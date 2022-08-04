Bezprzewodowe odkurzacze pionowe

Odkurzacze pionowe to odkurzacze bezprzewodowe

Dom wolny od kurzu, pyłu, sierści zwierząt, a nawet mikrodrobin naskórka? Taka czystość jest możliwa do osiągnięcia dzięki pionowym, bezprzewodowym odkurzaczom marki Kärcher. Zmieniają one pracochłonne odkurzanie w przyjemność. Są lekkie i ergonomiczne, a na dodatek, uwalniają Cię od walki z kablem i umożliwiają dokładne sprzątnięcie wszystkich trudno dostępnych zakamarków. Co więcej, bezworkowy system oczyszczania pozwala zapomnieć o konieczności regularnego kupowania worków.

Odkurzacze pionowe/odkurzacze bezprzewodowe Kärchera to nowoczesne, przyjazne użytkownikom sprzęty, które sprawdzą się w czyszczeniu każdego rodzaju podłogi – zarówno twardych powierzchni, jak i dywanów czy wykładzin. Praca do godziny na jednym ładowaniu baterii, 2- i 3-stopniowe systemy filtracji, wskaźnik kurzu i szeroki zakres dostępnych ssawek i szczotek to tylko kilka z zalet, które czynią je doskonałymi sprzymierzeńcami w walce o domową czystość.