Gres o małych wymiarach

Dzięki trwałości i walorom estetycznym coraz częściej na całej powierzchni domu układany jest gres o małych wymiarach. Gres o małych wymiarach jest dostępny w kilku opcjach wykończenia jedwabiście matowy, na wysoki połysk, ze strukturą (np.: imitacja łupka) lub z nadrukiem (np.: imitacja drewna). Gres ma zwartą strukturę i z każdej perspektywy tak samo dobrze się prezentuje. Jedynym wyjątkiem jest gres z nadrukiem.

Powierzchnia gresu jest mikroporowata, dlatego najlepiej czyścić ją przy pomocy ściereczki z mikrofibry, której włókna docierają nawet do najmniejszych nierówności powierzchni. W przeciwnym należy zastosować ten sam sposób czyszczenia, jak w przypadku szkliwionego gresu.

W przypadku gresu o drobnej strukturze, zalecamy jednokrotne przetarcie wzdłuż i w poprzek powierzchni – dzięki czemu uzyskasz doskonałe rezultaty czyszczenia w głąb struktury. Takie podłogowe pokrycie jest odporne na działanie większości zasad i kwasów oraz organicznych rozpuszczalników. Gres nie wymaga żadnej dodatkowej pielęgnacji poza prawidłowym czyszczeniem.