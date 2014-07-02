Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l

Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Silny i wydajny środek czyszczący
  • Do czyszczenia wszystkich wrażliwych powierzchni drewnianych
  • Środek do szybkiego i efektywnego usuwania zanieczyszczeń z oleju, tłuszczu, zanieczyszczeń mineralnych i zabrudzeń emisyjnych
  • Efektywna ochrona przeciwko promieniowaniu UV zapobiegająca ciemnieniu drewna
  • Intensywna ochrona wszystkich drewnianych powierzchni.
  • Odpowiedni do zabezpieczonych i niezabezpieczonych powierzchni drewnianych.
  • System Plug ’n’ Clean to najszybszy i najłatwiejszy sposób podawania środka czyszczącego przez urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
  • Gotowy do użycia
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Powierzchnie drewniane
  • Drewniane domki