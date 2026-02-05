Mop elektryczny FC 2-4 cechuje się możliwością postawienia urządzenie bez opierania, niewielką wagą wynoszącą zaledwie 2,2 kg oraz automatycznym włączaniem i wyłączaniem. Aby rozpocząć wygodne i równoczesne usuwanie codziennych, mokrych i suchych zanieczyszczeń, wystarczy do tyłu pociągnąć za uchwyt. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 20 minut, co umożliwia wyczyszczenie obszaru o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Po uruchomieniu urządzenia, pad jest automatycznie zwilżany wodą ze zbiornika czystej wody. To zapewnia równomierne oraz skuteczne czyszczenie twardych posadzek. Urządzenie potrafi czyścić wzdłuż krawędzi, a dzięki zintegrowanemu filtrowi z łatwością usuwa włosy i sierść. Zintegrowany i higieniczny zbiornik zanieczyszczeń pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Może zostać zdemontowany i wyczyszczony bezpośrednio po zakończeniu sprzątania. 4 V akumulator Kärcher Battery Power dostarczany z urządzeniem jest kompatybilny ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.