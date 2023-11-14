CZYSZCZENIE TARASU DREWNIANEGO: JAK SZYBKO I ŁATWO WYCZYŚCIĆ DREWNIANY TARAS?
Szczególnie latem, patio oferuje wiele korzyści. Może być używane jako miejsce relaksu i wygrzewania się na słońcu lub do wspólnego siedzenia i rozkoszowania się towarzystwem przyjaciół, a także rodziny. Drewniane tarasy są szczególnie popularne, ponieważ tworzą naturalną i przytulną, mieszkalną przestrzeń zewnętrzną na świeżym powietrzu. W przeciwieństwie do betonu lub kamienia, wadą drewna jest jego delikatność. Oczywiście zależy to od gatunku drewna. Regularne czyszczenie oraz konserwowanie tarasu pozwoli Ci cieszyć się nim przez długi czas. Oto kilka wskazówek dotyczących czyszczenia drewnianych tarasów.
Kiedy należy czyścić drewniany taras?
Niezależnie od tego, czy chodzi o drewniany, kamienny czy betonowy taras, każdy zewnętrzny obszar jest narażony na działanie różnych warunków atmosferycznych. Wiatr, deszcz i promienie słoneczne niekorzystnie wpływają na kondycję tarasu. Zwłaszcza nadmierna ilość wilgoci jesienią i zimą może zniszczyć drewno i sprawić, że pojawią się w nim liczne pory. Gdy latem dużo czasu spędzamy na tarasie, spożywamy tam posiłki oraz relaksujemy się, wówczas szybko pojawiają się oznaki zużycia. To może spowodować powstanie w drewnie zadrapań, pęknięć, plam i przebarwień.
Kiedy najlepiej czyścić drewniany taras? Zaleca się wykonywanie podstawowego czyszczenia dwa razy w roku. Zalecamy czyszczenie drewnianego tarasu na początku sezonu ogrodowego wiosną, a także jesienią, aby zabezpieczyć ogród przed nadejściem zimy. Czyszczenie i konserwacja drewnianego tarasu powinna zawsze odbywać się w dzień bez opadów, aby po wyczyszczeniu drewno mogło dokładnie wyschnąć.
Dlaczego należy regularnie czyścić drewniany taras?
Istnieje kilka powodów, dla których warto regularnie czyścić drewniany taras:
- Zmniejszenie ilości patyny - szarego nalotu lub całkowite jego wyeliminowanie
- Drewniane patio zachowuje swój wygląd
- Brak zielonych nalotów takich jak mech
- Powierzchnia drewna nie jest śliska
- Zalegające zanieczyszczenia nie przyczyniają się do powstawania zacieków ani zawilgoconych miejsc
- Nie mogą namnażać się szkodliwe grzyby
Przygotowania przed czyszczeniem drewnianego tarasu
Aby umożliwić swobodny dostęp do każdego zakątka tarasu, przed rozpoczęciem prac należy z niego usunąć wszystkie meble ogrodowe i donice. Teraz szczotką można wyczyścić cały zewnętrzny obszar. Aby wyjątkowo szybko i skutecznie usunąć liście, można użyć akumulatorowej dmuchawy do liści. Meble ogrodowe umieścić z powrotem na tarasie dopiero wtedy, gdy upewnisz się, że posadzka jest całkowicie sucha. Czas schnięcia tarasu można też efektywnie wykorzystać do czyszczenia mebli ogrodowych.
Jaki jest najlepszy sposób czyszczenia drewnianego tarasu?
Sposób czyszczenia drewnianych tarasów wynika z ilości zanieczyszczeń. Liście i zielony nalot, zazwyczaj można szybko i łatwo usunąć oraz wyczyścić ręcznie. Nie ma konieczności sięgania po specjalne środki czyszczące. Zamiast tego, szczotka z mocnym włosiem, szczotka ręczna lub standardowa gąbka, odrobina ciepłej wody i mydła zazwyczaj wystarczają, do skutecznego usunięcia zanieczyszczeń z drewnianego tarasu.
