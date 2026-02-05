Doświadcz lśniąco czystych podłóg z FCV 3 Natural N i połącz z naturalnym detergentem do podłóg RM 538N dla ekologicznego czyszczenia. Mop elektryczny 3-w-1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, z łatwością radząc sobie z czyszczeniem twardych podłóg, dywanów, a nawet zbieraniem rozlanych płynów, oszczędzając do 50 procent czasu*. Wybieraj spośród trzech trybów czyszczenia – trybu standardowego z dystrybucją wody, trybu suszenia i mocnego trybu Advanced!Power*** – i poradź sobie z każdym zabrudzeniem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej klasy technologia Hygienic!Spin z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę nie tylko zapewnia doskonałe rezultaty mopowania, ale także eliminuje do 99 procent bakterii** dla higienicznej czystości. Dodatkowo, wytrzymały akumulator z czasem pracy do 30 minut umożliwiający ciągłe czyszczenie do 130 metrów kwadratowych oraz zintegrowana funkcja samoczyszczenia zapewniają maksymalną wygodę – dla łatwego czyszczenia bez brudzenia rąk.