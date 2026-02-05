Mop elektryczny z funkcją odkurzania FCV 4 Dry Extra
Xtra!Clean 3 w 1 – odkurzanie, mopowanie, suszenie: inteligentny odkurzacz mopujący FCV 4 z 45 minutowym czasem pracy na akumulatorze, czujnikiem zanieczyszczeń Dynamic!Control, stacją suszącą i dodatkową rolką – nawet do dywanów.
Odkryj FCV 4 Dry Extra – wszechstronny odkurzacz z suszarką Thermo!Dry, który zrewolucjonizuje sposób czyszczenia posadzek! Odkurzacz mopujący 3 w 1 z innowacyjną funkcją Xtra!Clean odkurza, mopuje i suszy, ułatwiając czyszczenie twardych posadzek, dywanów, a nawet usuwanie rozlanych płynów, oszczędzając do 50% czasu*. Wybierz jeden z czterech trybów czyszczenia: tryb automatyczny z czujnikiem zanieczyszczeń Dynamic!Control, inteligentny tryb Stair!Assist, tryb suszenia oraz tryb Advanced!Power o dużej mocy*** i usuwaj wszelkie zanieczyszczenia, niezależnie od tego, czy jest to kurz, sierść zwierząt domowych, czy uporczywe plamy. Technologia Spin z prędkością do 500 obrotów rolki na minutę nie tylko zapewnia doskonałe efekty mopowania, ale także eliminuje do 99 bakterii**, zapewniając higieniczną czystość. Wydajny silnik BLDC i trwały akumulator o czasie pracy do 45 minut umożliwiają sprzątanie do 200 metrów kwadratowych bez przerwy. Urządzenie wyposażono również w 3,2-calowy wyświetlacz Vision!Clean, funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania i skuteczną funkcję samoczyszczenia z suszeniem na gorąco Thermo!Dry, a także dwa zmywalne wałki Pure!Roll dla maksymalnej wygody –bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Funkcja 3-w-1 Xtra!Clean: mopowanie, odkurzanie i suszenieSkraca czas czyszczenia o połowę* i gwarantuje perfekcyjną czystość! Dzięki zintegrowanej funkcji ssania, która eliminuje konieczność wcześniejszego odkurzania. Cztery tryby czyszczenia do każdego rodzaju zabrudzeń – nawet najbardziej uporczywy brud i największe rozlane płyny nie stanowią problemu. Dopasowuje się do różnych podłóg dla efektywnego i dokładnego czyszczenia aż po same krawędzie – także na dywanach i wykładzinach w trybie suchym.
Efektywna technologia Hygienic!SpinUdowodniono, że usuwa 99%** wszystkich bakterii**, zapewniając higieniczny i czysty dom. Wałek obraca się z prędkością do 500 obrotów na minutę**, zapewniając nieskazitelne rezultaty mopowania. Sprytny system dwóch zbiorników zapewnia stały dopływ czystej wody oddzielonej od brudnej.
Inteligentne czyszczenie z Dynamic!Control i Vision!CleanInteligentny tryb automatyczny z czujnikiem zabrudzeń Dynamic!Control automatycznie dostosowuje moc ssania i ilość wody do stopnia zabrudzenia – dla maksymalnego czasu pracy. Ważne informacje, takie jak pozostały czas pracy lub tryb czyszczenia, są zawsze widoczne na dużym 3,2-calowym wyświetlaczu Vision!Clean. Inteligentny wskaźnik poziomu zbiornika z zabezpieczeniem przed przepełnieniem i automatycznym wyłączeniem, jeśli zbiornik na brudną wodę nie zostanie opróżniony.
Sprytny tryb czyszczenia schodów Stair!Assist i automatyczny start/stop
- Przerwy w czyszczeniu nie stanowią problemu dzięki funkcji automatycznego startu/stopu – zawsze i wszędzie.
- Z łatwością czyść schody i wąskie przestrzenie z dowolnej pozycji, nawet pod kątem 90°, dzięki trybowi Stair!Assist z dezaktywowaną funkcją automatycznego startu/stopu.
Ultramocny tryb Advanced!Power
- Usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20% większym rozprowadzaniem wody niż w trybie automatycznym.
- Podłogi schną w mgnieniu oka, dzięki czemu można po nich od razu chodzić.
Mocny silnik BLDC i wydajna bateria Comfort!Cell
- Najnowocześniejsza technologia silnika bezszczotkowego zapewnia długą żywotność, wysoką niezawodność oraz imponującą moc ssania i skuteczność mopowania przy wysokich prędkościach.
- Maksymalna swoboda ruchów dzięki czasowi pracy baterii do 45 minut – idealny do powierzchni do 200 m².
- Akumulator można szybko wymienić podczas serwisu, co wydłuża żywotność produktu – oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
- Wielostopniowy system filtracji niezawodnie chroni silnik przed wilgocią.
- Doskonała filtracja dzięki wysoce wydajnemu płaskiemu filtrowi plisowanemu – skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki w powietrzu.
- Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Samoczyszczenie dzięki systemowi System!Clean, suszenie Thermo!Dry i wałek Pure!Roll
- Skuteczna funkcja samoczyszczenia z prędkością do 550 obrotów wałka na minutę i wygodne suszenie wałka gorącym powietrzem – zapewnia szybkie i wygodne czyszczenie bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Praktyczne suszenie gorącym powietrzem części przenoszących wodę i wałka za pomocą gorącego powietrza o temperaturze 70 °C – zapewnia to higieniczne i czyste przechowywanie urządzeń bez powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²)
|200
|Zbiornik wody czystej (ml)
|750
|Zbiornik wody brudnej (ml)
|450
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|180
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Szerokość robocza padów (mm)
|250
|Czas schnięcia podłogi (min)
|min. 2
|Napięcie baterii (V)
|18
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 45
|Czas ładowania baterii (min)
|240
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|278 x 232 x 1130
* mopy elektryczne z funkcją odkurzania Kärcher mogą skrócić czas czyszczenia o połowę, ponieważ typowe zabrudzenia domowe można usunąć z podłóg w jednym kroku, eliminując konieczność odkurzania przed mopowaniem.
** Na podstawie testów niezależnego laboratorium badawczego. /
*** tryb Advanced!Power usuwa nawet najbardziej uporczywy, zaschnięty brud z dwukrotnie większą mocą ssania i o 20 procent większą ilością wody w porównaniu z trybem automatycznym.
Zakres dostawy
- Pad uniwersalny: 2 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Stacja ładująca, parkująca i czyszcząca z funkcją suszenia
- Szczotka do czyszczenia
- Płaski filtr falisty: 1 szt.
- Gąbka filtracyjna: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Podwójny system filtrujący
- Tryb samooczyszczania
- Tryb automatyczny
- Tryb schodowy
- Tryb mocy
- Tryb suchy
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na czystą wodę
- Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika na brudną wodę
- Kółka transportowe
- Uchwyt do przenoszenia
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Na dywanach z niskim włosiem
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
- Płyny
- Sierść zwierząt domowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
