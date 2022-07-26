Sprzątanie w kuchni: Posprzątaj kuchnię na błysk!
Kuchnia to serce domu. Każdego dnia jest bardzo często wykorzystywana. Dlatego nie należy zapominać o regularnym sprzątaniu kuchni, ponieważ wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i bakterie z czasem gromadzą się w lodówce, na blacie oraz różnych powierzchniach. Ze wskazówkami Kärcher zadbasz o czystość i higienę w swojej kuchni.
Posprzątaj kuchnie z Kärcher: Wyczyść kuchenkę, zlew i piekarnik
Obecnie kuchnia to nie tylko pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków - stała się miejscem spotkań rodziny oraz przyjaciół. Tutaj możesz napić się herbaty, wspólnie upiec ciasto, zrelaksować się gotując i porozmawiać. Dlatego kuchnia jest bardzo przydatna: Po gotowaniu pozostają resztki tłuszczu oraz żywności, która powoduje powstawanie śladów w lodówce. Z kolei w zlewie i na kranie, jak również zmywarce oraz ekspresie do kawy gromadzi się osad z kamienia. Wszystkie zanieczyszczenia powinny być regularnie usuwane, aby kuchnia była higieniczna i czysta.
Dodatkowe wyzwanie to zastosowanie w kuchni różnorodnych materiałów: W nowoczesnych domach zazwyczaj najczęściej wykorzystywane są gładkie i błyszczące powierzchnie takie jak: stal nierdzewna i szkło połączone z delikatnymi, naturalnymi materiałami, takimi jak: kamień i drewno. Sposób czyszczenia powinien zostać dopasowany do rodzaju powierzchni, jak również zanieczyszczeń. To samo dotyczy środka czyszczącego.
Czyszczenie kuchni
Sprzątanie kuchni: Czyszczenie blatu
Blat jest prawdopodobnie najczęściej używaną powierzchnią w kuchni, gdyż często kładziemy na nim żywność. To miejsce gdzie kroisz warzywa, filetujesz rybę i rozwałkowujesz ciasto. Oznacza to, że codziennie obszar ten jest zanieczyszczony niewidocznymi gołym okiem bakteriami. Ze względów higienicznych należy po każdym użyciu przetrzeć go wilgotną ściereczką, a także raz w tygodniu dokładnie posprzątać i wyczyścić. W przypadku bardziej uporczywych zanieczyszczeń na blatach odpornych na działanie wody oraz alkoholu, można również użyć alkaicznego środka czyszczącego, w celu usunięcia zanieczyszczeń, takich jak: plamy z żywności i tłuszcz.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku blatów wykonanych z naturalnego kamienia takich jak: granit lub marmur, ponieważ kwaśne środki czyszczące lub te zawierające rozpuszczalnik mogą je zniszczyć. W takim przypadku możesz użyć specjalnego i najlepiej najbardziej neutralnego środka czyszczącego do powierzchni z kamienia, który jest dostępny w specjalistycznych sklepach. Ponadto zalecane są środki czyszczące niezawierające substancji czynnych powierzchniowo. Zanieczyszczenia z blatów wykonanych z naturalnego kamienia powinny być usuwane tak szybko, jak to możliwe. Do wycierania użyj miękkiej i wilgotnej ściereczki. Sucha ściereczka podczas usuwania zanieczyszczeń może zarysować czyszczoną powierzchnię. Po użyciu środków czyszczących zawsze spłucz miejsce czystą wodą, a następnie wytrzyj czystą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam.
Alternatywnym rozwiązaniem do czyszczenia blatów bez użycia środków chemicznych jest parownica. Ciśnienie oraz gorąca para usuwają 99,99% wszystkich typowych bakterii występujących w domu, a tłuszcz, uporczywe zanieczyszczenia i zaschnięte resztki jedzenia, można również usunąć bez wysiłku. Parownica doskonale sprawdzi się także do czyszczenia okapu, kuchenki i piekarnika.
