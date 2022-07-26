JAK CZYŚCIĆ GRES? CZYM MYĆ PŁYTKI GRESOWE? PORADNIK
Gres to najpopularniejszy rodzaj wykończenia posadzek i to nie bez powodu: Jest trwały i w większości łatwy w pielęgnacji. Podczas czyszczenia gresu warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
Prawidłowe czyszczenie różnych rodzajów gresu
Istnieje mnóstwo rodzajów gresu. Jego skuteczne czyszczenie, jest możliwe, gdy prawidłowo zidentyfikuje się materiał, z którego został wykonany. Najpopularniejsze rodzaje to gres ceramiczny, taki jak: gres o małych wymiarach, gres polerowany, gres, terakota i klinkier. Podstawowym składnikiem każdego gresu jest glina, która w zależności od rodzaju składa się z różnych kruszyw i jest wypalana w różnych temperaturach. Gres z kamienia oraz tworzyw sztucznych stosuje się w prywatnych domach. To właśnie tam jego czyszczenie wymaga wyjątkowej uwagi.
Szkliwiony gres
Szkliwiony gres to gres z naturalnego kamienia pokryty warstwą szkliwa. To umożliwia uzyskanie gładkiej oraz zwartej powierzchni i niemal nieskończoną gamę struktur oraz kolorów. Szkliwiony gres ma inny kolor krawędzi, jak również górnej warstwy. Dzięki gładkiej powierzchni szkliwiony gres zazwyczaj można łatwo utrzymać w czystości i nie wymaga specjalnej pielęgnacji.
Gres o małych wymiarach
Dzięki trwałości i walorom estetycznym coraz częściej na całej powierzchni domu układany jest gres o małych wymiarach. Gres o małych wymiarach jest dostępny w kilku opcjach wykończenia jedwabiście matowy, na wysoki połysk, ze strukturą (np.: imitacja łupka) lub z nadrukiem (np.: imitacja drewna). Gres ma zwartą strukturę i z każdej perspektywy tak samo dobrze się prezentuje. Jedynym wyjątkiem jest gres z nadrukiem.
Powierzchnia gresu jest mikroporowata, dlatego najlepiej czyścić ją przy pomocy ściereczki z mikrofibry, której włókna docierają nawet do najmniejszych nierówności powierzchni. W przeciwnym należy zastosować ten sam sposób czyszczenia, jak w przypadku szkliwionego gresu.
W przypadku gresu o drobnej strukturze, zalecamy jednokrotne przetarcie wzdłuż i w poprzek powierzchni – dzięki czemu uzyskasz doskonałe rezultaty czyszczenia w głąb struktury. Takie podłogowe pokrycie jest odporne na działanie większości zasad i kwasów oraz organicznych rozpuszczalników. Gres nie wymaga żadnej dodatkowej pielęgnacji poza prawidłowym czyszczeniem.
Gres naturalny i z tworzywa sztucznego
Do kamieni naturalnych należą na przykład: granit, marmur, kamień jurajski i łupek. Kamień z tworzywa sztucznego zawiera materiały mineralne (przeważnie cement) lub kompozytowe, które są wytwarzane przy użyciu kruszyw, takich jak piasek, kamienie, marmur lub inne materiały. Najczęściej wykorzystywane rodzaje kamienia z tworzywa sztucznego to na przykład sztuczny kamień, beton z wyeksponowanym kruszywem lub marmur Agglo.
Kwaśne środki czyszczące (o wartości pH < 7) lub domowe sposoby na czyszczenie gresu takie jak ocet, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy, są wykorzystywane do czyszczenia mineralnych zanieczyszczeń takich jak: rdza, osad z kamienia albo pozostałości cementu. Ponieważ wiele rodzajów kamieni naturalnych oraz wykonanych z tworzywa sztucznego jest wrażliwych na działanie kwasów, przed rozpoczęciem czyszczenia, w niewidocznym miejscu zalecamy wykonanie próby. Kilka kropli kwaśnej pasty czyszczącej lub mleczka nałóż na powierzchnię płytek w mało widocznym miejscu. Jeżeli kwas zaczyna się pienić, to oznacza, że kamień jest wrażliwy na jego działanie. Do czyszczenia nie można używać kwaśnych środków czyszczących.
