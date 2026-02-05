Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą oryginalny podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera jako specjalny element designu, na przykład w FC 8 Smart Signature Line, co sprawia, że urządzenie jest natychmiast rozpoznawalne jako najlepsze urządzenie w swojej kategorii. Akumulatorowy mop elektryczny sprawia, że podłoga wygląda naprawdę WOW – i to w czasie o połowę krótszym niż zwykle**. Dzięki dwóm przeciwbieżnie obracającym się parom rolek Duo!Move i funkcji Hygienic!Spin+ eliminuje do 99,9% wszystkich bakterii***, a także usuwa suche i mokre codzienne zanieczyszczenia bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Nasz najlepszy model zawiera atrakcyjny wyświetlacz LCD i połączenie z aplikacją, zapewniając inteligentne wsparcie podczas sprzątania. Proste instrukcje krok po kroku na wyświetlaczu szybko informują o wszystkim, co trzeba wiedzieć o urządzeniu. Różne tryby czyszczenia, zoptymalizowane do różnych rodzajów posadzek, można przesyłać do urządzenia za pośrednictwem aplikacji i wybierać na wyświetlaczu. Za pomocą aplikacji można również indywidualnie dostosować ilość wody i prędkość rolki.