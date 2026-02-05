Podłogi tak czyste, że aż lśnią – FCV 3. Mop elektryczny z funkcją odkurzania 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, ułatwiając czyszczenie twardych posadzek, dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, oszczędzając do 50% czasu*. Wybierz jeden z trzech trybów czyszczenia – tryb standardowy z rozprowadzaniem wody, tryb suchy i mocny tryb Advanced!Power*** – i uporaj się z każdym zanieczyszczeniem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt domowych czy uporczywe plamy. Technologia Spin z prędkością do 500 obrotów padów na minutę nie tylko zapewnia doskonałe efekty mopowania, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Ponadto trwały akumulator o czasie pracy do 30 minut umożliwiający czyszczenie do 130 metrów kwadratowych bez przerwy oraz zintegrowana funkcja samooczyszczania zapewniają maksymalną wygodę – dla łatwego czyszczenia bez brudzenia rąk.