Koniec z odkurzaniem przed wycieraniem! Dzięki technologii 4-rolkowej z obrotami przeciwbieżnymi nasz akumulatorowy mop elektryczny FC 7 szybko i bez wysiłku usuwa codzienne mokre i suche zanieczyszczenia ze wszystkich twardych posadzek – a dzięki przełączanej funkcji boost może być również używany do bardzo uporczywych zanieczyszczeń, aż po same krawędzie. Może nawet wychwytywać włosy dzięki filtrowi włosów. Skutkuje to oszczędnością czasu do 50%** w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i o około 20% lepszymi efektami czyszczenia w porównaniu ze zwykłym mopem*. Dzięki czasowi pracy wynoszącemu 45 minut potężny akumulator może pozwolić na wyczyszczenie do 175 m² odpornych twardych posadzek i szczelin. Objętość wody i prędkość obrotową automatycznie zwilżanych rolek można dostosować do dwóch poziomów czyszczenia w zależności od rodzaju posadzki, a dzięki oddzielnym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nie ma potrzeby noszenia wiader.