Wskazówka: Czyszczenie gładkich powierzchni bezprzewodową myjką z wibrującym padem
W kuchni wszystkie gładkie powierzchnie takie jak blaty, szklane powierzchnie, ceramiczne albo indukcyjne kuchenki, jak również kuchenne szafki i fronty szuflad, które nie są wykonane z delikatnych materiałów można bez trudu wyczyścić bezprzewodową myjką z wibrującym padem. Zaletą jest automatyczne nawilżanie powierzchni podczas czyszczenia. Wibracje umożliwiają łatwe usuwanie zanieczyszczeń. Następnie obszar można wysuszyć za pomocą bezprzewodowej myjki do okien albo ściereczki z mikrofibry.
Sprzątanie w kuchni: Czyszczenie szafek kuchennych i frontów szuflad
Codzienne użytkowanie kuchennych szafek oraz szuflad sprawia, że z upływem czasu gromadzą się na nich zanieczyszczenia. Szczególnie na szafkach i frontach szuflad na wysoki połysk szybko zauważysz tłuste plamy i odciski palców. Warto szybko usuwać plamy z sosu albo inne płyny. Do czyszczenia wszystkich rodzajów szafek kuchennych i frontów szuflad można użyć ogólnie dostępnego środka czyszczącego rozpuszczalnego w wodzie lub tylko wody z delikatnym płynem do mycia naczyń. Po czyszczeniu zawsze spłucz powierzchnię czystą woda i ostrożnie wytrzyj do sucha - szczególnie wokół profili, narożników i krawędzi. W zależności od rodzaju powierzchni do wycierania używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia szafek kuchennych i frontów szuflad nie należy używać żrących środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować zarysowania lub uszkodzić powierzchnię. Ta sama zasada dotyczy szorstkich ściereczek i gąbek.
Na szklanych szafkach kuchennych lub frontach szuflad odciski palców i osad z kamienia szybko stają się widoczne. Osad z kamienia można usunąć octem lub kwaskiem cytrynowym. Dostępne na rynku środki do mycia szyb lub woda z płynem do mycia naczyń poradzą sobie z odciskami palców.
Drewniane fronty szafek i szuflad można czyścić środkiem czyszczącym rozpuszczalnym w wodzie i lekko wilgotną ściereczką lub miękką szczotką. Do frontów z drewnianym fornirem można zastosować specjalny środek do czyszczenia mebli, który jednocześnie pielęgnuje powierzchnię. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą nie należy moczyć drewnianych szafek i frontów szuflad, zawsze czyścić je zgodnie z kierunkiem słojów, a następnie dobrze wytrzeć je do sucha.
Mocno zanieczyszczone powierzchnie ze stali nierdzewnej można wyczyścić przy pomocy specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Jednak wycieranie mokrą szczoteczką z mikrofibry jest często wystarczające, ponieważ stal nierdzewna jest łatwa w pielęgnacji. Nie polecamy sięgania po środki do pielęgnacji, które osadzają się na powierzchni.
Zobacz, jak utrzymać porządek w kuchni! Miejsca sprzyjające namnażaniu się bakterii
- Deski do krojenia: Głębokie nacięcia w deskach do krojenia to doskonałe miejsca do namnażania się bakterii. To oznacza, że do ich usunięcia nie wystarczy opłukać deskę ciepłą wodą. Bardziej skuteczne jest mycie desek w zmywarce lub odpowiednią ilością płynu do mycia naczyń i gąbką.
- Kuchenna gąbka: Kuchenne gąbki są często prawdziwym siedliskiem bakterii. Na zmywaku można znaleźć ponad 300 rodzajów bakterii. Dlatego kuchenną gąbkę należy wymieniać co tydzień.
- Stojak na noże: Stojaki na noże z otworami to również idealne miejsce do namnażania się bakterii. Wilgotne noże dodatkowo przyczyniają się do rozwoju bakterii, dlatego raz w miesiącu stojak na noże należy wyczyścić wąską szczotką i wodą z mydłem. Ważne, aby zawsze przed ponownym włożeniem noży całkowicie wysuszyć stojak.
- Mnóstwo mikroskopijnych zanieczyszczeń może gromadzić się na posadzkach w szczególności przed zlewem, szafkami i lodówką. Te miejsca należy regularnie czyścić.
