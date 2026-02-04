RM 537 Środek do czyszczenia podłóg kamiennych, 500ml

Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537 skutecznie czyści płytki i posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, nie pozostawiając smug. Odpowiedni również do posadzek winylowych, PCV i linoleum.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210

Właściwości

  • Czyści i pielęgnuje
  • Czyszczenie bez zacieków
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
  • Flizy
  • Kamienne powierzchnie
  • Posadzki z PCV
  • Posazki z linoleum
  • Winyl