CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l

Gotowy do użycia środek do ręcznego czyszczenia konserwacyjnego powierzchni. Szybkie schnięcie, brak smug, certyfikat EU Ecolabel.

Zrównoważony, przyjazny dla środowiska i bardzo wydajny: nasz środek do czyszczenia powierzchni SurfacePro CA 30 R eco!perform do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na wodę i alkohol. Szybkoschnący, niepozostawiający smug detergent do wycierania na wilgotno metodą spryskującą niezawodnie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, kawy, pasty do butów, a nawet osady z dymu tytoniowego. Ponadto ten środek czyszczący o przyjemnym, świeżym zapachu z serii SurfacePro firmy Kärcher dla profesjonalistów nadaje się również do ręcznego czyszczenia stali nierdzewnej. Ten nietoksyczny i gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni otrzymał certyfikat EU Ecolabel oraz austriacki certyfikat Ecolabel. Zrównoważona koncepcja obejmuje również butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra, która dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 0,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 12
pH 9
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 302 x 187 x 244

Właściwości

  • Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni
  • Skutecznie usuwa rozlane jedzenie, plamy z tłuszczu, osady nikotynowe, plamy z kawy, pastę do butów, ślady stóp itp.
  • Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
  • Opracowany z myślą o wysokiej wydajności czyszczenia
  • Odpowiedni do czyszczenia stali nierdzewnej
  • Lekka, ergonomiczna butelka z rozpylaczem o pojemności 500 ml wyposażona w profesjonalny rozpylacz ze strumieniem piany
  • Mniejszy wysiłek związany z utylizacją dzięki profesjonalnemu rozpylaczowi wielokrotnego użytku
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l
CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l
CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l
CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg), 0.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
Akcesoria
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