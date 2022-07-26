CZYSZCZENIE ZMYWARKI - DOMOWE SPOSOBY NA WYCZYSZCZENIE ZMYWARKI
Kiedyś zmywarka kojarzyła się z luksusem. Obecnie jest standardowym elementem wyposażenia w wielu domach. Aby zmywarka jak najdłużej Ci służyła, należy ją regularnie czyścić. Oto porady i wskazówki Kärcher.
Dlaczego należy regularnie czyścić zmywarkę?
Zmywarka to doskonałe wsparcie w codziennych obowiązkach. Jednak z czasem resztki jedzenia i osad z kamienia niekorzystnie wpływają na jej działanie. W zmywarce mogą gromadzić się bakterie i pleśń, co może być nawet szkodliwe dla zdrowia.
Jeżeli po wyjęciu ze zmywarki naczynia są brudne, to oznacza, że zmywarka wymaga czyszczenia. Ostatni sygnał do wyczyszczenia zmywarki, to moment, gdy można poczuć nieprzyjemne zapachy i wewnątrz dostrzec osady.
Czyszczenie filtra zmywarki
Zawsze zaczynaj od wyjęcia filtra. Filtr chroni pompę spustową i jest to miejsce, gdzie gromadzą się resztki jedzenia oraz inne ciała obce, które z czasem blokują przepływ wody. Zgodnie z instrukcjami producenta wyjmij filtr i wyrzuć do kosza duże zanieczyszczenia.
Filtr można zazwyczaj czyścić manualnie za pomocą szczotki i odrobiny płynu do mycia naczyń lub octu. Następnie włóż go z powrotem do urządzenia. Podczas wyjmowania i wymiany filtra należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Niektóre zmywarki mają kilka filtrów.
Czyszczenie ramion spryskujących zmywarki
Ramiona spryskujące podczas cyklu zmywania rozprowadzają w zmywarce wodę i powinny być sprawdzane raz lub dwa razy w roku. Demontaż ramion spryskujących jest łatwy, ale zawsze warto sprawdzić instrukcję producenta.
Ramiona spryskujące posiadają małe otwory do rozpylania wody, które mogą zostać zablokowane przez resztki jedzenia lub osad z kamienia. Otwory wyczyść wykałaczką pod bieżąca wodą. To zapewni swobodny przepływ wody przez otwory. Następnie z powrotem zamontuj ramiona spryskujące wewnątrz urządzenia.
Czyszczenie uszczelek zmywarki
Gumowe uszczelki zmywarki zapewniają, że podczas mycia naczyń woda nie wydostanie się na zewnątrz z urządzenia. Zagłębienia w uszczelkach to idealne miejsce, gdzie mogą rozwijać się bakterie i pleśń, dlatego należy je regularnie czyścić. Uszczelki można czyścić środkiem na bazie octu. Czyszczenie parownicą jest jeszcze łatwiejsze. Gorąca para skutecznie usuwa bakterie i tłuste zanieczyszczenia. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelek, do czyszczenia używaj pary wyłącznie z odległości kilku centymetrów. Zmiękczone resztki jedzenia można wytrzeć czystą, miękką ściereczką.
Czym umyć zmywarkę? Odkamienianie zmywarki domowymi sposobami: octem i sodą oczyszczoną
Oprócz manualnego czyszczenia poszczególnych elementów, od czasu do czasu należy również odkamieniać zmywarkę. Osad z kamienia można usunąć włączając pustą zmywarkę. Istnieją specjalne środki, ale usuwanie kamienia jest równie łatwe dzięki właściwym, domowym sposobom.
Na dno pustej zmywarki wsyp 1-2 łyżek sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Do przegródki na proszek wlej około 20 ml esencji octowej, a następnie wybierz program z najwyższą temperaturą bez mycia wstępnego. Jeżeli nie ma możliwości pominięcia mycia wstępnego, esencję octową można również dodać bezpośrednio do urządzenia, które przez chwilę było już uruchomione.
Ważne jest, aby bezpośrednio nie mieszać sody oczyszczonej i octu, ponieważ skuteczniej działają osobno. Te składniki nie tylko usuwają ze zmywarki kamień, ale również mają antybakteryjne właściwości. Zamiast esencji octowej możesz również użyć filiżanki octu. Dodaj ją do urządzenia, które przez chwilę było już uruchomione.
Dla uzyskania najlepszych efektów, po dodaniu octu wyłącz zmywarkę na 1 godzinę. Po zakończeniu zaczekaj aż zmywarka ostygnie. To zapobiegnie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego zapachu octu.
Kwasek cytrynowy jako naturalny detergent i dobra alternatywa dla octu
Zmywarkę można również odkamieniać kwaskiem cytrynowym, należy jednak pamiętać o kilku rzeczach. W wysokich temperaturach kwas cytrynowy łączy się z wapnem, tworząc cytrynian wapnia, który jest bardzo trudny do usunięcia. Aby pozbyć się kamienia, do 2 litrów zimnej wody dodaj około 10 łyżek kwasku cytrynowego.
W pustej zmywarce wybierz program z najniższą temperaturą. Gdy woda zostanie doprowadzona do zmywarki, zatrzymaj program i wklej wodę zmieszaną z kwaskiem cytrynowym. Zamknij zmywarkę i pozostawić na 1 godzinę, a następnie ponownie uruchom program zmywania.
Przewagą kwasku cytrynowego nad octem lub esencją octu, jest przyjemny, cytrusowy zapach.
Zapobieganie osadzaniu się kamienia w zmywarce
Codziennie możesz zapobiegać osadzaniu się kamienia w Twojej zmywarce. Włożenie do koszyczka na sztućce kilku połówek cytryny podczas normalnego cyklu zmywania zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia, jednocześnie zapewniając przyjemny zapach.