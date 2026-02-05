Kärcher RCF 3 - Robot mopujący
Robot mopujący Karcher RCF 3 to inteligentne sterowane za pomocą aplikacji urządzenie do automatycznego mycia podłóg. Robot mopujący Kärcher RCF 3 usuwa uporczywe i zaschnięte zanieczyszczenia, zbiera również kurz i suche okruchy. Robot myjący podłogi Kärcher RCF 3 posiada dwa zbiorniki, które umożliwiają dostarczanie świeżej i zbieranie brudnej wody. Mop automatyczny Kärcher RCF 3 jest wyposażony w tryb wykrywania dywanów i innych przeszkód, dzięki czemu skutecznie je omija. Wszystkie ustawienia i tryby czyszczenia robota mopującego można dostosować do indywidualnych potrzeb w aplikacji.
Czyste posadzki za naciśnięciem jednego przycisku: od teraz inteligentny robot mopujący RCF 3 zajmie się żmudnym i czasochłonnym mopowaniem na mokro twardych posadzek. Dzięki sprawdzonej technologii rolki FC, RCF 3 usuwa nie tylko uporczywe zanieczyszczenia lub zaschnięte płyny, ale także kurz i suche okruchy. Podczas pracy automatycznie wykrywa dywany i umiejętnie je omija. RCF 3 zawiera dwa zbiorniki, które umożliwiają ciągłe dostarczanie świeżej wody do rolki i oddzielne zbieranie zanieczyszczonej wody. Lekkie, suche zanieczyszczenia są łatwo zbierane i transportowane do zbiornika zanieczyszczonej wody. Za pomocą praktycznej aplikacji można ustawić różne tryby czyszczenia. Dzięki temu robota można bardzo elastycznie dostosować do szerokiego zakresu potrzeb i wymagań. Do czyszczenia można go wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk na urządzeniu. Jeśli RCF 3 potrzebuje pomocy, w wielu sytuacjach poinformuje o tym głosowo lub za pośrednictwem aplikacji.
Cechy i zalety
Technologia rolki FCRobot mopujący RCF 3 wykorzystuje sprawdzoną technologię rolki Kärcher, która zapewnia szczególnie dokładne czyszczenie na mokro twardych posadzek. Lekkie, suche zanieczyszczenia, np. kłębki kurzu, drobne okruchy lub zanieczyszczenia drogowe, są zbierane bezpośrednio podczas mopowania na mokro i gromadzone wraz ze zużytą wodą w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Technologia rolki z ciągłym czyszczeniem rolki i system 2 zbiorników zapewniają optymalne rezultaty nawet na większych powierzchniach, ponieważ rolka jest zawsze czysta.
System 2-zbiornikowy ze wskaźnikami poziomu napełnieniaDzięki inteligentnemu systemowi 2 zbiorników: rolka z mikrofibry jest stale nawilżana świeżą wodą ze zbiornika świeżej wody. Zużyta woda i zanieczyszczenia są gromadzone w drugim zbiorniku. Wskaźniki poziomu napełnienia zbiornika pokazują, czy zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełny oraz czy zbiornik świeżej wody jest pusty. W obu przypadkach robot przerywa pracę i wraca do stacji ładującej. Wskazania są realizowane za pomocą diod LED bezpośrednio na robocie sprzątającym, a także za pomocą powiadomienia w aplikacji.
Wykrywanie i unikanie dywanówRCF 3 automatycznie wykrywa dywany za pomocą czujnika ultradźwiękowego i pokazuje je na mapie w aplikacji. Podczas czyszczenia robot porusza się po dywanach, stosując inteligentną strategię jazdy i zapobiegając ich zamoczeniu. W razie potrzeby funkcję unikania dywanów można również dezaktywować za pomocą aplikacji, dzięki czemu robot mop porusza się po wszystkich powierzchniach – nawet po dywanach z krótkim włosiem.
Funkcja samoczyszczenia rolki
- Na krawędzi skrobaczki zanieczyszczenia są stale usuwane z rolki podczas czyszczenia i niezawodnie zbierane na grzebieniu do włosów lub transportowane do zbiornika zanieczyszczonej wody.
- Najlepsze wyniki czyszczenia dzięki sprawdzonej technologii rolki i systemowi 2-zbiornikowemu: zanieczyszczona woda i cząstki są usuwane z rolki podczas czyszczenia. Idealny również do większych powierzchni.
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- Aplikacja umożliwia sterowanie i konfigurowanie robota sprzątającego z dowolnego miejsca. Nawet jeśli nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Precyzyjne mapowanie posadzek i wszechstronne opcje dostosowywania w aplikacji
- Aplikacja może przechowywać wiele map, np. dla wielu pięter.
- Zdefiniuj strefy, po których nie należy jeździć i których nie należy czyścić (np. dywany, place zabaw i większe przeszkody) lub do których należy podchodzić specjalnie i czyścić je indywidualnie.
- Definiowanie indywidualnych ustawień czyszczenia (intensywność czyszczenia, ilość wody, liczba przejść) dla określonych pomieszczeń lub obszarów w zależności od wymagań czyszczenia lub stopnia zanieczyszczenia.
Funkcja timer
- W aplikacji możesz przygotować harmonogramy i plany czyszczenia.
- RCF 3 niezależnie rozpoczyna operacje czyszczenia w oparciu o zaplanowane daty/godziny.
Komunikat głosowy
- Ciągłe informacje zwrotne: RCF 3 wykorzystuje wyjście głosowe do dostarczania ważnych informacji i udostępniania bieżącego statusu.
- Jeśli robot mopujący potrzebuje pomocy lub serwisu, w wielu sytuacjach poinformuje o tym głosowo.
Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- Czujniki upadku niezawodnie zapobiegają upadkowi RCF 3 ze schodów lub stopni.
- Czujniki skanują posadzkę w sposób ciągły. W przypadku wykrycia dużego spadku lub podobnego zagrożenia kontroler odbiera sygnał wyzwalający zawrócenie robota.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cały transfer danych między aplikacją Home Robots na smartfonie a robotem mopującym odbywa się za pośrednictwem chmury do serwerów zlokalizowanych wyłącznie w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność robota mopującego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|180
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Pojemność baterii (Ah)
|5,2
|Czas pracy baterii (min)
|120
|Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²)
|80
|Zbiornik czystej wody (ml)
|430
|Zbiornik na brudną wodę (ml)
|115
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciężar robota mopującego (kg)
|4,5
|Ciężar, stacji ładowania (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,2
|Wysokość robota (mm)
|120
|Średnica robota (mm)
|340
|Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm)
|142 x 153 x 124
Zakres dostawy
- Pad z mikrofibry: 2 szt.
- Narzędzie do czyszczenia
- Zbiornik czystej wody
- Zbiornik na brudną wodę
- Stacja do ładowania baterii
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- Czujnik dywanów
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- Tryby odkurzania: Czyszczenie na mokro/ Automatyczny system/ Punkt
Wideo
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.