Czyszczenie piekarnika parą

Nie zwlekaj zbyt długo z czyszczeniem piekarnika. Im dłużej przypalone resztki jedzenia i tłuszcz pozostaną w piekarniku, tym trudniej będzie je usunąć.

Najpierw wilgotną ściereczką usuń luźne i łatwe do usunięcia resztki jedzenia. Następnie, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni parownicą usuń z piekarnika uporczywe pozostałości. Przy pomocy pary i okrągłej szczotki lub ssawki ręcznej wyczyścić cały piekarnik. Ciepło powoduje, że zaschnięte zanieczyszczenia zyskują płynną konsystencję, co ułatwia ich usuwanie czystą ściereczką.

Uporczywe, przypalone jedzenie można usunąć za pomocą dostępnego na rynku druciaka ze stali nierdzewnej: Umieść go na okrągłej szczotce i pocieraj jednocześnie wypuszczając parę do momentu aż zanieczyszczenia będą miały płynną konsystencję.

Podczas czyszczenia ssawką ręczną lub okrągłą szczotką zalecamy przecieranie czyszczonego obszaru ściereczką z mikrofibry, co pozwala bezpośrednio usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia. Namoczenie zanieczyszczeń płynem do mycia naczyń przed czyszczeniem parownicą również ułatwia ich usuwanie.

Jeżeli Twój piekarnik posiada funkcję samoczyszczenia pyrolitycznego, możesz zapomnieć o szorowaniu. Temperatury powyżej 500°C powodują, że tłuszcz i resztki jedzenia zostają zamienione w popiół, który po prostu trzeba wytrzeć.