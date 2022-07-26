Czyszczenie odpływów domowymi sposobami: proszek do pieczenia, soda i ocet

Dostępne na rynku środki do czyszczenia odpływów mają żrące właściwości i są szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska. Gdy rura odpływowa nie jest całkowicie zablokowana, a woda może nadal powoli spływać, oprócz zastosowania parownicy, alternatywnym rozwiązaniem mogą być również naturalne domowe sposoby, które są przyjazne dla środowiska. Oto domowe sposoby na skuteczne oczyszczenie zatkanego odpływu:

Ocet i proszek do pieczenia : Wsyp 4 łyżki proszku do pieczenia do zablokowanego odpływu i natychmiast zalej go połową szklanki (ok. 100 ml) esencji octowej. Pomiędzy środkami zachodzi reakcja chemiczna i powstaje piana. Gdy piana opadnie, do rury wlewaj powoli wrzącą wodę, aby całkowicie wyczyścić odpływ.



: Wsyp 4 łyżki proszku do pieczenia do zablokowanego odpływu i natychmiast zalej go połową szklanki (ok. 100 ml) esencji octowej. Pomiędzy środkami zachodzi reakcja chemiczna i powstaje piana. Gdy piana opadnie, do rury wlewaj powoli wrzącą wodę, aby całkowicie wyczyścić odpływ. Ocet z sodą oczyszczoną lub sodą kalcynowaną: Sodę oczyszczoną lub kalcynowaną można stosować zamiennie z proszkiem do pieczenia. Wsyp cztery łyżki sody lub sody oczyszczonej do odpływu, a następnie wlej pół szklanki esencji octowej (zamiast esencji możesz użyć około 100 ml octu), i po chwili (gdy mieszanina przestanie się pienić) zalej odpływ gorącą wodą. Po upływie kilkudziesięciu minut warto spłukać odpływ bieżącą wodą. Po spłukaniu sprawdź, czy woda może swobodnie przepływać.

Użycie sody i octu nie powoduje powstawania szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji. W przypadku poważnych zatorów takie metody czyszczenia odplywu mogą okazać się jednak niewystarczające. Co możesz zrobić, jeśli środki chemiczne i domowe metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów?