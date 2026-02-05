Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 3
Xtra!Clean 3 w 1 – odkurzanie, mopowanie, suszenie: wszechstronny odkurzający mop elektryczny FCV 3 z 30-minutowym czasem pracy akumulatora i trybem Advanced!Power – idealny do twardych posadzek i dywanów.
Podłogi tak czyste, że aż lśnią – FCV 3. Mop elektryczny z funkcją odkurzania 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, ułatwiając czyszczenie twardych posadzek, dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, oszczędzając do 50% czasu*. Wybierz jeden z trzech trybów czyszczenia – tryb standardowy z rozprowadzaniem wody, tryb suchy i mocny tryb Advanced!Power*** – i uporaj się z każdym zanieczyszczeniem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt domowych czy uporczywe plamy. Technologia Spin z prędkością do 500 obrotów padów na minutę nie tylko zapewnia doskonałe efekty mopowania, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Ponadto trwały akumulator o czasie pracy do 30 minut umożliwiający czyszczenie do 130 metrów kwadratowych bez przerwy oraz zintegrowana funkcja samooczyszczania zapewniają maksymalną wygodę – dla łatwego czyszczenia bez brudzenia rąk.
Cechy i zalety
Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenieSkraca czas czyszczenia o połowę* i gwarantuje perfekcyjną czystość! Dzięki zintegrowanej funkcji ssania, która eliminuje konieczność wcześniejszego odkurzania. Trzy tryby czyszczenia do każdego rodzaju zabrudzeń – nawet najbardziej uporczywy brud i największe rozlane płyny nie stanowią problemu. Dopasowuje się do różnych podłóg dla efektywnego i dokładnego czyszczenia aż po same krawędzie – także na dywanach i wykładzinach w trybie suchym.
Efektywna technologia Hygienic!SpinUdowodniono, że usuwa 99%** wszystkich bakterii**, zapewniając higieniczny i czysty dom. Wałek obraca się z prędkością do 500 obrotów na minutę**, zapewniając nieskazitelne rezultaty mopowania. Sprytny system dwóch zbiorników zapewnia stały dopływ czystej wody oddzielonej od brudnej.
Ultramocny tryb Advanced!PowerUsuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z o 60% większą mocą ssania i o 20% większym rozprowadzaniem wody niż w trybie standardowym. Podłogi schną w mgnieniu oka, dzięki czemu można po nich od razu chodzić.
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
- Wielostopniowy system filtracji niezawodnie chroni silnik przed wilgocią.
- Doskonała filtracja dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu – skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki w powietrzu.
- Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Wydajna bateria litowo-jonowa Comfort!Cell
- Imponujące rezultaty czyszczenia dzięki wysokim prędkościom i optymalnej mocy ssania oraz skuteczności mopowania.
- Maksymalna swoboda ruchów dzięki czasowi pracy baterii do 30 minut – idealny do powierzchni do 130 m².
- Akumulator można szybko wymienić podczas serwisu, co wydłuża żywotność produktu – oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
Bezproblemowe czyszczenie z wyświetlaczem LED
- Ważne informacje, takie jak pozostały czas pracy lub tryb czyszczenia, zawsze w zasięgu wzroku.
- Inteligentny wskaźnik poziomu zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem i automatycznym wyłączeniem, jeśli zbiornik na brudną wodę nie zostanie opróżniony.
- Łatwe opróżnianie i napełnianie zbiornika – bez kontaktu z brudem.
Higieniczna funkcja samoczyszczenia System!Clean
- Efektywna funkcja samoczyszczenia z prędkością do 550 obrotów wałka na minutę – dla szybkiego i wygodnego czyszczenia bez kontaktu z brudem.
- Praktyczne przechowywanie urządzenia i akcesoriów, nawet podczas ładowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|130
|Zbiornik wody czystej (ml)
|800
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|425
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|160
|Napęd
|Silnik szczotkowy
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Szerokość robocza padów (mm)
|240
|Czas schnięcia podłogi (min)
|2
|Napięcie baterii (V)
|21,6
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 30
|Czas ładowania baterii (min)
|180
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1138 x 268 x 280
* mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher mogą skrócić czas czyszczenia o połowę, ponieważ typowe zabrudzenia domowe można usunąć z podłóg w jednym kroku, eliminując konieczność odkurzania przed mopowaniem.
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
*** tryb Advanced!Power usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z o 60 procent większą mocą ssania i o 20 procent większą ilością wody w porównaniu z trybem standardowym.
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 1 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja ładująca, parkująca i czyszcząca
- Szczotka do czyszczenia
- Płaski filtr falisty: 1 szt.
- Gąbka filtracyjna: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Podwójny system filtrujący
- Tryb samooczyszczania
- Tryb standardowy
- Tryb mocy
- Tryb suchy
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę
- Kółka transportowe
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Na dywanach z niskim włosiem
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
- Płyny
- Sierść zwierząt domowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.