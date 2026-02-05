Usuwanie plam i zachlapań aż do krawędzi – bez konieczności używania wiadra lub ciężkiego szorowania. Niemożliwe? To łatwe! Mop elektryczny EWM 2 z dwoma zbiornikami sprawia, że jest to możliwe, a konwencjonalne mopy stają się zbędne. Obracające się rolki są stale zwilżane świeżą wodą, podczas gdy zebrane zanieczyszczenia trafiają do zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Higieniczna technologia Spin eliminuje do 99% wszystkich bakterii**, pozostawiając posadzki o 20% czystsze niż w przypadku konwencjonalnych mopów do*. Dzięki smukłej konstrukcji i zwrotnemu przegubowi obrotowemu mop EWM 2 doskonale mieści się pod meblami i może być przechowywany w sposób oszczędzający miejsce. Czas schnięcia podłogi wynosi tylko około dwie minuty, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach twardych posadzek (np. płytki, parkiet, laminat, PCV i winyl). Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia czas pracy wynoszący około 20 minut. Pozwala to na wyczyszczenie do 60 m² powierzchni podłogi za pomocą urządzenia.