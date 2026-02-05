Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 4 Natural N
3 w 1 Xtra!Clean – odkurzanie, mycie, suszenie: inteligentny odkurzający mop elektryczny FCV 4 z 45-minutowym czasem pracy akumulatora, czujnikiem brudu Dynamic!Control i naturalnym środkiem czyszczącym.
Odkryj FCV 4 Natural N – wszechstronne urządzenie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki sprzątasz podłogi, a dzięki naturalnemu detergentowi do podłóg RM 538N jest szczególnie przyjazne dla środowiska! Mop myjący 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, myje i suszy, co sprawia, że czyszczenie twardych podłóg, dywanów, a nawet rozlanych płynów, staje się dziecinnie proste i oszczędza do 50% czasu*. Wybieraj spośród czterech trybów czyszczenia – tryb automatyczny z czujnikiem brudu Dynamic!Control, inteligentny tryb Stair!Assist, tryb suchy i wydajny tryb Advanced!Power*** – i poradź sobie z każdym brudem, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt, czy uporczywe plamy. Najwyższej jakości technologia Hygienic!Spin, z prędkością do 500 obrotów wałka na minutę, zapewnia nie tylko doskonałe rezultaty mycia, ale także eliminuje do 99% bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Mocny silnik BLDC i wydajny akumulator z czasem pracy do 45 minut pozwalają wyczyścić do 200 metrów kwadratowych bez przerwy. Urządzenie jest również wyposażone w 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego startu/stopu i samoczyszczenia, a także zmywalny wałek Pure!Roll, cozapewnia maksymalną wygodę – bez kontaktu z brudem.
Cechy i zalety
Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenieSkraca czas czyszczenia o połowę* i gwarantuje perfekcyjną czystość! Dzięki zintegrowanej funkcji ssania, która eliminuje konieczność wcześniejszego odkurzania. Cztery tryby czyszczenia do każdego rodzaju zabrudzeń – nawet najbardziej uporczywy brud i największe rozlane płyny nie stanowią problemu. Dopasowuje się do różnych podłóg dla efektywnego i dokładnego czyszczenia aż po same krawędzie – także na dywanach i wykładzinach w trybie suchym.
Efektywna technologia Hygienic!SpinUdowodniono, że usuwa 99%** wszystkich bakterii**, zapewniając higieniczny i czysty dom. Wałek obraca się z prędkością do 500 obrotów na minutę**, zapewniając nieskazitelne rezultaty mopowania. Sprytny system dwóch zbiorników zapewnia stały dopływ czystej wody oddzielonej od brudnej.
Inteligentne czyszczenie z Dynamic!Control i Vision!CleanInteligentny tryb automatyczny z czujnikiem brudu Dynamic!Control automatycznie dostosowuje siłę ssania i ilość wody do stopnia zabrudzenia, zapewniając maksymalny czas pracy. Ważne informacje, takie jak pozostały czas pracy lub tryb czyszczenia, są zawsze widoczne na dużym, 3,2-calowym wyświetlaczu Vision!Clean. Inteligentny wskaźnik poziomu zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem i automatycznym wyłączeniem, jeśli zbiornik na brudną wodę nie zostanie opróżniony.
Sprytny tryb czyszczenia schodów Stair!Assist i automatyczny start/stop
- Przerwy w czyszczeniu nie stanowią problemu dzięki funkcji automatycznego startu/stopu – zawsze i wszędzie.
- Czyste schody i ciasne przestrzenie bez wysiłku, z każdej pozycji, nawet pod kątem 90°, dzięki trybowi Stair!Assist z dezaktywowaną funkcją automatycznego startu/stopu.
Ultramocny tryb Advanced!Power
- Usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20% większym rozprowadzaniem wody niż w trybie automatycznym.
- Podłogi schną w mgnieniu oka, dzięki czemu można po nich od razu chodzić.
Mocny silnik BLDC i wydajna bateria Comfort!Cell
- Najnowocześniejsza technologia silnika bezszczotkowego zapewnia długą żywotność, wysoką niezawodność oraz imponującą moc ssania i skuteczność mopowania przy wysokich prędkościach.
- Maksymalna swoboda ruchów dzięki czasowi pracy baterii do 45 minut – idealny do powierzchni do 200 m².
- Akumulator można szybko wymienić podczas serwisu, co wydłuża żywotność produktu – oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
- Wielostopniowy system filtracji niezawodnie chroni silnik przed wilgocią.
- Doskonała filtracja dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu – skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki w powietrzu.
- Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|200
|Zbiornik wody czystej (ml)
|750
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|450
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|180
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Szerokość robocza padów (mm)
|250
|Czas schnięcia podłogi (min)
|min. 2
|Napięcie baterii (V)
|18
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 45
|Czas ładowania baterii (min)
|240
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|278 x 232 x 1130
* mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher mogą skrócić czas czyszczenia o połowę, ponieważ typowe zabrudzenia domowe można usunąć z podłóg w jednym kroku, eliminując konieczność odkurzania przed mopowaniem.
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
*** tryb Advanced!Power usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20 procent większą ilością wody w porównaniu z trybem automatycznym.
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 1 szt.
- Środki czyszczące: RM 538N naturalny środek do czyszczenia podłóg, 500 ml
- Stacja ładująca, parkująca i czyszcząca
- Szczotka do czyszczenia
- Płaski filtr falisty: 1 szt.
- Gąbka filtracyjna: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Podwójny system filtrujący
- Tryb samooczyszczania
- Tryb automatyczny
- Tryb schodowy
- Tryb mocy
- Tryb suchy
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na czystą wodę
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę
- Kółka transportowe
- Uchwyt do przenoszenia
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Na dywanach z niskim włosiem
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
- Płyny
- Sierść zwierząt domowych
