Bezprzewodowe odkurzacze pionowe
Odkurzacze bezprzewodowe są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia i zachwycają maksymalną swobodą ruchu, dużą wydajnością i czasem pracy akumulatora aż do 60 minut. Przemyślana i ergonomiczna konstrukcja ułatwia odkurzanie nawet pod meblami, dzięki temu Twój dom wygląda oszałamiająco. Usuwanie kurzu i brudu trwa tylko chwilę. Skoro mowa o oszczędnościach: system bezworkowy oznacza, że nie musisz kupować wymiennych worków.
Odkurzacze pionowe to odkurzacze bezprzewodowe
Dom wolny od kurzu, pyłu, sierści zwierząt, a nawet mikrodrobin naskórka? Taka czystość jest możliwa do osiągnięcia dzięki pionowym, bezprzewodowym odkurzaczom marki Kärcher. Zmieniają one pracochłonne odkurzanie w przyjemność. Są lekkie i ergonomiczne, a na dodatek, uwalniają Cię od walki z kablem i umożliwiają dokładne sprzątnięcie wszystkich trudno dostępnych zakamarków. Co więcej, bezworkowy system oczyszczania pozwala zapomnieć o konieczności regularnego kupowania worków.
Odkurzacze pionowe/odkurzacze bezprzewodowe Kärchera to nowoczesne, przyjazne użytkownikom sprzęty, które sprawdzą się w czyszczeniu każdego rodzaju podłogi – zarówno twardych powierzchni, jak i dywanów czy wykładzin. Praca do godziny na jednym ładowaniu baterii, 2- i 3-stopniowe systemy filtracji, wskaźnik kurzu i szeroki zakres dostępnych ssawek i szczotek to tylko kilka z zalet, które czynią je doskonałymi sprzymierzeńcami w walce o domową czystość.
Odkurzacze pionowe bezprzewodowe – do jakich powierzchni się nadają?
Niezależnie od tego, czy mieszkasz w kawalerce, czy też masz do dyspozycji kilkukondygnacyjny dom, wygodny odkurzacz bezprzewodowy to podstawa w dbaniu o codzienną czystość Twojego otoczenia. Kärcher proponuje modele zaprojektowane do różnych porządkowych zadań.
- Odkurzacz pionowy do małych mieszkań to np. model VC 4 Cordless myHome.
- Większe powierzchnie mieszkalne szybko i skutecznie odkurzysz modelami z serii VC 6.
- Najbardziej zaawansowane są odkurzacze z serii VC 7, zapewniające nie tylko największą moc silnika (350 W), ale również akcesoria pozwalające na dogłębne oczyszczenie także tapicerki czy foteli w aucie. To ostatnie jest możliwe dzięki możliwości szybkiego przekształcenia odkurzaczy akumulatorowych w ręczne.
MAKSYMALNA MOC DLA DUŻYCH I MAŁYCH.
Nowe odkurzacze bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają. Ich przemyślana i ergonomiczna konstrukcja ułatwia odkurzanie nawet pod meblami, dzięki czemu Twój dom wygląda nieskazitelnie. Podczas dłuższego odkurzania wystarczy użyć przycisku blokującego, pozwoli to odpocząć dłoni wciskającej przycisk uruchamiający silnik. A skoro mowa o oszczędnościach: system bezworkowy oznacza, że nie musisz kupować drogich worków jednorazowych. Zamiast kłopotliwego wyjmowania i wymiany worków, wystarczy opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia, jego domontaż trwa tylko chwilę. Odkurzacz VC 4 Cordless myHome umożliwia sprzątanie małych domów bez użycia przewodu i bez dodatkowego wysiłku. W przypadku większych powierzchni mieszkalnych właściwym wyborem jest VC 6 Cordless ourFamily. Jeszcze mocniejszy silnik bezszczotkowy i oświetlenie LED na ssawce podłogowej pomogą Ci odkurzać nawet przez 50 minut i sprawią, że cały dom znów będzie wyglądał olśniewająco.
