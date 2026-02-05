Mop elektryczny EWM 2
Mop bezprzewodowy EWM 2 z łatwością usuwa plamy i zachlapania – bez konieczności noszenia wiadra lub szorowania. Pozostawia powierzchnie o 20% czystsze niż mop*. Czas pracy na akumulatorze: około 20 minut.
Usuwanie plam i zachlapań aż do krawędzi – bez konieczności używania wiadra lub ciężkiego szorowania. Niemożliwe? To łatwe! Mop elektryczny EWM 2 z dwoma zbiornikami sprawia, że jest to możliwe, a konwencjonalne mopy stają się zbędne. Obracające się rolki są stale zwilżane świeżą wodą, podczas gdy zebrane zanieczyszczenia trafiają do zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Higieniczna technologia Spin eliminuje do 99% wszystkich bakterii**, pozostawiając posadzki o 20% czystsze niż w przypadku konwencjonalnych mopów do*. Dzięki smukłej konstrukcji i zwrotnemu przegubowi obrotowemu mop EWM 2 doskonale mieści się pod meblami i może być przechowywany w sposób oszczędzający miejsce. Czas schnięcia podłogi wynosi tylko około dwie minuty, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach twardych posadzek (np. płytki, parkiet, laminat, PCV i winyl). Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia czas pracy wynoszący około 20 minut. Pozwala to na wyczyszczenie do 60 m² powierzchni podłogi za pomocą urządzenia.
Cechy i zalety
Usuwa rozpryski i plamyZastępuje tradycyjny mop i wiadro Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodneSystem 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99%** bakterii. Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania. Rolki Pure!Roll można prać w pralce w temperaturze 60°C.
Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowyŁatwe czyszczenie pod meblami. Łatwy transport i wygodna praca dzięki niskiej wadze urządzenia. Kompaktowa budowa.
Przeznaczone do wszystkich twardych podłóg (np. lakierowany, olejowany, woskowany parkiet, laminat, płytki, PCV, winyl)
- Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
- Szeroka gama środków czyszczących i pielęgnacyjnych do wszystkich rodzajów podłóg.
Czas pracy na baterii litowo-jonowej do 20 minut.
- Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
- 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Stacja dokująca z uchwytami na pady
- Praktyczne przechowywanie urządzenia i padów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|120 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|ok. 60
|Zbiornik wody czystej (ml)
|360
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|140
|Szerokość robocza padów (mm)
|300
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Napięcie baterii (V)
|7,2 - 7,4
|Pojemność baterii (Ah)
|2,5
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|ok. 20
|Czas ładowania baterii (h)
|4
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 osiąga 20% lepszą wydajność czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem. Dotyczy średniego wyniku testu wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 2 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja dokująca z uchwytami na pady
- Ładowarka
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.