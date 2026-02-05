Odkryj FCV 4 Natural N – wszechstronne urządzenie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki sprzątasz podłogi, a dzięki naturalnemu detergentowi do podłóg RM 538N jest szczególnie przyjazne dla środowiska! Mop myjący 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, myje i suszy, co sprawia, że czyszczenie twardych podłóg, dywanów, a nawet rozlanych płynów, staje się dziecinnie proste i oszczędza do 50% czasu*. Wybieraj spośród czterech trybów czyszczenia – tryb automatyczny z czujnikiem brudu Dynamic!Control, inteligentny tryb Stair!Assist, tryb suchy i wydajny tryb Advanced!Power*** – i poradź sobie z każdym brudem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej jakości technologia Hygienic!Spin, z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę, zapewnia nie tylko doskonałe rezultaty mycia, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Mocny silnik BLDC i wydajny akumulator z czasem pracy do 45 minut pozwalają wyczyścić do 200 metrów kwadratowych bez przerwy. Urządzenie jest również wyposażone w 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego startu/stopu i samoczyszczenia, a także zmywalny wałek Pure!Roll, cozapewnia maksymalną wygodę – bez kontaktu z brudem.