Każdy, kto ceni sobie maksymalny komfort i innowacyjną technologię, zdecyduje się na VC 7 Cordless yourMax. Odkurzanie jest jeszcze łatwiejsze i bardziej efektywne dzięki innowacyjnemu czujnikowi zanieczyszczeń. Automatyczne wykrywanie kurzu i kontrola mocy umożliwiają jeszcze dłuższy czas pracy, aż do 60 minut.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktyczny uchwyt ścienny z ładowarką
Przemyślany system filtracji
Akcesoria proste w wymianie
Aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
Intuicyjne informacje zwrotne i wskaźnik naładowania
Technologia wykrywania kurzu
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktyczny uchwyt ścienny z ładowarką
Przemyślany system filtracji
Akcesoria proste w wymianie
Aktywna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
Intuicyjne informacje zwrotne i wskaźnik naładowania
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktyczny uchwyt ścienny
Przemyślany system filtracji
Akcesoria proste w wymianie
Aktywna ssawka podłogowa
Czystość, która porywa i komfort użytkowania.
Codziennie w naszych domach powstaje mnóstwo zanieczyszczeń, w tym okruchy jedzenia, sierść zwierząt domowych i drobny kurz. Dlatego od czasu do czasu potrzebna jest pomoc szybkiego i elastycznego partnera do sprzątania. Nasze odkurzacze bezprzewodowe są gotowe do natychmiastowego użycia i błyskawicznie, bez większych trudności usuwają brud z mebli, podłóg i wszystkich powierzchni. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji nasze wydajne odkurzacze są również łatwe w obsłudze i przechowywaniu. Nasze odkurzacze zasilane akumulatorowo zapewniają maksymalną swobodę ruchu, bez konieczności ciągnięcia za sobą dużego i ciężkiego urządzenia lub wielokrotnego odłączania kabla zasilającego i podłączania go w innym miejscu. Możesz również dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzeń za sofą czy ciasne miejsca pod półkami. A dzięki uniwersalnym akcesoriom odkurzacze akumulatorowe można szybko i łatwo przekształcić w odkurzacze ręczne.
Bezprzewodowe odkurzacze pionowe Kärcher – lista zalet
Nie tylko trwałe, niezawodne i skuteczne, ale także zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika – odkurzacze bezprzewodowe Kärcher wyróżniają się trwałością, wydajnością i niezawodnością. Dlaczego warto się nimi zainteresować? Oto lista zalet:
- Komfort użytkowania – niska waga (ok. 2,5 kg bez akcesoriów) i ergonomiczny kształt i brak kabla zasilającego sprawiają, że odkurzacz bezprzewodowy do dywanów i posadzek Kärcher to urządzenie łatwe w obsłudze, nawet dla dzieci czy seniorów.
- Wysoka skuteczność – zapewniają ją m.in. ssawka z oświetleniem LED, czujnik kurzu oraz dodatkowy tryb Boost, który maksymalizuje moc ssania. Modele ourFamily Pet dla posiadaczy zwierząt usuwają dokładnie zarówno sierść, jak i martwe komórki naskórka, a mini turbo ssawki sprawdzą się do czyszczenia tapicerowanych mebli i materaców.
- Brak konieczności kupowania worków jednorazowych – odkurzacze pionowe Kärcher pracują w systemie bezworkowym. Pojemnik na śmieci opróżnisz za pomocą jednego kliknięcia.
- Możliwość dopasowania do własnych potrzeb – w ofercie firmy Kärcher znajdziesz odkurzacze bezprzewodowe przeznaczone do różnych zastosowań. Najlżejsze modele do małych mieszkań pozwalają na odkurzanie przez 30 minut na jednym ładowaniu baterii. Najbardziej zaawansowany odkurzacz bezprzewodowy z długim czasem pracy (np. VC 7 Cordless yourMax) dysponuje silnikiem 350 wat i może pracować do godziny.
- Wydajny system filtrowania – każdy odkurzacz pionowy do odkurzania dywanów Kärcher jest wyposażony w skuteczny system filtracji. W wielu modelach jest to aż 3-stopniowy system – z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA (EN: 1822:1998 w modelach VC 7 i VC 6). Dzięki temu wydmuchiwane do pomieszczenia powietrze jest wyjątkowo czyste.
- Filtr można łatwo opróżnić – po naciśnięciu 1 przycisku. Łatwe czyszczenie filtrów to możliwość szybkiej wymiany i wyczyszczenia filtrów, które zwiększa żywotność odkurzacza. W części modeli (np. VC 6 ourFamily i VC 7 Cordless yourMax) do zestawu dołączone jest narzędzie do czyszczenia filtra i drugi filtr powietrza wlotowego. Wystarczy, że podłączysz narzędzie do czyszczenia filtra, włożysz drugi filtr powietrza wlotowego i zaczniesz czyszczenie.