W przypadku uporczywych zielonych nalotów, niezbędna jest jednak dodatkowa pomoc. Doskonale sprawdzi się środek do czyszczenia tarasów oraz szczotki walcowe do drewnianych powierzchni. Czyści jednocześnie mocno i delikatnie, zużywając minimalną ilość wody. Dwie szczotki walcowe bez najmniejszego wysiłku usuną zanieczyszczenia, a zamontowane nad nich dysze wodne jednocześnie wypłuczą zanieczyszczenia. W zależności od stopnia zanieczyszczenia dopływ wody można regulować ręcznie za pomocą zaworu. Mocny silnik, który został centralnie zamocowany, a także szczotki umożliwiają docieranie do narożników i krawędzi, jak również łatwe usuwanie zanieczyszczeń wzdłuż ścian domu. Dzięki wymiennym szczotkom, można czyścić zarówno drewno, jak i gładkie powierzchnie z kamienia.
Wskazówka
Aby zmniejszyć siłę niezbędną do pracy urządzeniem do czyszczenia tarasów (patio cleaner), narzędzie trzymać pod niewielkim kątem, jak najbliżej podłoża.
Prawidłowe czyszczenie drewnianego tarasu myjką ciśnieniową
W celu konserwacji drewnianych tarasów można również sięgnąć po myjkę ciśnieniową. Upewnić się, że używasz odpowiednich ustawień lub akcesoriów. Drewno to miękki i dość delikatny materiał. Jego właściwości zależą od gatunku oraz sposobu obróbki. Dlatego też metoda i akcesoria do czyszczenia drewnianych tarasów powinny być starannie dobrane. Przed kontynuowaniem sprawdzić wybraną metodę w niewidocznym miejscu. Podczas ustawiania myjki ciśnieniowej należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: jakość wykonania, sposób obróbki oraz stan drewna. Im bardziej delikatny materiał, tym niższe powinno być ciśnienie.
Krok 1: Zastosować środek czyszczący
Duże zanieczyszczenia z desek tarasowych można skutecznie usunąć nakładając środek do czyszczenia na powierzchnię drewna przy pomocy np.: rury Vario-Power, a następnie użyć myjki ciśnieniowej. Środek do czyszczenia drewna 3 w 1 nie tylko dokładnie czyści, ale także zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV, jak również zawiera naturalny wosk, który pielęgnuje drewno i chroni je przed zanieczyszczeniami, a także wilgocią. Doskonale poradzi sobie także z zalegającym w ryflowanych deskach piachem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.Równomiernie zwilżyć powierzchnię pianą i pozostawić środek czyszczący na dwie do pięciu minut.
Krok 2: Szorowanie tarasu z drewna
Aby dokładnie wyczyścić powierzchnię tarasu, usunąć z niej brud, kurz i zalegające w ryflach desek zanieczyszczenia, najpierw należy zdemontować dyszę płaskostrumieniową i użyć szczotki Power oraz myjki ciśnieniowej. Używanie szczotki jest szczególnie zalecane w przypadku drewnianych tarasów, ponieważ delikatne włosie dociera do rowków znajdujących się na powierzchni drewna. Szczotka posiada również trzy dysze wysokociśnieniowe, które skutecznie zwiększają jej moc czyszczenia. Jednocześnie dodając wodę, równomiernie przesuwać szczotkę do przodu i w tył. Zawsze szorować zgodnie z kierunkiem słojów drewna.
Krok 3: Ponownie umyć deski środkiem czyszczącym
Dla uzyskania długotrwałej ochrony i zabezpieczenia tarasu przed czynnikami atmosferycznymi, brudem i kurzem, można ponownie zastosować środek do czyszczenia drewna 3 w 1. W tym celu należy ponownie podłączyć rurę strumieniową do myjki ciśnieniowej, a następnie na powierzchnię drewna dyszą płaskostrumieniową równomiernie nanieść środek czyszczący i pozostawić (patrz krok 1).
