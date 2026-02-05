Mop elektryczny FC 4-4 sprawia, że nie musisz już odkurzać przed wycieraniem i jednocześnie możesz usuwać mokre i suche zanieczyszczenia, które codziennie się gromadzą w naszych domach. Długi czas działania akumulatora wynoszący do 30 minut, umożliwia bez trudu czyszczenie obszarów o powierzchni do 90 metrów kwadratowych. Ładowarka Duo dostarczana z urządzeniem umożliwia naładowanie go w ciągu 70 minut. Wskaźnik i dźwięk sygnalizują, gdy zbiornik czystej wody jest pusty, a zbiornik brudnej wody wymaga opróżnienia. Po uruchomieniu urządzenia, dwa pady są automatycznie zwilżane wodą ze zbiornika czystej wody. Dwa tryby czyszczenia umożliwiają dostosowanie ilości wykorzystywanej wody do rodzaju posadzki. Mop elektryczny FC 4-4 czyści nawet trudno dostępne miejsca i z łatwością usuwa włosy oraz sierść. Zintegrowany i higieniczny zbiornik brudnej wody, który można zdemontować oraz wyczyścić po zakończeniu sprzątania, pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Urządzenie FC 4-4 może samodzielnie stać, a demontowalny uchwyt pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia wszystkich twardych posadzek. 4 V akumulatory Kärcher Battery Power są kompatybilne z innymi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.