- Wygodna funkcja Power Lock – dzięki niej nie ma potrzeby nieustannego naciskania włącznika odkurzacza. Wystarczy, że naciśniesz przycisk blokujący, a odkurzacz będzie pracował w wybranym trybie.
- Bezproblemowe przechowywanie – dzięki swoim kompaktowym rozmiarom (ok. 1,1 na ok. 26 cm) i możliwości zamontowania uchwytu ściennego odkurzacz bezprzewodowy do domu jest łatwy w przechowywaniu i nie zajmuje dużo miejsca. Uchwyt ścienny może dodatkowo pełnić rolę wygodnej ładowarki.
Bezprzewodowe odkurzacze ręczne
Bezprzewodowy odkurzacz CVH 2
Doskonała wydajność: zasilany akumulatorowo odkurzacz CVH 2 jest lekki, kompaktowy i dzięki temu zawsze pod ręką. Nadaje się do mniejszych prac porządkowych w kuchni, salonie i sypialni lub we wnętrzu samochodu. Dzięki wysokiej mocy ssania brud, taki jak okruchy, włosy oraz sierść zwierząt domowych a także kurz nie mają żadnych szans. Łatwy w czyszczeniu 2-stopniowy system filtracji zapewnia bardzo czyste powietrze wylotowe.
Akcesoria do odkurzaczy bezprzewodowych:
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzaczy bezprzewodowych
Sprawdź, o jakie kwestie przed zakupem odkurzacza pionowego najczęściej dopytują klienci firmy Kärcher. Co warto rozważyć przed podjęciem decyzji o jego nabyciu?
Jakie są zalety odkurzaczy pionowych?
Odkurzacze pionowe/odkurzacze bezprzewodowe to urządzenia zapewniające komfort i wygodę podczas domowych porządków. Główne zalety, na które zwracają uwagę ich użytkownicy, to m.in.:
- Gotowość do natychmiastowego użycia – wystarczy włączyć i można odkurzać. Bez rozwijania kabla, szukania miejsca do podłączenia do prądu i zmieniania go podczas odkurzania w kolejnych pomieszczeniach.
- Maksymalna swoboda ruchu – zasilanie akumulatorowe niweluje konieczność ciągnięcia za sobą kabla. Do tego odkurzacz pionowy bezprzewodowy jest lekki, ponieważ waży ok. 2,5 kg (bez akcesoriów), co sprawia, że noszenie go i manewrowanie nim jest łatwe.
- Łatwe odkurzanie nawet pod meblami – ergonomiczna konstrukcja i elastyczne przeguby pozwalają na sięgnięcie w trudno dostępne miejsca.
- System bezworkowy – do opróżnienia pojemnika na kurz wystarczy jedno kliknięcie.
- Długi czas pracy – zależnie od modelu i mocy, odkurzacze pionowe/odkurzacze bezprzewodowe oferują możliwość ciągłej pracy od ok. 30 minut (modele VC 4) do godziny (modele VC 7). Jeżeli potrzebny Ci odkurzacz bezprzewodowy z dużą mocą, sprawdź model VC 7 Cordless yourMax z silnikiem 350 wat.
- Innowacyjne rozwiązania – takie jak np. oświetlenie LED na ssawce podłogowej, funkcja Power Lock, eliminująca konieczność ciągłego trzymania przycisku zasilania, wyświetlacz stanu akumulatora oraz czujnik zanieczyszczeń w najbardziej zaawansowanych modelach (np. z linii VC7).
Czy odkurzacze pionowe są odpowiednie do odkurzania dywanów?
Tak, odkurzacz bezprzewodowy do domu pozwala na dokładne i łatwe usuwanie zanieczyszczeń zarówno z twardych posadzek, jak i wykładzin czy dywanów. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na model VC 6 Cordless ourFamily Pet z bezszczotkowym silnikiem o mocy 250 watów, którego moc pozwala na bardzo precyzyjne oczyszczanie dywanów także z np. sierści zwierząt i martwych komórek naskórka. Odkurzacze pionowe wyposażone są również w tryb Boost, który aktywuje maksymalną moc ssania.
Jak długo trwa ładowanie odkurzacza bezprzewodowego?
Czas ładowania baterii standardową ładowarką różni się w poszczególnych modelach. W przypadku urządzeń VC 4 to 345 minut, czyli blisko 6 h. W modelach VC 6 ładowanie trwa 235 min, a akumulatory modeli VC 7 są naładowane już po 220 min.