Odkryj FCV 4 – wszechstronne urządzenie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki czyścisz podłogi! Mop elektryczny 3-w-1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, z łatwością radząc sobie z czyszczeniem twardych podłóg, dywanów, a nawet zbieraniem rozlanych płynów, oszczędzając do 50 procent czasu*. Wybieraj spośród czterech trybów czyszczenia – trybu automatycznego z czujnikiem zabrudzeń Dynamic!Control, inteligentnego trybu Stair!Assist, trybu suszenia i mocnego trybu Advanced!Power*** – i poradź sobie z każdym zabrudzeniem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej klasy technologia Hygienic!Spin z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę nie tylko zapewnia doskonałe rezultaty mopowania, ale także eliminuje do 99 procent bakterii** dla higienicznej czystości. Mocny silnik BLDC i wytrzymały akumulator z czasem pracy do 45 minut umożliwiają ciągłe czyszczenie do 200 metrów kwadratowych. Urządzenie posiada również 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego startu/stopu i samoczyszczenia, a także zmywalny wałek Pure!Roll dla maksymalnej wygody – bez kontaktu z brudem.