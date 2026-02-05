Czyste posadzki za naciśnięciem jednego przycisku: od teraz inteligentny robot mopujący RCF 3 zajmie się żmudnym i czasochłonnym mopowaniem na mokro twardych posadzek. Dzięki sprawdzonej technologii rolki FC, RCF 3 usuwa nie tylko uporczywe zanieczyszczenia lub zaschnięte płyny, ale także kurz i suche okruchy. Podczas pracy automatycznie wykrywa dywany i umiejętnie je omija. RCF 3 zawiera dwa zbiorniki, które umożliwiają ciągłe dostarczanie świeżej wody do rolki i oddzielne zbieranie zanieczyszczonej wody. Lekkie, suche zanieczyszczenia są łatwo zbierane i transportowane do zbiornika zanieczyszczonej wody. Za pomocą praktycznej aplikacji można ustawić różne tryby czyszczenia. Dzięki temu robota można bardzo elastycznie dostosować do szerokiego zakresu potrzeb i wymagań. Do czyszczenia można go wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk na urządzeniu. Jeśli RCF 3 potrzebuje pomocy, w wielu sytuacjach poinformuje o tym głosowo lub za pośrednictwem aplikacji.