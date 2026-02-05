Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 4 Natural N

3 w 1 Xtra!Clean – odkurzanie, mycie, suszenie: inteligentny odkurzający mop elektryczny FCV 4 z 45-minutowym czasem pracy akumulatora, czujnikiem brudu Dynamic!Control i naturalnym środkiem czyszczącym.

Odkryj FCV 4 Natural N – wszechstronne urządzenie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki sprzątasz podłogi, a dzięki naturalnemu detergentowi do podłóg RM 538N jest szczególnie przyjazne dla środowiska! Mop myjący 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, myje i suszy, co sprawia, że czyszczenie twardych podłóg, dywanów, a nawet rozlanych płynów, staje się dziecinnie proste i oszczędza do 50% czasu*. Wybieraj spośród czterech trybów czyszczenia – tryb automatyczny z czujnikiem brudu Dynamic!Control, inteligentny tryb Stair!Assist, tryb suchy i wydajny tryb Advanced!Power*** – i poradź sobie z każdym brudem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej jakości technologia Hygienic!Spin, z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę, zapewnia nie tylko doskonałe rezultaty mycia, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Mocny silnik BLDC i wydajny akumulator z czasem pracy do 45 minut pozwalają wyczyścić do 200 metrów kwadratowych bez przerwy. Urządzenie jest również wyposażone w 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego startu/stopu i samoczyszczenia, a także zmywalny wałek Pure!Roll, cozapewnia maksymalną wygodę – bez kontaktu z brudem.

Cechy i zalety
Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenie
Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenie
Skraca czas czyszczenia o połowę* i gwarantuje perfekcyjną czystość! Dzięki zintegrowanej funkcji ssania, która eliminuje konieczność wcześniejszego odkurzania. Cztery tryby czyszczenia do każdego rodzaju zabrudzeń – nawet najbardziej uporczywy brud i największe rozlane płyny nie stanowią problemu. Dopasowuje się do różnych podłóg dla efektywnego i dokładnego czyszczenia aż po same krawędzie – także na dywanach i wykładzinach w trybie suchym.
Efektywna technologia Hygienic!Spin
Efektywna technologia Hygienic!Spin
Udowodniono, że usuwa 99%** wszystkich bakterii**, zapewniając higieniczny i czysty dom. Wałek obraca się z prędkością do 500 obrotów na minutę**, zapewniając nieskazitelne rezultaty mopowania. Sprytny system dwóch zbiorników zapewnia stały dopływ czystej wody oddzielonej od brudnej.
Inteligentne czyszczenie z Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentne czyszczenie z Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentny tryb automatyczny z czujnikiem brudu Dynamic!Control automatycznie dostosowuje siłę ssania i ilość wody do stopnia zabrudzenia, zapewniając maksymalny czas pracy. Ważne informacje, takie jak pozostały czas pracy lub tryb czyszczenia, są zawsze widoczne na dużym, 3,2-calowym wyświetlaczu Vision!Clean. Inteligentny wskaźnik poziomu zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem i automatycznym wyłączeniem, jeśli zbiornik na brudną wodę nie zostanie opróżniony.
Sprytny tryb czyszczenia schodów Stair!Assist i automatyczny start/stop
  • Przerwy w czyszczeniu nie stanowią problemu dzięki funkcji automatycznego startu/stopu – zawsze i wszędzie.
  • Czyste schody i ciasne przestrzenie bez wysiłku, z każdej pozycji, nawet pod kątem 90°, dzięki trybowi Stair!Assist z dezaktywowaną funkcją automatycznego startu/stopu.
Ultramocny tryb Advanced!Power
  • Usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20% większym rozprowadzaniem wody niż w trybie automatycznym.
  • Podłogi schną w mgnieniu oka, dzięki czemu można po nich od razu chodzić.
Mocny silnik BLDC i wydajna bateria Comfort!Cell
  • Najnowocześniejsza technologia silnika bezszczotkowego zapewnia długą żywotność, wysoką niezawodność oraz imponującą moc ssania i skuteczność mopowania przy wysokich prędkościach.
  • Maksymalna swoboda ruchów dzięki czasowi pracy baterii do 45 minut – idealny do powierzchni do 200 m².
  • Akumulator można szybko wymienić podczas serwisu, co wydłuża żywotność produktu – oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
  • Wielostopniowy system filtracji niezawodnie chroni silnik przed wilgocią.
  • Doskonała filtracja dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu – skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki w powietrzu.
  • Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²) 200
Zbiornik wody czystej (ml) 750
Zbiornik wody brudnej (ml) 450
Znamionowa moc wejściowa (W) 180
Napęd Silnik bezszczotkowy
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Szerokość robocza padów (mm) 250
Czas schnięcia podłogi (min) min. 2
Napięcie baterii (V) 18
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) maks. 45
Czas ładowania baterii (min) 240
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 8,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 278 x 232 x 1130

* mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher mogą skrócić czas czyszczenia o połowę, ponieważ typowe zabrudzenia domowe można usunąć z podłóg w jednym kroku, eliminując konieczność odkurzania przed mopowaniem.
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
*** tryb Advanced!Power usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20 procent większą ilością wody w porównaniu z trybem automatycznym.

Zakres dostawy

  • Pad uniwersalny: 1 szt.
  • Środki czyszczące: RM 538N naturalny środek do czyszczenia podłóg, 500 ml
  • Stacja ładująca, parkująca i czyszcząca
  • Szczotka do czyszczenia
  • Płaski filtr falisty: 1 szt.
  • Gąbka filtracyjna: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Podwójny system filtrujący
  • Tryb samooczyszczania
  • Tryb automatyczny
  • Tryb schodowy
  • Tryb mocy
  • Tryb suchy
  • Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na czystą wodę
  • Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę
  • Kółka transportowe
  • Uchwyt do przenoszenia
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Na dywanach z niskim włosiem
  • Oporny brud
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Mokry brud
  • Płyny
  • Sierść zwierząt domowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.