznych Kärcher jest wyposażona w dwie wbudowane dysze oraz osłonę przeciwrozbryzgową z włosiem, a także może być obracana w zakresie 90 stopni. Oznacza to łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Cechy i zalety
Dwie zintegrowane dysze
  • Wydajniejsze czyszczenie w porównaniu do pojedynczej lancy spryskującej.
Kompaktowa konstrukcja
  • Idealne rozwiązanie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Dwie lance przedłużające
  • Zależnie od zastosowania szczotki PS 20 można używać z przedłużeniami lub bez.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 729 x 198 x 768
Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Schody
  • Ścieżki
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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