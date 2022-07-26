Czyszczenie zmywarki

Czym umyć zmywarkę? Odkamienianie zmywarki domowymi sposobami: octem i sodą oczyszczoną

Oprócz manualnego czyszczenia poszczególnych elementów, od czasu do czasu należy również odkamieniać zmywarkę. Osad z kamienia można usunąć włączając pustą zmywarkę. Istnieją specjalne środki, ale usuwanie kamienia jest równie łatwe dzięki właściwym, domowym sposobom.

Na dno pustej zmywarki wsyp 1-2 łyżek sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Do przegródki na proszek wlej około 20 ml esencji octowej, a następnie wybierz program z najwyższą temperaturą bez mycia wstępnego. Jeżeli nie ma możliwości pominięcia mycia wstępnego, esencję octową można również dodać bezpośrednio do urządzenia, które przez chwilę było już uruchomione.

Ważne jest, aby bezpośrednio nie mieszać sody oczyszczonej i octu, ponieważ skuteczniej działają osobno. Te składniki nie tylko usuwają ze zmywarki kamień, ale również mają antybakteryjne właściwości. Zamiast esencji octowej możesz również użyć filiżanki octu. Dodaj ją do urządzenia, które przez chwilę było już uruchomione.

Dla uzyskania najlepszych efektów, po dodaniu octu wyłącz zmywarkę na 1 godzinę. Po zakończeniu zaczekaj aż zmywarka ostygnie. To zapobiegnie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego zapachu octu.