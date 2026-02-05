Koniec z odkurzaniem przed wycieraniem! Dzięki dwóm przeciwbieżnie obracającym się parom rolek Duo!Move i funkcji Hygienic!Spin+, bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 Cordless eliminuje do 99,9% wszystkich bakterii***, a także szybko i bez wysiłku usuwa suche i mokre codzienne zanieczyszczenia ze wszystkich twardych posadzek – nawet w bardzo trudnych przypadkach i zawsze czyści aż do krawędzi, dzięki przełączanej funkcji boost. Nawet włosy są wychwytywane dzięki filtrom włosów. Skutkuje to oszczędnością czasu do 50%** w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i o około 20% lepszymi efektami czyszczenia w porównaniu ze zwykłym mopem*. Dzięki efektowi lekkiego prowadzenia urządzenie dosłownie płynie po podłodze, co sprawia, że sprzątanie niemal nie wymaga wysiłku Dzięki czasowi pracy wynoszącemu 45 minut potężny akumulator może pozwolić na wyczyszczenie do 175 m² odpornych twardych posadzek i szczelin. Konstrukcja 180° Pass!Under zapewnia doskonały dostęp do przestrzeni pod meblami. Ilość wody i prędkość obrotową automatycznie nawilżanych rolek można dostosować do posadzki na dwóch poziomach czyszczenia.