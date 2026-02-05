Doświadcz lśniąco czystych podłóg dzięki FCV 3 Stone+ i czyść wszystkie rodzaje wytrzymałych podłóg kamiennych wyjątkowo skutecznie dzięki specjalnemu wałkowi do powierzchni kamiennych oraz środkowi do czyszczenia podłóg kamiennych. Odkurzający mop elektryczny 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, myje i suszy w jednym kroku, co sprawia, że czyszczenie twardych podłóg i dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, staje się dziecinnie proste, oszczędzając do 50% czasu*. Wybieraj spośród trzech trybów czyszczenia – trybu standardowego z dystrybucją wody, trybu suchego i intensywnego trybu Power*** – i poradź sobie z każdym brudem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej jakości technologia Hygienic!Spin, z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę, zapewnia nie tylko idealne rezultaty mycia, ale także eliminuje do 99% bakterii** dla higienicznej czystości. Ponadto, wydajny akumulator z czasem pracy do 30 minut, pozwalająca wyczyścić do 130 metrów kwadratowych bez przerwy oraz zintegrowana funkcja samoczyszczenia zapewniają maksymalną wygodę – dla łatwego sprzątania bez brudzenia rąk.