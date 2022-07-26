CZYSZCZENIE PIEKARNIKA: NAJLEPSZE DOMOWE SPOSOBY NA UMYCIE PIEKARNIKA, OKAPU I KUCHENKI
Tłuszcz i zaschnięte resztki jedzenia w piekarniku, na kuchence oraz okapie mogą szybko zepsuć całą przyjemność płynącą z gotowania, a także pieczenia. Zanieczyszczenia często są uporczywe i trudne do usunięcia. Te wskazówki i urządzenia zagwarantują doskonałe efekty czyszczenia.
Czyszczenie piekarnika parą
Nie zwlekaj zbyt długo z czyszczeniem piekarnika. Im dłużej przypalone resztki jedzenia i tłuszcz pozostaną w piekarniku, tym trudniej będzie je usunąć.
Najpierw wilgotną ściereczką usuń luźne i łatwe do usunięcia resztki jedzenia. Następnie, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni parownicą usuń z piekarnika uporczywe pozostałości. Przy pomocy pary i okrągłej szczotki lub ssawki ręcznej wyczyścić cały piekarnik. Ciepło powoduje, że zaschnięte zanieczyszczenia zyskują płynną konsystencję, co ułatwia ich usuwanie czystą ściereczką.
Uporczywe, przypalone jedzenie można usunąć za pomocą dostępnego na rynku druciaka ze stali nierdzewnej: Umieść go na okrągłej szczotce i pocieraj jednocześnie wypuszczając parę do momentu aż zanieczyszczenia będą miały płynną konsystencję.
Podczas czyszczenia ssawką ręczną lub okrągłą szczotką zalecamy przecieranie czyszczonego obszaru ściereczką z mikrofibry, co pozwala bezpośrednio usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia. Namoczenie zanieczyszczeń płynem do mycia naczyń przed czyszczeniem parownicą również ułatwia ich usuwanie.
Jeżeli Twój piekarnik posiada funkcję samoczyszczenia pyrolitycznego, możesz zapomnieć o szorowaniu. Temperatury powyżej 500°C powodują, że tłuszcz i resztki jedzenia zostają zamienione w popiół, który po prostu trzeba wytrzeć.
Jeżeli Twój piekarnik posiada funkcję samoczyszczenia pyrolitycznego, możesz zapomnieć o szorowaniu. Temperatury powyżej 500°C powodują, że tłuszcz i resztki jedzenia zostają zamienione w popiół, który po prostu trzeba wytrzeć.
Najlepsze domowe sposoby na czyszczenie piekarnika sodą i octem
Jeżeli chcesz wyczyścić piekarnik środkiem czyszczącym, możesz użyć dostępnych na rynku chemicznych środków do czyszczenia piekarników, znanych również jako środki do czyszczenia grilla, które są dostępne w postaci płynu, żelu lub pianki czyszczącej. Na ogół są silnie alkaliczne i zawierają dodatkowe środki odtłuszczające. Wypróbowane domowe sposoby na czyszczenie piekarnika stanowią alternatywę dla chemicznych środków czyszczących.
Czyszczenie piekarnika sodą oczyszczoną
Soda oczyszczona: Ten uniwersalny domowy środek doskonale pomaga usuwać uporczywe zanieczyszczenia z kuchenki lub piekarnika. W tym celu należy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą w proporcji 1:1 i nałożyć pastę na przypalone miejsca. Pozostaw na około 30 minut.
Podczas usuwania przypalonego jedzenia wodorowęglan sody najpierw zaczyna się pienić, a następnie stopniowo zasycha. Zaschnięty proszek wystarczy usunąć z kuchenki albo piekarnika. Jeżeli nie masz sody oczyszczonej, możesz użyć także proszku do pieczenia. Pozwala uzyskać ten sam efekt.
Jak skutecznie wyczyścić piekarnik octem lub sokiem z cytryny?
Innym sprawdzonym, domowym sposobem, jest ocet: Możesz użyć octu kuchennego lub esencji octowej. W przypadku lekko zanieczyszczonych miejsc wymieszaj ocet kuchenny z odrobiną płynu do mycia naczyń i gąbką wetrzyj mieszaninę. Pozostaw na chwilę, a następnie pozostałości zanieczyszczeń zetrzyj wilgotną ściereczką. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń żaroodporne naczynie, takie jak naczynie do przygotowywania zapiekanek, napełnij wodą i dodaj 2-3 łyżki esencji octowej.
Następnie naczynie pozostaw w piekarniku na około 45 minut w temperaturze 150°C. Powstająca para pomaga usuwać zanieczyszczenia. Zaczekaj, aż piekarnik ostygnie, a następnie cały wytrzyj wilgotną ściereczką. Zamiast esencji octowej można użyć wody z sokiem z cytryny.
Jak wyczyścić bardzo brudny piekarnik? Do czyszczenia blachy użyj soli i wysokiej temperatur
Sól: Przypalenia w piekarniku lub na blachach do pieczenia można również usunąć solą.
Krok 1: Ściereczką zwilż dno piekarnika lub tacy do pieczenia.
Krok 2: Wszystkie miejsca i przypalone jedzenie posyp odpowiednią ilością soli, tak aby pokryła je biała warstwa.
Krok 3: Piekarnik rozgrzej do temperatury 50°C. Wyłącz piekarnik, gdy sól stanie się brązowa. Gdy piekarnik wystygnie ostrożnie wymieć z niego sól.
