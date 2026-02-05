Mop elektryczny EWM 2

Mop bezprzewodowy EWM 2 z łatwością usuwa plamy i zachlapania – bez konieczności noszenia wiadra lub szorowania. Pozostawia powierzchnie o 20% czystsze niż mop*. Czas pracy na akumulatorze: około 20 minut.

Usuwanie plam i zachlapań aż do krawędzi – bez konieczności używania wiadra lub ciężkiego szorowania. Niemożliwe? To łatwe! Mop elektryczny EWM 2 z dwoma zbiornikami sprawia, że jest to możliwe, a konwencjonalne mopy stają się zbędne. Obracające się rolki są stale zwilżane świeżą wodą, podczas gdy zebrane zanieczyszczenia trafiają do zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Higieniczna technologia Spin eliminuje do 99% wszystkich bakterii**, pozostawiając posadzki o 20% czystsze niż w przypadku konwencjonalnych mopów do*. Dzięki smukłej konstrukcji i zwrotnemu przegubowi obrotowemu mop EWM 2 doskonale mieści się pod meblami i może być przechowywany w sposób oszczędzający miejsce. Czas schnięcia podłogi wynosi tylko około dwie minuty, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach twardych posadzek (np. płytki, parkiet, laminat, PCV i winyl). Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia czas pracy wynoszący około 20 minut. Pozwala to na wyczyszczenie do 60 m² powierzchni podłogi za pomocą urządzenia.

Cechy i zalety
Zastępuje tradycyjny mop i wiadro Czyści do samej krawędzi.
System 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99%** bakterii. Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania. Rolki Pure!Roll można prać w pralce w temperaturze 60°C.
Łatwe czyszczenie pod meblami. Łatwy transport i wygodna praca dzięki niskiej wadze urządzenia. Kompaktowa budowa.
Przeznaczone do wszystkich twardych podłóg (np. lakierowany, olejowany, woskowany parkiet, laminat, płytki, PCV, winyl)
  • Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
  • Szeroka gama środków czyszczących i pielęgnacyjnych do wszystkich rodzajów podłóg.
Czas pracy na baterii litowo-jonowej do 20 minut.
  • Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
  • 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Stacja dokująca z uchwytami na pady
  • Praktyczne przechowywanie urządzenia i padów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 120 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²) ok. 60
Zbiornik wody czystej (ml) 360
Zbiornik wody brudnej (ml) 140
Szerokość robocza padów (mm) 300
Czas schnięcia podłogi (min) ok. 2
Napięcie baterii (V) 7,2 - 7,4
Pojemność baterii (Ah) 2,5
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) ok. 20
Czas ładowania baterii (h) 4
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 osiąga 20% lepszą wydajność czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem. Dotyczy średniego wyniku testu wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.

Zakres dostawy

  • Pad uniwersalny: 2 szt.
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
  • Stacja dokująca z uchwytami na pady
  • Ładowarka

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Oporny brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

