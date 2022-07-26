CZYSZCZENIE ODPŁYWÓW BEZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
Czy woda nie spływa dobrze spod prysznica lub z wanny? Czy brodzik często się zapycha, a z kuchennego zlewu wydobywa się nieprzyjemny zapach? Musisz szybko działać. Jeżeli jednak odpływ w Twoim domu jest zablokowany, nie musisz od razu czyści rur. Te wskazówki i domowe sposoby pomogą Ci wyczyścić zablokowany odpływ bez niszczenia środowiska i zapobiec nowym zatorom.
Czyszczenie odpływów: Co naprawdę działa na zatory?
Tłuszcz i resztki jedzenia w kuchni, mydło, produkty pielęgnacyjne i włosy w łazience: Codziennie przez odpływy przedostaje się materiał, który z biegiem czasu odkłada się w rurach. Brak regularnego czyszczenia spowoduje powstanie zatoru i woda przestanie spływać. Czy odpływ da się skutecznie udrożniać przy pomocy środków chemicznych, bez konieczności wzywania hydraulika?
Czyszczenie rur przy pomocy środków chemicznych
Po jakie chemiczne środki warto sięgnąć, aby skutecznie wyczyścić odpływy liniowe w prysznicu, zlewie i umywalce? W sklepach dostępna jest bogata oferta granulek, żeli i pianek do szybkiego oczyszczenia odpływów. Jednak tego typu środki chemiczne pozwalają uzyskać jeden efekt: Odpływ zostanie trwale zablokowany. Jeżeli odpływ umywalki lub zlewu jest zablokowany, nie musisz od razu sięgać po środek do czyszczenia odpływów – wiele sprawdzonych domowych sposobów jest równie skutecznych w czyszczeniu zablokowanych odpływów i rur.
Czyszczenie odpływów domowymi sposobami: proszek do pieczenia, soda i ocet
Dostępne na rynku środki do czyszczenia odpływów mają żrące właściwości i są szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska. Gdy rura odpływowa nie jest całkowicie zablokowana, a woda może nadal powoli spływać, oprócz zastosowania parownicy, alternatywnym rozwiązaniem mogą być również naturalne domowe sposoby, które są przyjazne dla środowiska. Oto domowe sposoby na skuteczne oczyszczenie zatkanego odpływu:
- Ocet i proszek do pieczenia: Wsyp 4 łyżki proszku do pieczenia do zablokowanego odpływu i natychmiast zalej go połową szklanki (ok. 100 ml) esencji octowej. Pomiędzy środkami zachodzi reakcja chemiczna i powstaje piana. Gdy piana opadnie, do rury wlewaj powoli wrzącą wodę, aby całkowicie wyczyścić odpływ.
- Ocet z sodą oczyszczoną lub sodą kalcynowaną: Sodę oczyszczoną lub kalcynowaną można stosować zamiennie z proszkiem do pieczenia. Wsyp cztery łyżki sody lub sody oczyszczonej do odpływu, a następnie wlej pół szklanki esencji octowej (zamiast esencji możesz użyć około 100 ml octu), i po chwili (gdy mieszanina przestanie się pienić) zalej odpływ gorącą wodą. Po upływie kilkudziesięciu minut warto spłukać odpływ bieżącą wodą. Po spłukaniu sprawdź, czy woda może swobodnie przepływać.
Użycie sody i octu nie powoduje powstawania szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji. W przypadku poważnych zatorów takie metody czyszczenia odplywu mogą okazać się jednak niewystarczające. Co możesz zrobić, jeśli środki chemiczne i domowe metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów?
Czyszczenie zatkanych rur za pomocą myjki parowej
Parownica również doskonale sprawdzi się do czyszczenia odpływów kanalizacji. Dzięki połączeniu pary i temperatury nawet uporczywe i tłuste zanieczyszczenia są rozpuszczane i usuwane w ciągu zaledwie kilku sekund. Para dociera również do trudno dostępnych zakamarków. To pozwala pozbyć się drobnych zatorów, a także nieprzyjemnych zapachów.
Instrukcja czyszczenia odpływu przy pomocy myjki parowej
Co zrobić:
Przytrzymaj ssawkę do detali (ssawkę power) przy odpływie i wypuść parę. Podczas pracy trzymaj ściereczkę z mikrofibry nad odpływem, co ochroni Cię przed rozpryskującymi się zanieczyszczeniami.
Nie używaj pary do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego znajdujących się w zlewie pod sitkiem, ponieważ zbyt wysoka temperatura może je uszkodzić.
Wskazówka
Odpływy w kuchniach i łazienkach należy regularnie czyścić parą. To zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, tworzeniu się osadów i nieprzyjemnych zapachów. Ssawka do detali umożliwia łatwe czyszczenie przelewu umywalki lub zlewu.
Jak odetkać zatkany odpływ: Przepychacz i spirala kanalizacyjna
Zator często tworzy się w syfonie, czyli kolanku znajdującym pod odpływem. Jak najlepiej wykonać czyszczenie syfonu, aby skutecznie udrożnić odpływ? W przypadku szczególnie uporczywych zatorów w odpływie, warto użyć przepychacza. Przepychacz wytwarza zmienne ciśnienie, które umożliwia przesuwanie się zatoru z włosów, tłuszczu lub resztek jedzenia. Przepychacz przyłóż do odpływu umywalki albo zlewu i mocno naciśnij. Do umywalki nalej wody, tak aby zakrywała cały przepychacz. Zanurzonym w wodzie przepychaczem energicznie poruszaj w górę i dół. Po kilkukrotnym powtórzeniu tej czynności upewnij się, czy woda ponownie spływa do odpływu. Jeżeli nie, powtarzaj proces, aż odpływ będzie ponownie drożny.
Inne mechaniczne sposoby usuwania zatorów to wąż lub szczotka do czyszczenia rur i/lub spirala kanalizacyjna. Przeważnie syfon można łatwo zdemontować i wyczyścić oddzielnie.
Zapobieganie blokadom odpływów
Dodanie tylko kilku zadań do codziennie wykonywanych czynności pomoże zapobiegać zapchaniu odpływu w łazience i kuchni. Poniższe wskazówki pomogą Ci zapobiegać zablokowaniu odpływów w Twoim domu:
- Regularne płucz wrzącą wodą: Niewielkie osady w rurze odpływowej są wypłukiwane, dzięki czemu odpływ jest ciągle czysty.
- Nie wyrzucaj resztek jedzenia do kuchennego odpływu.
- Zabezpiecz odpływy w umywalce, wannie i pod prysznicem za pomocą sitka do odpływu.
- Czyszczenie odpływów powinno stać się elementem codziennej rutyny: Jeżeli używasz już parownicy w kuchni i łazience, parą możesz także szybko wyczyścić odpływy. Brak konieczności późniejszego czyszczenia, pozwoli zaoszczędzić Ci cenny czas.