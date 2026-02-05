Mop elektryczny FC 7 Cordless Stone
Świeżo umyte podłogi bez konieczności wcześniejszego odkurzania: bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 usuwa wszystkie rodzaje codziennych suchych i mokrych zanieczyszczeń w jednym kroku.
Koniec z odkurzaniem przed wycieraniem! Dzięki technologii 4-rolkowej z obrotami przeciwbieżnymi nasz akumulatorowy mop elektryczny FC 7 szybko i bez wysiłku usuwa codzienne mokre i suche zanieczyszczenia ze wszystkich twardych posadzek – a dzięki przełączanej funkcji boost może być również używany do bardzo uporczywych zanieczyszczeń, aż po same krawędzie. Może nawet wychwytywać włosy dzięki filtrowi włosów. Skutkuje to oszczędnością czasu do 50%** w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i o około 20% lepszymi efektami czyszczenia w porównaniu ze zwykłym mopem*. Dzięki czasowi pracy wynoszącemu 45 minut potężny akumulator może pozwolić na wyczyszczenie do 175 m² odpornych twardych posadzek i szczelin. Objętość wody i prędkość obrotową automatycznie zwilżanych rolek można dostosować do dwóch poziomów czyszczenia w zależności od rodzaju posadzki, a dzięki oddzielnym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nie ma potrzeby noszenia wiader.
Cechy i zalety
2 w 1: usuwa codzienne zanieczyszczenia w jednym kroku
- 50-procentowa oszczędność czasu**: Technologia Duo!Move z dwiema przeciwbieżnie obracającymi się parami rolek umożliwia dokładne wycieranie bez konieczności wcześniejszego żmudnego odkurzania.
- Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści.
- Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
- System 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin+: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99,9%*** bakterii.
- Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
Można przechylać o 180°, łatwe manewrowanie, można odstawić w pozycji pionowej
- Łatwe czyszczenie wokół przedmiotów i pod meblami dzięki elastycznemu przegubowi obrotowemu i konstrukcji 180° Pass!Under.
- Dwie przeciwbieżnie obracające się pary rolek Duo!Move zapewniają delikatne i bezwysiłkowe przesuwanie po posadzce.
- Wygodne przerwy w pracy: Urządzenie samostojące.
Bardzo ciche
- Przyjemny poziom hałasu tylko 59 dB.
Dwa różne tryby czyszczenia oraz funkcja Boost
- Prędkość obrotową padów oraz ilość wody można regulować w zależności od rodzaju zabrudzenia i podłogi. Dodatkowa funkcja Boost do uporczywych zabrudzeń.
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg - w tym parkietu, podłóg laminowanych, kamiennych, ceramicznych, gresu, PVC oraz winylu.
- Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
Czas działania około 45 minut, dzięki mocnemu akumulatorowi litowo-jonowemu
- Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
- 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Łatwe czyszczenie urządzenia dzięki funkcji System!Clean
- Tryb samoczyszczenia System!Clean do szybkiego czyszczenia węży i rolek z prędkością 400 obrotów rolki na minutę.
- Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
- Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika
- Wizualny i dźwiękowy sygnał informujący o pustym zbiorniku czystej i brudnej wody.
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem: automatyczne wyłączenie, jeśli zbiornik zanieczyszczonej wody nie zostanie opróżniony.
Stacja dokująca i czyszcząca
- Wyższa pozycja urządzenia w stacji dokującej ułatwia wyjmowanie i suszenie padów
- Praktyczne przechowywanie akcesoriów w stacji czyszczącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|ok. 175
|Zbiornik wody czystej (ml)
|400
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|200
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza padów (mm)
|300
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Napięcie baterii (V)
|25
|Pojemność baterii (Ah)
|2,85
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|ok. 45
|Czas ładowania baterii (h)
|4
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|310 x 230 x 1210
* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. /
** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania. /
*** Podczas czyszczenia powierzchni zabijane jest do 99,9% wszystkich powszechnie występujących bakterii domowych znajdujących się na gładkich, twardych powierzchniach (badana bakteria: Enterococcus hirae). Zgodnie z testem 4 pól (na podstawie normy DIN EN 16615:2015-06).
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 4 szt.
- Pad do powierzchni kamiennych: 4 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 500 ml, Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537, 30 ml
- Stacja dokująca i czyszcząca
- Ładowarka
- Szczotka do czyszczenia
Wyposażenie
- Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
- System dwóch zbiorników
- Tryb samooczyszczania
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.