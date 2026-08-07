Wyposażony w zaawansowany system czyszczenia termicznego, zintegrowaną pompę i inteligentne funkcje oszczędzania energii, dystrybutor wody WPD 200 Adv S czarny to innowacyjne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Przejrzysty wyświetlacz i intuicyjne sterowanie zapewniają łatwość obsługi. Urządzenie, przeznaczone do 100 osób, oferuje 6 rodzajów wody (temperatura otoczenia, schłodzona, gazowana średnio/klasycznie, gorąca/bardzo gorąca) z możliwością natychmiastowego dostępu. Resztki wody są automatycznie odprowadzane do kanalizacji, a opcjonalnie dostępny jest stojak podłogowy i odpływ do kanistra. Dostępne są filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher, zapewniające doskonałą jakość wody.