CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l
Gotowy do użycia środek do ręcznego czyszczenia konserwacyjnego powierzchni. Szybkie schnięcie, brak smug, certyfikat EU Ecolabel.
Zrównoważony, przyjazny dla środowiska i bardzo wydajny: nasz środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 R eco!perform do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na wodę i alkohol. Szybkoschnący, niepozostawiający smug detergent do wycierania na wilgotno metodą spryskującą niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, kawy, pasty do butów, a nawet osady z dymu tytoniowego. Ponadto ten środek czyszczący o przyjemnym, świeżym zapachu z serii SurfacePro firmy Kärcher dla profesjonalistów nadaje się również do ręcznego czyszczenia stali nierdzewnej. Ten nietoksyczny i gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni otrzymał certyfikat EU Ecolabel oraz austriacki certyfikat Ecolabel. Zrównoważona koncepcja obejmuje również butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra, która dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|0,5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|9
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 187 x 244
Właściwości
- Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni
- Skutecznie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, osady nikotynowe, plamy z kawy, pastę do butów, ślady stóp itp.
- Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
- Opracowany z myślą o wysokiej wydajności czyszczenia
- Odpowiedni do czyszczenia stali nierdzewnej
- Lekka, ergonomiczna butelka z rozpylaczem o pojemności 500 ml wyposażona w profesjonalny rozpylacz ze strumieniem piany
- Mniejszy wysiłek związany z utylizacją dzięki profesjonalnemu rozpylaczowi wielokrotnego użytku
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
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Zastosowania
- Czyszczenie podłóg
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