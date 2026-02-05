Mop elektryczny FC 7 Bezprzewodowy
Nigdy więcej odkurzania przed myciem: bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 usuwa każdy rodzaj codziennych, zarówno mokrych, jak i suchych zabrudzeń. W ten sposób, zaoszczędzisz połowę czasu**. Urządzenie w kolorze białym.
Koniec z odkurzaniem przed wycieraniem! Dzięki dwóm przeciwbieżnie obracającym się parom rolek Duo!Move i funkcji Hygienic!Spin+, bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 Cordless eliminuje do 99,9% wszystkich bakterii***, a także szybko i bez wysiłku usuwa suche i mokre codzienne zanieczyszczenia ze wszystkich twardych posadzek – nawet w bardzo trudnych przypadkach i zawsze czyści aż do krawędzi, dzięki przełączanej funkcji boost. Nawet włosy są wychwytywane dzięki filtrom włosów. Skutkuje to oszczędnością czasu do 50%** w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i o około 20% lepszymi efektami czyszczenia w porównaniu ze zwykłym mopem*. Dzięki efektowi lekkiego prowadzenia urządzenie dosłownie płynie po podłodze, co sprawia, że sprzątanie niemal nie wymaga wysiłku Dzięki czasowi pracy wynoszącemu 45 minut potężny akumulator może pozwolić na wyczyszczenie do 175 m² odpornych twardych posadzek i szczelin. Konstrukcja 180° Pass!Under zapewnia doskonały dostęp do przestrzeni pod meblami. Ilość wody i prędkość obrotową automatycznie nawilżanych rolek można dostosować do posadzki na dwóch poziomach czyszczenia.
Cechy i zalety
2 w 1: usuwa codzienne zanieczyszczenia w jednym kroku
- 50-procentowa oszczędność czasu**: Technologia Duo!Move z dwiema przeciwbieżnie obracającymi się parami rolek umożliwia dokładne wycieranie bez konieczności wcześniejszego żmudnego odkurzania.
- Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści.
- Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
- System 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin+: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99,9%*** bakterii.
- Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
Można przechylać o 180°, łatwe manewrowanie, można odstawić w pozycji pionowej
- Łatwe czyszczenie wokół przedmiotów i pod meblami dzięki elastycznemu przegubowi obrotowemu i konstrukcji 180° Pass!Under.
- Dwie przeciwbieżnie obracające się pary rolek Duo!Move zapewniają delikatne i bezwysiłkowe przesuwanie po posadzce.
- Wygodne przerwy w pracy: Urządzenie samostojące.
Bardzo ciche
- Przyjemny poziom hałasu tylko 59 dB.
Dwa różne tryby czyszczenia oraz funkcja Boost
- Prędkość obrotową padów oraz ilość wody można regulować w zależności od rodzaju zabrudzenia i podłogi. Dodatkowa funkcja Boost do uporczywych zabrudzeń.
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg - w tym parkietu, podłóg laminowanych, kamiennych, ceramicznych, gresu, PVC oraz winylu.
- Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
Czas działania około 45 minut, dzięki mocnemu akumulatorowi litowo-jonowemu
- Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
- 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Łatwe czyszczenie urządzenia dzięki funkcji System!Clean
- Tryb samoczyszczenia System!Clean do szybkiego czyszczenia węży i rolek z prędkością 400 obrotów rolki na minutę.
- Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
- Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika
- Wizualny i dźwiękowy sygnał informujący o pustym zbiorniku czystej i brudnej wody.
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem: automatyczne wyłączenie, jeśli zbiornik zanieczyszczonej wody nie zostanie opróżniony.
Stacja dokująca i czyszcząca
- Wyższa pozycja urządzenia w stacji dokującej ułatwia wyjmowanie i suszenie padów
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów w stacji czyszczącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|ok. 175
|Zbiornik wody czystej (ml)
|400
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|200
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza padów (mm)
|300
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Napięcie baterii (V)
|25
|Pojemność baterii (Ah)
|2,85
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|ok. 45
|Czas ładowania baterii (h)
|4
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|310 x 230 x 1210
* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. /
** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania. /
*** Podczas czyszczenia powierzchni zabijane jest do 99,9% wszystkich powszechnie występujących bakterii domowych znajdujących się na gładkich, twardych powierzchniach (badana bakteria: Enterococcus hirae). Zgodnie z testem 4 pól (na podstawie normy DIN EN 16615:2015-06).
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 4 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja dokująca i czyszcząca
- Ładowarka
- Szczotka do czyszczenia
Wyposażenie
- Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
- System dwóch zbiorników
- Tryb samooczyszczania
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