Czyszczenie płytek gresowych w dwóch krokach
Najbardziej popularny sposób czyszczenia to połączenie odkurzania oraz wycierania na mokro.
Krok 1: odkurzanie gresu
W pierwszym kroku luźne zanieczyszczenia takie jak: pył, włosy i sierść są usuwane tradycyjnym odkurzaczem domowym. Jeżeli gres znajduje się w silnie zanieczyszczonych pomieszczeniach takich jak garaż, idealnym wyborem będzie odkurzacz uniwersalny do pracy na mokro i sucho.
Krok 2: Mycie gresu na mokro
Następnie przetrzyj powierzchnię na mokro ściereczką lub mopem, aby usunąć zabrudzenia z płytek podłogowych.
Ściereczkę najlepiej regularnie wyżymać wyciskaczem, ponieważ to najskuteczniejszy sposób, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Najpierw należy wyczyścić brzeg całego pomieszczenia, a następnie równymi ruchami zacząć pracę od najbardziej oddalonego od drzwi narożnika.
Przy odrobinie praktyki ta mechaniczna metoda umożliwia bardzo szybkie czyszczenie, jednak proces ten ma także kilka wad: Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń wymaga dodatkowej pracy. Zwłaszcza zaschnięte plamy w kuchni są trudne do usunięcia podczas pierwszego czyszczenia. Większość ściereczek sprawia, że na podłogę trafiają duże ilości wody, co oznacza, że do wyschnięcia powierzchni potrzeba dużo czasu.
Czyszczenie gresu z osadu
Niewłaściwy sposób czyszczenia płytek ceramicznych przez dłuższy czas, na przykład używanie zbyt dużej ilości środka czyszczącego, może skutkować pojawieniem się osadu. Z upływem czasu odkładają się warstwy środka czyszczącego oraz zanieczyszczeń, co powoduje nieestetyczny wygląd błyszczących i matowych płytek. Aby usunąć osad należy zacząć od czyszczenia wyłącznie ciepłą wodą. Gdy podczas czyszczenia w brudnej wodzie wytworzy się piana, oznacza to, że udało się usunąć pozostałości środka czyszczącego. Powtarzaj proces do momentu, aż piana przestanie się wytwarzać. Alternatywnym rozwiązaniem są gąbki z melaminy, zwane także magicznymi gąbkami, które dobrze sprawdzą się do usuwania osadu.
Wskazówki eksperta
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z osadem, czy też nie, polecamy wyczyszczenie małego obszaru w mało widocznym miejscu, a po wyschnięciu sprawdzenie różnicy w porównaniu do niewyczyszczonej powierzchni. Jeżeli znamy markę podłogowego pokrycia, warto zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi sposobu czyszczenia i pielęgnacji. Warto wiedzieć także, że w przypadku dobrania niewłaściwych środków czyszczących i pielęgnacyjnych istnieje duże ryzyko uszkodzenia gresu. Dobrym przykładem może być używanie środków nabłyszczających na matowych płytkach podłogowych.
Wskazówki dotyczące usuwania osadu z gresu
Osad z kamienia może stać się problemem nie tylko w łazience: W przypadku używania wody zawierającej dużą ilość wapnia, z upływem czasu na czyszczonych powierzchniach może pojawić się osad. Osad jest szczególnie widoczny na ciemnym gresie i można go zauważyć w często uczęszczanych miejscach, które pod wpływem chodzenia stają się wypolerowane na skutek kontaktu z obuwiem, a także wydają się być pokryte tłustą warstwą.
Czym myć gres, aby usunąć kamień?
