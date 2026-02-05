Mop elektryczny FC 8 Smart Signature Line

Świeżo umyte podłogi bez konieczności wcześniejszego odkurzania: wszystko to dzięki elektrycznemu mopowi FC 8 Smart Signature Line z oświetleniem LED. Wyposażony w nowoczesny wyświetlacz LCD oraz możliwość połączenia z aplikacją.

Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą oryginalny podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera jako specjalny element designu, na przykład w FC 8 Smart Signature Line, co sprawia, że urządzenie jest natychmiast rozpoznawalne jako najlepsze urządzenie w swojej kategorii. Akumulatorowy mop elektryczny sprawia, że podłoga wygląda naprawdę WOW – i to w czasie o połowę krótszym niż zwykle**. Dzięki dwóm przeciwbieżnie obracającym się parom rolek Duo!Move i funkcji Hygienic!Spin+ eliminuje do 99,9% wszystkich bakterii***, a także usuwa suche i mokre codzienne zanieczyszczenia bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Nasz najlepszy model zawiera atrakcyjny wyświetlacz LCD i połączenie z aplikacją, zapewniając inteligentne wsparcie podczas sprzątania. Proste instrukcje krok po kroku na wyświetlaczu szybko informują o wszystkim, co trzeba wiedzieć o urządzeniu. Różne tryby czyszczenia, zoptymalizowane do różnych rodzajów posadzek, można przesyłać do urządzenia za pośrednictwem aplikacji i wybierać na wyświetlaczu. Za pomocą aplikacji można również indywidualnie dostosować ilość wody i prędkość rolki.

Cechy i zalety
Korzyści Signature Line
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Nowoczesny wyświetlacz LCD
Łatwe korzystanie w urządzenia i proste instrukcje krok po kroku. Unikanie błędów aplikacji dzięki ostrzeżeniom i komunikatom o błędach na wyświetlaczu. Intuicyjna obsługa.
Niezliczone opcje trybów czyszczenia
Urządzenie zapamiętuje często używane tryby czyszczenia: dwa tryby czyszczenia z różnymi objętościami wody i prędkościami padów oraz funkcja boost do uporczywych zabrudzeń. Dzięki połączeniu z aplikacją: przesyłanie do urządzenia wielu dodatkowych trybów czyszczenia dopasowanych do różnych rodzajów podłóg, a także konfigurowanie własnych trybów czyszczenia. Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg - w tym parkietu, podłóg laminowanych, kamiennych, ceramicznych, gresu, PVC oraz winylu.
2 w 1: usuwa codzienne zanieczyszczenia w jednym kroku
  • 50-procentowa oszczędność czasu**: Technologia Duo!Move z dwiema przeciwbieżnie obracającymi się parami rolek umożliwia dokładne wycieranie bez konieczności wcześniejszego żmudnego odkurzania.
  • Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści.
  • Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
  • System 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin+: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99,9%*** bakterii.
  • Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
Można przechylać o 180°, łatwe manewrowanie, można odstawić w pozycji pionowej
  • Łatwe czyszczenie wokół przedmiotów i pod meblami dzięki elastycznemu przegubowi obrotowemu i konstrukcji 180° Pass!Under.
  • Dwie przeciwbieżnie obracające się pary rolek Duo!Move zapewniają delikatne i bezwysiłkowe przesuwanie po posadzce.
  • Wygodne przerwy w pracy: Urządzenie samostojące.
Bardzo ciche
  • Przyjemny poziom hałasu tylko 59 dB.
Około 60 minut pracy dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu
  • Nowoczesny wyświetlacz LCD informuje o poziomie naładowania baterii w procentach, w postaci czasu pozostałego do wyczerpania lub za pomocą paska stanu.
Łatwe czyszczenie urządzenia dzięki funkcji System!Clean
  • Tryb samoczyszczenia System!Clean do szybkiego czyszczenia węży i rolek z prędkością 400 obrotów rolki na minutę.
  • Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
  • Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Głowica czyszcząca z oświetleniem LED.
  • Do oświetlania przestrzeni pod meblami lub w ciemnych kątach i zakamarkach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²) ok. 230
Zbiornik wody czystej (ml) 400
Zbiornik wody brudnej (ml) 200
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Szerokość robocza padów (mm) 300
Czas schnięcia podłogi (min) ok. 2
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Napięcie baterii (V) 25
Pojemność baterii (Ah) 2,85
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) ok. 60
Czas ładowania baterii (h) 4
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 8,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 310 x 230 x 1210

* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. /
** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania. /
*** Podczas czyszczenia powierzchni zabijane jest do 99,9% wszystkich powszechnie występujących bakterii domowych znajdujących się na gładkich, twardych powierzchniach (badana bakteria: Enterococcus hirae). Zgodnie z testem 4 pól (na podstawie normy DIN EN 16615:2015-06).

Zakres dostawy

  • Pad uniwersalny: 4 szt.
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
  • Stacja dokująca i czyszcząca
  • Ładowarka
  • Szczotka do czyszczenia

Wyposażenie

  • Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
  • System dwóch zbiorników
  • Głowica czyszcząca z oświetleniem LED.
  • Połączenie przez Bluetooth
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Wyświetlacz LCD
  • Tryb samooczyszczania
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Oporny brud
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

