Mop elektryczny FC 2-4 Battery Set

Proste, szybkie i skuteczne czyszczenie: mop elektryczny FC 2-4 jednocześnie usuwa mokre i suche zanieczyszczenia, które codziennie gromadzą się w naszych domach. Z urządzeniem dostarczany jest wymienny akumulator oraz ładowarka.

Mop elektryczny FC 2-4 cechuje się możliwością postawienia urządzenie bez opierania, niewielką wagą wynoszącą zaledwie 2,2 kg oraz automatycznym włączaniem i wyłączaniem. Aby rozpocząć wygodne i równoczesne usuwanie codziennych, mokrych i suchych zanieczyszczeń, wystarczy do tyłu pociągnąć za uchwyt. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 20 minut, co umożliwia wyczyszczenie obszaru o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Po uruchomieniu urządzenia, pad jest automatycznie zwilżany wodą ze zbiornika czystej wody. To zapewnia równomierne oraz skuteczne czyszczenie twardych posadzek. Urządzenie potrafi czyścić wzdłuż krawędzi, a dzięki zintegrowanemu filtrowi z łatwością usuwa włosy i sierść. Zintegrowany i higieniczny zbiornik zanieczyszczeń pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Może zostać zdemontowany i wyczyszczony bezpośrednio po zakończeniu sprzątania. 4 V akumulator Kärcher Battery Power dostarczany z urządzeniem jest kompatybilny ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.

Cechy i zalety
Mop elektryczny FC 2-4 Battery Set: Wszystko w jednym: Jednym ruchem usuwa wszystkie rodzaje codziennych zabrudzeń, zarówno mokrych, jak i suchych
Oszczędność 50% czasu: Technologia umożliwia usuwanie dużych zanieczyszczeń bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści. Zoptymalizowane czyszczenie wzdłuż krawędzi, dzięki unikalnemu designowi głowicy.
Mop elektryczny FC 2-4 Battery Set: Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne
System 2-zbiornikowy: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania. Pad można prać w pralce w temperaturze 60 °C.
Mop elektryczny FC 2-4 Battery Set: Przycisk automatycznego włączania i wyłączania
Wygodne włączanie i wyłączanie. Szybka i intuicyjna. Brak konieczności schylania się podczas sprzątania.
4 V Kärcher Battery Power
  • Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe.
  • Wymienny akumulator można wykorzystywać we wszystkich 4 V urządzeniach Kärcher Battery Power
Pozycja parking
  • Wygodne odstawianie urządzenia podczas przerw w pracy
Kompaktowe rozmiary i niska waga
  • Poręczne urządzenie, które można łatwo transportować
Łatwe czyszczenie urządzenia
  • Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
  • Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Ruchomy podwójny przegub
  • Możliwość dowolnego manipulowania rączką we wszystkich kierunkach.
  • Wygodna w manewrowaniu.
  • Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bardzo ciche
  • Przyjemny poziom hałasu tylko 55 dB.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 4 V
Pojemność zbiornika czystej wody (ml) 200
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Szerokość robocza padów (mm) 180
Czas schnięcia podłogi (min) ok. 2
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 55
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 70 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 20 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora ładowarką sieciową 80 %/100 % (min) 130 / 150
Moc znamionowa (A) 1
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg) 2,3
Waga z opakowaniem (kg) 4,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 240 x 1200

* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi.

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: 4 V ładowarka Battery Power (1 szt.)
  • Pad uniwersalny: 1 szt.
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
  • Stacja parking
  • Szczotka do czyszczenia

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Oporny brud
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.