Krok 4: Spłukać taras
Na koniec, z kierunkiem słojów, spłukać drewniany taras dyszą płaskostrumieniową. Podczas czyszczenia drewnianego tarasu należy używać wyłącznie dyszy płaskostrumieniowej, ponieważ czyszczenie punktowe lub dysze rotacyjne mogą go uszkodzić. Aby uzyskać idealny efekt spłukiwania tarasu należy zachować odległość 30 cm od jego powierzchni. Następnie taras pozostawić do wyschnięcia.
Czym usunąć z drewnianego tarasu duże zanieczyszczenia i szary nalot?
Nie można (prawie) uniknąć dużych zanieczyszczeń powstających w wyniku działania czynników atmosferycznych i codziennego użytkowania tarasu. Z czasem pod wpływem wilgoci i promieni słonecznych drewno szarzeje lub na jego powierzchni tworzy się nalot oraz plamy. Aby je usunąć, drewniany taras należy najpierw szybko spryskać wodą. Wszelkie pozostałe zanieczyszczenia są następnie usuwane za pomocą szczotki lub szczotki ręcznej. Na rynku dostępne są specjalne środki czyszczące do usuwania z drewna szarego nalotu. Środek nakłada się na drewno i pozostawia na kilka godzin, a następnie spłukuje czystą wodą.
Usuwanie zielonych nalotów: jaki środek do czyszczenia tarasów?
Wilgotne, zielone osady sprawiają, że drewniane tarasy są śliskie. Drewno staje się coraz bardziej śliskie z powodu wilgoci gromadzącej się w mchu i innej roślinności. Aby zapobiec wypadkom, mech należy niezwłocznie usunąć z drewnianego tarasu. Najlepiej do tego sprawdzą się domowe sposoby takie jak: odrobina ciepłej wody, skrobia kukurydziana i soda oczyszczona. Jak myć taras przy pomocy domowych środków czyszczących?
Roztwór ten można wykorzystać do przygotowania pasty czyszczącej do usuwania zielonych nalotów i mchu. Trzy łyżki skrobi kukurydzianej dodać do około 500 ml ciepłej wody i starannie wymieszać, aby skrobia się rozpuściła. Podczas mieszania pasty należy upewnić się, że nie powstają grudki. Następnie mieszaninę o lekko kremowej konsystencji umieścić w garnku. Dodać 100 g sody oczyszczonej i zalać 5 l wody. Mieszaninę zagotować.
Pastę czyszczącą nałożyć na drewnianą powierzchnię i rozprowadź ją za pomocą szczotki lub szczotki ręcznej. Po kilku godzinach namaczania, mieszaninę należy dokładnie spłukać z drewnianego tarasu wężem ogrodowym.
Czyszczenie drewnianego tarasu i listew innymi domowymi sposobami
Oprócz mieszaniny sody i skrobi istnieją inne domowe sposoby konserwacji i pielęgnacji drewnianego tarasu. Na przykład rozcieńczony płyn do mycia naczyń pomaga usunąć plamy i zabrudzenia i świetnie sprawdzi się do czyszczenia desek, nie tylko na tarasie. Wystarczy kilka kropel płynu do mycia naczyń rozpuszczonego w wodzie. Solidną ilość rozprowadzić na drewnianych listwach, a następnie dokładnie wyszorować je szczotką. Na koniec drewno na tarasie spłukać czystą wodą. Dobrze sprawdzi się również mydło w płynie. Nierozcieńczone mydło rozprowadzić po drewnianym tarasie, wyszorować szczotką ze sztywnym włosiem, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Po wyczyszczeniu swojego tarasu można przystąpić do olejowania.
Olejowanie tarasu: konserwacja drewnianego tarasu oleje
Aby uszczelnić drewno i zabezpieczyć powierzchnię desek po czyszczeniu przed ponownym zanieczyszczeniem, można zastosować impregnację specjalnym olejem do drewna. Bezbarwny olej nie tylko pomaga zachować kolor naturalną barwę drewna, ale także uszczelnia pęknięcia, nierówności i szczeliny, tworząc ochronną powłokę. Chroni również drewno przed wilgocią. Niektóre produkty do czyszczenia drewna mają także właściwości pielęgnacyjne i ochronne, więc nie ma potrzeby konserwacji olejem.