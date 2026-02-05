Mop elektryczny FC 7 Cordless Stone

Świeżo umyte podłogi bez konieczności wcześniejszego odkurzania: bezprzewodowy mop elektryczny FC 7 usuwa wszystkie rodzaje codziennych suchych i mokrych zanieczyszczeń w jednym kroku.

Koniec z odkurzaniem przed wycieraniem! Dzięki technologii 4-rolkowej z obrotami przeciwbieżnymi nasz akumulatorowy mop elektryczny FC 7 szybko i bez wysiłku usuwa codzienne mokre i suche zanieczyszczenia ze wszystkich twardych posadzek – a dzięki przełączanej funkcji boost może być również używany do bardzo uporczywych zanieczyszczeń, aż po same krawędzie. Może nawet wychwytywać włosy dzięki filtrowi włosów. Skutkuje to oszczędnością czasu do 50%** w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i o około 20% lepszymi efektami czyszczenia w porównaniu ze zwykłym mopem*. Dzięki czasowi pracy wynoszącemu 45 minut potężny akumulator może pozwolić na wyczyszczenie do 175 m² odpornych twardych posadzek i szczelin. Objętość wody i prędkość obrotową automatycznie zwilżanych rolek można dostosować do dwóch poziomów czyszczenia w zależności od rodzaju posadzki, a dzięki oddzielnym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nie ma potrzeby noszenia wiader.

Cechy i zalety
2 w 1: usuwa codzienne zanieczyszczenia w jednym kroku
  • 50-procentowa oszczędność czasu**: Technologia Duo!Move z dwiema przeciwbieżnie obracającymi się parami rolek umożliwia dokładne wycieranie bez konieczności wcześniejszego żmudnego odkurzania.
  • Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści.
  • Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
  • System 2-zbiornikowy z funkcją Hygienic!Spin+: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Eliminuje do 99,9%*** bakterii.
  • Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
Można przechylać o 180°, łatwe manewrowanie, można odstawić w pozycji pionowej
  • Łatwe czyszczenie wokół przedmiotów i pod meblami dzięki elastycznemu przegubowi obrotowemu i konstrukcji 180° Pass!Under.
  • Dwie przeciwbieżnie obracające się pary rolek Duo!Move zapewniają delikatne i bezwysiłkowe przesuwanie po posadzce.
  • Wygodne przerwy w pracy: Urządzenie samostojące.
Bardzo ciche
  • Przyjemny poziom hałasu tylko 59 dB.
Dwa różne tryby czyszczenia oraz funkcja Boost
  • Prędkość obrotową padów oraz ilość wody można regulować w zależności od rodzaju zabrudzenia i podłogi. Dodatkowa funkcja Boost do uporczywych zabrudzeń.
  • Odpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg - w tym parkietu, podłóg laminowanych, kamiennych, ceramicznych, gresu, PVC oraz winylu.
  • Niska wilgoć resztkowa pozwala na ponowne korzystanie z podłóg już po około 2 minutach.
Czas działania około 45 minut, dzięki mocnemu akumulatorowi litowo-jonowemu
  • Maksymalna swoboda ruchu podczas czyszczenia dzięki niezależności od gniazdek elektrycznych - bez ciągłego przepinania wtyczki.
  • 3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Łatwe czyszczenie urządzenia dzięki funkcji System!Clean
  • Tryb samoczyszczenia System!Clean do szybkiego czyszczenia węży i rolek z prędkością 400 obrotów rolki na minutę.
  • Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
  • Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika
  • Wizualny i dźwiękowy sygnał informujący o pustym zbiorniku czystej i brudnej wody.
  • Zabezpieczenie przed przepełnieniem: automatyczne wyłączenie, jeśli zbiornik zanieczyszczonej wody nie zostanie opróżniony.
Stacja dokująca i czyszcząca
  • Wyższa pozycja urządzenia w stacji dokującej ułatwia wyjmowanie i suszenie padów
  • Praktyczne przechowywanie akcesoriów w stacji czyszczącej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²) ok. 175
Zbiornik wody czystej (ml) 400
Zbiornik wody brudnej (ml) 200
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Szerokość robocza padów (mm) 300
Czas schnięcia podłogi (min) ok. 2
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Napięcie baterii (V) 25
Pojemność baterii (Ah) 2,85
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) ok. 45
Czas ładowania baterii (h) 4
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 310 x 230 x 1210

* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. /
** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania. /
*** Podczas czyszczenia powierzchni zabijane jest do 99,9% wszystkich powszechnie występujących bakterii domowych znajdujących się na gładkich, twardych powierzchniach (badana bakteria: Enterococcus hirae). Zgodnie z testem 4 pól (na podstawie normy DIN EN 16615:2015-06).

Zakres dostawy

  • Pad uniwersalny: 4 szt.
  • Pad do powierzchni kamiennych: 4 szt.
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 500 ml, Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537, 30 ml
  • Stacja dokująca i czyszcząca
  • Ładowarka
  • Szczotka do czyszczenia

Wyposażenie

  • Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
  • System dwóch zbiorników
  • Tryb samooczyszczania
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Oporny brud
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud
Środki czyszczące
Części zamienne

