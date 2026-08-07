Zrównoważony, przyjazny dla środowiska i bardzo wydajny: nasz środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 R eco!perform do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na wodę i alkohol. Szybkoschnący, niepozostawiający smug detergent do wycierania na wilgotno metodą spryskującą niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, kawy, pasty do butów, a nawet osady z dymu tytoniowego. Ponadto ten środek czyszczący o przyjemnym, świeżym zapachu z serii SurfacePro firmy Kärcher dla profesjonalistów nadaje się również do ręcznego czyszczenia stali nierdzewnej. Ten nietoksyczny i gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni otrzymał certyfikat EU Ecolabel oraz austriacki certyfikat Ecolabel. Zrównoważona koncepcja obejmuje również butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra, która dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.