Czym czyścić osad z gresu? Do usunięcia osadu użyj kwaśnego środka czyszczącego. Alternatywnie możesz użyć domowych sposobów takich jak ocet lub kwasek cytrynowy. Podczas stosowania kwaśnych środków czyszczących, zawsze wcześniej należy zmoczyć fugi, aby nie zostały uszkodzone. Ich powierzchnię wystarczy zwilżyć czystą wodą. Zgodnie z instrukcjami środek czyszczący rozpuszczony w wodzie nanieść na czyszczoną powierzchnię za pomocą szorowarki. W czasie kontaktu, który wynosi około pięciu minut, powierzchnię można dalej czyścić szorowarką, ale środek czyszczący nie powinien zaschnąć. Następnie użyj ściereczki lub mopa i czystej wody, aby ponownie wytrzeć powierzchnię, tak aby wszystkie pozostałości środka czyszczącego zostały usunięte. Kilkukrotnie wymienić wodę. W przypadku bardzo cienkiej warstwy osadów wystarczy raz lub dwa razy przetrzeć podłogę kwaśnym środkiem do czyszczenia sanitariatów, a następnie spłukać czystą wodą.
Higieniczne czyszczenie gresu parownicą
Prawdziwą alternatywą dla mechanicznego czyszczenia posadzek ściereczką są parownice. Wytwarzają gorącą parę, co zapewnia higieniczne czyszczenie. Dzięki wysokiej temperaturze usuwanych jest do 99,99% bakterii oraz wirusów, bez użycia środków chemicznych. Gorąca para pomaga usuwać uporczywe zanieczyszczenia i tłuszcz, co sprawia, że parownica jest wyjątkowo przydatna w kuchni. Parownice są odpowiednie dla alergików i rodzin z małymi dziećmi, które nie powinny mieć kontaktu ze żrącymi środkami do czyszczenia posadzek. Wytwarzana przez mopy parowe para jest pozbawiona substancji mineralnych, dlatego nie pozostawia po czyszczeniu osadów za kamienia ani smug. Dzięki wysokiej temperaturze posadzka niezwłocznie wysycha i można szybciej po niej ponownie chodzić.
Do czyszczenia gresu stosuje się odpowiednie nakładki do posadzki lub ssawkę ręczną. Podobnie jak w przypadku wycierania, nakładkę z mikrofibry należy wykorzystywać w przypadku gresu o małych wymiarach. Szybko przesuwaj ssawkę podłogową lub ręczną z boku na bok, tak aby poszczególne pociągnięcia podczas uwalniania pary nakładały się na siebie. W ten sposób uwalniana jest tylko ilość pary niezbędna do usunięcia zanieczyszczeń. Nakładka usuwa zanieczyszczenia, dlatego warto regularnie ją wymieniać. Aby wyczyścić fugi, należy przesuwać ssawkę w górę i dół oraz z boku na bok (ruchem przypominającym znak krzyża). Fugi można wyczyścić osobno, jeżeli potrzebne jest dokładne czyszczenie.
Podczas pierwszego czyszczenia parownicą mogą pojawić się zacieki. Powstają z powodu resztek środka czyszczącego i są usuwane po kilkukrotnym przetarciu parownicą.
Szybka i łatwa pielęgnacja gresu: mop elektryczny
Szybko i dokładnie można wyczyścić gres przy pomocy mopa elektrycznego. Pady czyszczące wykonują 500 obrotów na minutę i bez trudu usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia, smugi i zabrudzenia. Brudna woda trafia do oddzielnego zbiornika, dzięki czemu do wycierania wykorzystywana jest wyłącznie czysta woda. Bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 usuwa nawet luźne zanieczyszczenia, co oznacza brak konieczności wcześniejszego odkurzania. Specjalnie opracowany środek czyszczący RM 537 jest odpowiedni do czyszczenia gresu, kamienia oraz naturalnego kamienia.
Aby właściwie dbać o gres, warto zadbać o regularność i używać wyłącznie dedykowanych gresowi preparatów czyszczących.