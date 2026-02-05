Mop elektryczny FC 4-4 Battery Set
Dokładne czyszczenie: dwa tryby czyszczenia umożliwiają FC 4-4 precyzyjne i szybkie usuwanie suchych i mokrych zanieczyszczeń, które codziennie się gromadzą w naszych domach. Z urządzeniem dostarczany jest wymienny akumulator i szybka ładowarka Duo.
Mop elektryczny FC 4-4 sprawia, że nie musisz już odkurzać przed wycieraniem i jednocześnie możesz usuwać mokre i suche zanieczyszczenia, które codziennie się gromadzą w naszych domach. Długi czas działania akumulatora wynoszący do 30 minut, umożliwia bez trudu czyszczenie obszarów o powierzchni do 90 metrów kwadratowych. Ładowarka Duo dostarczana z urządzeniem umożliwia naładowanie go w ciągu 70 minut. Wskaźnik i dźwięk sygnalizują, gdy zbiornik czystej wody jest pusty, a zbiornik brudnej wody wymaga opróżnienia. Po uruchomieniu urządzenia, dwa pady są automatycznie zwilżane wodą ze zbiornika czystej wody. Dwa tryby czyszczenia umożliwiają dostosowanie ilości wykorzystywanej wody do rodzaju posadzki. Mop elektryczny FC 4-4 czyści nawet trudno dostępne miejsca i z łatwością usuwa włosy oraz sierść. Zintegrowany i higieniczny zbiornik brudnej wody, który można zdemontować oraz wyczyścić po zakończeniu sprzątania, pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Urządzenie FC 4-4 może samodzielnie stać, a demontowalny uchwyt pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia wszystkich twardych posadzek. 4 V akumulatory Kärcher Battery Power są kompatybilne z innymi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Cechy i zalety
Wszystko w jednym: Jednym ruchem usuwa wszystkie rodzaje codziennych zabrudzeń, zarówno mokrych, jak i suchychOszczędność 50% czasu: Technologia umożliwia usuwanie dużych zanieczyszczeń bez konieczności wcześniejszego odkurzania. Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści. Czyści do samej krawędzi.
Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodneSystem 2 zbiorników: Stałe zwilżanie padów ze zbiornika wody czystej, podczas gdy zabrudzenia zbierane są w zbiorniku wody brudnej. Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania. Pady można prać w pralce w 60°C.
Dwa różne tryby czyszczeniaSzybkość, z jaką obracają się pady i ilość wody można dostosować do rodzaju zanieczyszczeń oraz posadzki. Do wszystkich twardych posadzek - w tym parkietu, posadzek laminowanych, kamienia i ceramiki, gresu, PVC lub posadzek winylowych. Niska wilgoć resztkowa wpływa na szybkie wysychanie posadzek - do ok 2 min
4 V Kärcher Battery Power
- Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe.
- Wymienny akumulator można wykorzystywać we wszystkich 4 V urządzeniach Kärcher Battery Power
Urządzenie samodzielnie stoi i jest łatwe w użytkowaniu
- Wygodne przerwy w pracy: Urządzenie samostojące.
- Łatwe czyszczenie pod meblami.
Inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika
- Sygnał wizualny, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty, a zbiornik zanieczyszczonej wody pełny.
- Równowaga: zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełny, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty.
Łatwe czyszczenie urządzenia
- Funkcja czyszczenia urządzenia oraz padów
- Łatwe czyszczenie filtrów włosów dzięki szczotce zawartej w zestawie.
- Pojemnik na brudną wodę odporny na mycie w zmywarce. Opróżnianie bez kontaktu z zabrudzeniami.
Składany uchwyt pozwala oszczędzać miejsce podczas przechowywania.
- Oszczędność miejsca dzięki regulowanej wysokości, którą można zmniejszyć o około 30 cm.
- Stacja parkowania z uchwytami na pady.
Bardzo ciche
- Przyjemny poziom hałasu tylko 57 dB.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Pojemność zbiornika czystej wody (ml)
|400
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|200
|Szerokość robocza padów (mm)
|300
|Czas schnięcia podłogi (min)
|ok. 2
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|nominalna 7,2 - 7,4 - maks. 8,4
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 90 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 30 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|50 / 70
|Moc znamionowa (A)
|2 x 2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 310 x 1200
* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątania. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątania, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi.
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory i ładowarka są dostarczane razem z urządzeniem
- Akumulator: 2,5 Ah akumulator Battery Power (2 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 4 V (1 szt.)
- Pad uniwersalny: 2 szt.
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 30 ml
- Szczotka do czyszczenia
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Regulacja obrotów padów oraz ilości podawanej wody
- Stacja dokująca i czyszcząca z uchwytami na pady
- Tryb samooczyszczania
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Oporny brud
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Drobne zanieczyszczenia
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Mokry brud
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.