Czyszczenie okapu
Okap w kuchni jest bardzo ważny: Pochłania opary oraz cząsteczki tłuszczu powstające podczas gotowania i smażenia. Jednak częste gotowanie powoduje, że z czasem na okapach osadza się lepka warstwa tłuszczu. Głównie dotyczy to okapów ze stali nierdzewnej. Szybko i łatwo wyczyścisz je parownicą.
Na ssawkę ręczną nałóż odpowiedni pad z mikrofibry. Uwalniaj parę i przecieraj powierzchnię okapu nakładką z mikrofibry, do momentu aż ciepło rozpuści pozostałości oleju oraz tłuszczu. Jeżeli tłusta warstwa odkładała się już przez jakiś czas, jej usunięcie z pewnością będzie wymagało nieprzerwanego szorowania z odpowiednim naciskiem.
Jeżeli Twój okap został wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej, czyść zgodnie z kierunkiem szczotkowania. Tłuszcz będzie stopniowo gromadził się na ściereczce, co oznacza, że w trakcie czyszczenia należy wymieniać ją na nową. Wyczyszczony obszar możesz wypolerować ściereczką z mikrofibry, aby cieszyć się olśniewającym efektem bez smug i zacieków.
Opcjonalnie do czyszczenia okapu możesz użyć alkaicznego środka czyszczącego albo wody z płynem do mycia naczyń. Jeżeli zbyt długo zwlekałeś/-aś z czyszczeniem okapu to zanieczyszczenia będzie trudniej usunąć. Soda oczyszczona to sprawdzony domowy środek czyszczący: Zmieszaj wodę z sodą oczyszczoną, tak aby mieszanina miała konsystencją pasty, a potem nałóż ją na okap. Pozostaw ją na chwilę, ponownie zmyj powierzchnię wodą, a następnie dokładnie wytrzyj okap.
Wskazówka: Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego
Gdy często gotujesz, warto regularnie co 6-8 tygodni czyścić filtr przeciwtłuszczowy okapu. Filtr jest przeważnie wykonany z metalu, dlatego można go umyć w zmywarce lub wodą z mydłem.
Ponadto dostępne są modele z filtrami z węglem aktywnym – specjalnym filtrem do okapów z recyrkulacją powietrza, który z kuchennych oparów absorbuje cząsteczki zapachowe. Filtry należy regularnie wymieniać.
Czyszczenie kuchenki: parą usuniesz przypalone resztki jedzenia
Wszyscy dobrze znamy to uczucie: Wystarczy na chwilę spuścić z oka makaron, sos lub mleko, które potrafią błyskawicznie wykipieć na kuchennej płycie grzewczej. Przypalonych resztek jedzenia nie można usunąć wilgotną ściereczką Szybko i łatwo usuniesz przypalone resztki jedzenia i płyny parownicą.
Na okrągłą szczotkę parownicy nałóż druciak ze stali nierdzewnej i wyczyść całą kuchenkę. Przez cały czas używaj pary. Para ułatwia przesuwanie się nakładki po czyszczonej powierzchni, co zapobiega zarysowaniu szkła.
Fugi oraz krawędzie można wyczyścić ssawką do detali oraz okrągłą szczotką, bez konieczności szorowania. Upewnij się, że używasz szczotki z włosiem z tworzywa sztucznego. Taki rodzaj włosia nie porysuje kuchenki. Do czyszczenia silikonowych fug nie należy używać bezpośredniego strumienia pary, zamiast tego wystarczy je ostrożnie przetrzeć. Następnie powierzchnię wytrzyj ściereczką. W ten sam sposób możesz także wyczyścić blachy do pieczenia i ruszt grilla.
Resztki roztopionego tworzywa sztucznego lub przypalonej żywności można ostrożnie usunąć z powierzchni za pomocą specjalnego skrobaka do płyt ceramicznych ustawionego pod możliwie niewielkim kątem.
Czyszczenie kuchenki domowymi sposobami
Sprawdzone domowe sposoby doskonale nadają się do czyszczenia płyt grzewczych jako alternatywa dla dostępnych na rynku środków do czyszczenia piekarników lub specjalnego środka do płyt ceramicznych: Do 100 ml letniej wody wsyp 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Lepki roztwór nałóż na płytę i pozostaw na chwilę, a następnie wypoleruj czystą ściereczką z mikrofibry. Pomocna może być również ściereczka nasączona esencją octową i lub mieszaniną octu z proszkiem do pieczenia, którą wystarczy położyć na zanieczyszczonym obszarze.
Aby zapobiegać powstawaniu twardych zanieczyszczeń, po każdym użyciu należy szybko wyczyścić powierzchnię płyty kuchennej usuwając z niej wszystkie pozostałości. Zwykle wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć. Aby usunąć tłuszcz, odrobinę płynu do mycia naczyń nanieś na ściereczkę i przetrzyj powierzchnię. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnić się, czy kuchenka całkowicie wystygła. Jednym z alternatywnych rozwiązań które uchroni Cię przed męczącym szorowaniem, jest wibrujący, bezprzewodowy pad, który w jednym kroku umożliwia aplikację środka czyszczącego i czyszczenie. Zanieczyszczenia usuniesz bez najmniejszego wysiłku.
Podczas sprzątania kuchni podobnie jak w przypadku wszystkich płaskich powierzchni, płyn można również delikatnie usunąć z płyty ceramicznej odsysając go za pomocą myjki do okien.