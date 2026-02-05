Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 3

Xtra!Clean 3 w 1 – odkurzanie, mopowanie, suszenie: wszechstronny odkurzający mop elektryczny FCV 3 z 30-minutowym czasem pracy akumulatora i trybem Advanced!Power – idealny do twardych posadzek i dywanów.

Podłogi tak czyste, że aż lśnią – FCV 3. Mop elektryczny z funkcją odkurzania 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, ułatwiając czyszczenie twardych posadzek, dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, oszczędzając do 50% czasu*. Wybierz jeden z trzech trybów czyszczenia – tryb standardowy z rozprowadzaniem wody, tryb suchy i mocny tryb Advanced!Power*** – i uporaj się z każdym zanieczyszczeniem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt domowych czy uporczywe plamy. Technologia Spin z prędkością do 500 obrotów padów na minutę nie tylko zapewnia doskonałe efekty mopowania, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Ponadto trwały akumulator o czasie pracy do 30 minut umożliwiający czyszczenie do 130 metrów kwadratowych bez przerwy oraz zintegrowana funkcja samooczyszczania zapewniają maksymalną wygodę – dla łatwego czyszczenia bez brudzenia rąk.

Cechy i zalety
Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 3: Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenie
Skraca czas czyszczenia o połowę* i gwarantuje perfekcyjną czystość! Dzięki zintegrowanej funkcji ssania, która eliminuje konieczność wcześniejszego odkurzania. Trzy tryby czyszczenia do każdego rodzaju zabrudzeń – nawet najbardziej uporczywy brud i największe rozlane płyny nie stanowią problemu. Dopasowuje się do różnych podłóg dla efektywnego i dokładnego czyszczenia aż po same krawędzie – także na dywanach i wykładzinach w trybie suchym.
Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 3: Efektywna technologia Hygienic!Spin
Udowodniono, że usuwa 99%** wszystkich bakterii**, zapewniając higieniczny i czysty dom. Wałek obraca się z prędkością do 500 obrotów na minutę**, zapewniając nieskazitelne rezultaty mopowania. Sprytny system dwóch zbiorników zapewnia stały dopływ czystej wody oddzielonej od brudnej.
Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 3: Ultramocny tryb Advanced!Power
Usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z o 60% większą mocą ssania i o 20% większym rozprowadzaniem wody niż w trybie standardowym. Podłogi schną w mgnieniu oka, dzięki czemu można po nich od razu chodzić.
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
  • Wielostopniowy system filtracji niezawodnie chroni silnik przed wilgocią.
  • Doskonała filtracja dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu – skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki w powietrzu.
  • Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Wydajna bateria litowo-jonowa Comfort!Cell
  • Imponujące rezultaty czyszczenia dzięki wysokim prędkościom i optymalnej mocy ssania oraz skuteczności mopowania.
  • Maksymalna swoboda ruchów dzięki czasowi pracy baterii do 30 minut – idealny do powierzchni do 130 m².
  • Akumulator można szybko wymienić podczas serwisu, co wydłuża żywotność produktu – oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
Bezproblemowe czyszczenie z wyświetlaczem LED
  • Ważne informacje, takie jak pozostały czas pracy lub tryb czyszczenia, zawsze w zasięgu wzroku.
  • Inteligentny wskaźnik poziomu zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem i automatycznym wyłączeniem, jeśli zbiornik na brudną wodę nie zostanie opróżniony.
  • Łatwe opróżnianie i napełnianie zbiornika – bez kontaktu z brudem.
Higieniczna funkcja samoczyszczenia System!Clean
  • Efektywna funkcja samoczyszczenia z prędkością do 550 obrotów wałka na minutę – dla szybkiego i wygodnego czyszczenia bez kontaktu z brudem.
  • Praktyczne przechowywanie urządzenia i akcesoriów, nawet podczas ładowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²) 130
Zbiornik wody czystej (ml) 800
Zbiornik wody brudnej (ml) 425
Znamionowa moc wejściowa (W) 160
Napęd Silnik szczotkowy
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Szerokość robocza padów (mm) 240
Czas schnięcia podłogi (min) 2
Napięcie baterii (V) 21,6
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) maks. 30
Czas ładowania baterii (min) 180
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 3,8
Waga z opakowaniem (kg) 8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1138 x 268 x 280

* mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher mogą skrócić czas czyszczenia o połowę, ponieważ typowe zabrudzenia domowe można usunąć z podłóg w jednym kroku, eliminując konieczność odkurzania przed mopowaniem.
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
*** tryb Advanced!Power usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z o 60 procent większą mocą ssania i o 20 procent większą ilością wody w porównaniu z trybem standardowym.

Zakres dostawy

  • Pad uniwersalny: 1 szt.
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
  • Stacja ładująca, parkująca i czyszcząca
  • Szczotka do czyszczenia
  • Płaski filtr falisty: 1 szt.
  • Gąbka filtracyjna: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Podwójny system filtrujący
  • Tryb samooczyszczania
  • Tryb standardowy
  • Tryb mocy
  • Tryb suchy
  • Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę
  • Kółka transportowe
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Na dywanach z niskim włosiem
  • Oporny brud
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud
  • Płyny
  • Sierść zwierząt domowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.