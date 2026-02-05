Odkryj FCV 4 Dry Extra – wszechstronny odkurzacz z suszarką Thermo!Dry, który zrewolucjonizuje sposób czyszczenia posadzek! Odkurzacz mopujący 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, ułatwiając czyszczenie twardych posadzek, dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, oszczędzając do 50% czasu*. Wybierz jeden z czterech trybów czyszczenia: tryb automatyczny z czujnikiem zanieczyszczeń Dynamic!Control, inteligentny tryb Stair!Assist, tryb suszenia oraz tryb Advanced!Power o dużej mocy*** i usuwaj wszelkie zanieczyszczenia, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt domowych, czy uporczywe plamy. Technologia Spin z prędkością do 500 obrotów rolki na minutę nie tylko zapewnia doskonałe efekty mopowania, ale także eliminuje do 99 bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Wydajny silnik BLDC i trwały akumulator o czasie pracy do 45 minut umożliwiają sprzątanie do 200 metrów kwadratowych bez przerwy. Urządzenie wyposażono również w 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania i skuteczną funkcję samoczyszczenia z suszeniem na gorąco Thermo!Dry, a także dwa zmywalne wałki Pure!Roll dla maksymalnej wygody –bez kontaktu z zanieczyszczeniami.