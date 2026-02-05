Mop elektryczny FC 2-4 Battery Set
Proste, szybkie i skuteczne czyszczenie: mop elektryczny FC 2-4 jednocześnie usuwa mokre i suche zanieczyszczenia, które codziennie gromadzą się w naszych domach. Z urządzeniem dostarczany jest wymienny akumulator oraz ładowarka.
Mop elektryczny FC 2-4 cechuje się możliwością postawienia urządzenie bez opierania, niewielką wagą wynoszącą zaledwie 2,2 kg oraz automatycznym włączaniem i wyłączaniem. Aby rozpocząć wygodne i równoczesne usuwanie codziennych, mokrych i suchych zanieczyszczeń, wystarczy do tyłu pociągnąć za uchwyt. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 20 minut, co umożliwia wyczyszczenie obszaru o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Po uruchomieniu urządzenia, pad jest automatycznie zwilżany wodą ze zbiornika czystej wody. To zapewnia równomierne oraz skuteczne czyszczenie twardych posadzek. Urządzenie potrafi czyścić wzdłuż krawędzi, a dzięki zintegrowanemu filtrowi z łatwością usuwa włosy i sierść. Zintegrowany i higieniczny zbiornik zanieczyszczeń pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Może zostać zdemontowany i wyczyszczony bezpośrednio po zakończeniu sprzątania. 4 V akumulator Kärcher Battery Power dostarczany z urządzeniem jest kompatybilny ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Cechy i zalety
Wszystko w jednym: Jednym ruchem usuwa wszystkie rodzaje codziennych zabrudzeń, zarówno mokrych, jak i suchychOszczędność 50% czasu: Technologia umożliwia usuwanie dużych zanieczyszczeń bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści. Zoptymalizowane czyszczenie wzdłuż krawędzi, dzięki unikalnemu designowi głowicy.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodneSystem 2-zbiornikowy: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody. Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania. Pad można prać w pralce w temperaturze 60 °C.
Przycisk automatycznego włączania i wyłączaniaWygodne włączanie i wyłączanie. Szybka i intuicyjna. Brak konieczności schylania się podczas sprzątania.
4 V Kärcher Battery Power
- Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe.
- Wymienny akumulator można wykorzystywać we wszystkich 4 V urządzeniach Kärcher Battery Power
Pozycja parking
- Wygodne odstawianie urządzenia podczas przerw w pracy
Kompaktowe rozmiary i niska waga
- Poręczne urządzenie, które można łatwo transportować
Łatwe czyszczenie urządzenia
- Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
- Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Ruchomy podwójny przegub
- Możliwość dowolnego manipulowania rączką we wszystkich kierunkach.
- Wygodna w manewrowaniu.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bardzo ciche
- Przyjemny poziom hałasu tylko 55 dB.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Pojemność zbiornika czystej wody (ml)
|200
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Szerokość robocza padów (mm)
|180
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|55
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 70 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 20 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora ładowarką sieciową 80 %/100 % (min)
|130 / 150
|Moc znamionowa (A)
|1
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 240 x 1200
* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi.
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: 4 V ładowarka Battery Power (1 szt.)
- Pad uniwersalny: 1 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja parking
- Szczotka do czyszczenia
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.