Czyszczenie lodówki
Resztki żywności w lodówce mogą być również doskonałą pożywką dla bakterii. Dlatego higiena jest wyjątkowo ważna, ponieważ jest to miejsce przechowywania różnych produktów spożywczych. Przed czyszczeniem odłącz lodówkę od prądu i wyjmij żywność ze środka. Większość bakterii w lodówce gromadzi się w szufladzie z warzywami, ponieważ panuje tam wyższa temperatura. Dlatego wszystkie półki i szuflady należy wyjąć i dokładnie umyć w zmywarce lub zlewie. Następnie od góry do dołu, ściereczką i uniwersalnym środkiem czyszczącym umyj wnętrze lodówki oraz uszczelki. Trudno dostępne miejsca można dokładnie wyczyścić drewnianym szpikulcem. Na przykład użyj opaski zaciskowej lub wykałaczki, aby wyczyścić otwór drenażowy lodówki. To zapobiegnie gromadzeniu się skroplin w środku urządzenia. Następnie wytrzyj lodówkę, włóż wszystko z powrotem do środka i podłącz urządzenie do prądu. Regularne czyszczenie lodówki zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Dokładnie należy wyczyścić wnętrze, a następnie zewnętrzną część lodówki – jeśli to możliwe, przesuń lodówkę lekko do przodu, aby móc usunąć kurz i zanieczyszczenia zgormadzone z tyłu urządzenia. Pomocny może okazać się odkurzacz lub miotełka z piór. Poza tym posadzkę pod urządzeniem należy wytrzeć mopem. Umyj wszystkie zewnętrzne ściany lodówki wodą z płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzyj miękką oraz niestrzępiącą się ściereczką.
Wskazówka 1: Jeśli Twoja lodówka jest pełna, po prostu obniż odrobinę temperaturę, aby zimne powietrze wolniej krążyło, a bakterie nie mogły się tak skutecznie namnażać.
Wskazówka 2: Co najmniej raz w roku rozmrażaj swoją zamrażarkę, ponieważ im bardziej jest zamrożona, tym więcej energii zużywa do chłodzenia. Poza tym zbyt dużo lodu może przyczynić się do zepsucia żywności, ponieważ minimalna temperatura, która powinna wynosić -15°C nie jest utrzymywana. Aby rozmrozić szufladę zamrażarki, wyłącz urządzenie i do szuflady wstaw pojemnik z gorącą wodą, aby lód szybciej się roztopił. Użycie parownicy z ssawką może przyspieszyć ten proces.
Czyszczenie kuchni na błysk domowymi sposobami
Do czyszczenia kuchni prostymi, domowymi sposobami potrzebnych jest kilka składników:
- Pasta z proszku do pieczenia i wody pomaga usuwać uporczywe zanieczyszczenia z kuchenki albo blach do pieczenia: Pastę nałóż na wybrane miejsce i najlepiej pozostaw na noc. Kolejnego dnia wystarczy usunąć zanieczyszczenia np.: skrobaczką z tworzywa sztucznego i wytrzeć czystą, wilgotną ściereczką.
- Do usunięcia tłuszczu z powierzchni i szafek często wystarczy tylko letnia woda z odrobiną płynu do mycia naczyń.
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej można łatwo wyczyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Kamień winny jest nazębna do usuwania plam z rdzy i dużych zanieczyszczeń: Wymieszaj go z niewielką ilością wody, aby powstała pasta. Nałóż ją i delikatnie szoruj miękką gąbką. Następnie wytrzyj i wypoleruj wilgotną ściereczką.
- Ocet oraz kwasek cytrynowy pomagają usunąć osad z kamienia. Oba te domowe sposoby doskonale nadają się również do czyszczenia odpływów i zwalczania nieprzyjemnych zapachów. Do czyszczenia anodowanych lub chromowanych powierzchni nie należy używać kwasów.
- Drewniane powierzchnie można wyczyścić sodą. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń do litra wody wsyp jedną łyżkę sody. Drewniane fronty szafek i szuflad lub deski do krojenia czyść przy pomocy uzyskanego roztworu oraz szczotki z miękkim włosiem.