Czyszczenie kuchni

Sprzątanie kuchni: Czyszczenie blatu

Blat jest prawdopodobnie najczęściej używaną powierzchnią w kuchni, gdyż często kładziemy na nim żywność. To miejsce gdzie kroisz warzywa, filetujesz rybę i rozwałkowujesz ciasto. Oznacza to, że codziennie obszar ten jest zanieczyszczony niewidocznymi gołym okiem bakteriami. Ze względów higienicznych należy po każdym użyciu przetrzeć go wilgotną ściereczką, a także raz w tygodniu dokładnie posprzątać i wyczyścić. W przypadku bardziej uporczywych zanieczyszczeń na blatach odpornych na działanie wody oraz alkoholu, można również użyć alkaicznego środka czyszczącego, w celu usunięcia zanieczyszczeń, takich jak: plamy z żywności i tłuszcz.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku blatów wykonanych z naturalnego kamienia takich jak: granit lub marmur, ponieważ kwaśne środki czyszczące lub te zawierające rozpuszczalnik mogą je zniszczyć. W takim przypadku możesz użyć specjalnego i najlepiej najbardziej neutralnego środka czyszczącego do powierzchni z kamienia, który jest dostępny w specjalistycznych sklepach. Ponadto zalecane są środki czyszczące niezawierające substancji czynnych powierzchniowo. Zanieczyszczenia z blatów wykonanych z naturalnego kamienia powinny być usuwane tak szybko, jak to możliwe. Do wycierania użyj miękkiej i wilgotnej ściereczki. Sucha ściereczka podczas usuwania zanieczyszczeń może zarysować czyszczoną powierzchnię. Po użyciu środków czyszczących zawsze spłucz miejsce czystą wodą, a następnie wytrzyj czystą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam.

Alternatywnym rozwiązaniem do czyszczenia blatów bez użycia środków chemicznych jest parownica. Ciśnienie oraz gorąca para usuwają 99,99% wszystkich typowych bakterii występujących w domu, a tłuszcz, uporczywe zanieczyszczenia i zaschnięte resztki jedzenia, można również usunąć bez wysiłku. Parownica doskonale sprawdzi się także do czyszczenia okapu, kuchenki i piekarnika.