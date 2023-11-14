Kiedy należy czyścić drewniany taras?

Niezależnie od tego, czy chodzi o drewniany, kamienny czy betonowy taras, każdy zewnętrzny obszar jest narażony na działanie różnych warunków atmosferycznych. Wiatr, deszcz i promienie słoneczne niekorzystnie wpływają na kondycję tarasu. Zwłaszcza nadmierna ilość wilgoci jesienią i zimą może zniszczyć drewno i sprawić, że pojawią się w nim liczne pory. Gdy latem dużo czasu spędzamy na tarasie, spożywamy tam posiłki oraz relaksujemy się, wówczas szybko pojawiają się oznaki zużycia. To może spowodować powstanie w drewnie zadrapań, pęknięć, plam i przebarwień.

Kiedy najlepiej czyścić drewniany taras? Zaleca się wykonywanie podstawowego czyszczenia dwa razy w roku. Zalecamy czyszczenie drewnianego tarasu na początku sezonu ogrodowego wiosną, a także jesienią, aby zabezpieczyć ogród przed nadejściem zimy. Czyszczenie i konserwacja drewnianego tarasu powinna zawsze odbywać się w dzień bez opadów, aby po wyczyszczeniu drewno mogło dokładnie wyschnąć.