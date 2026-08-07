Dystrybutor wody WPD 55 S
Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 S idealnie wpasowuje się w każde otoczenie, oferując schłodzoną, świeżą wodę – niegazowaną lub gazowaną.
Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 S doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, takich jak biura, poczekalnie, sklepy i hotele. Gwarantuje dostęp do schłodzonej, świeżej i higienicznej wody pitnej – niegazowanej lub gazowanej – dla pracowników i gości, o każdej porze. Zaawansowane filtry skutecznie eliminują szkodliwe substancje, takie jak chlor, metale ciężkie, wirusy i bakterie, poprawiając smak wody. Filtr Hy-Pure-Plus, wykorzystujący węgiel aktywny i ultrafiltrację, zapewnia wyjątkowo smaczną i świeżą wodę.
Cechy i zalety
Kompaktowy design i niewielkie rozmiary ułatwiają transport, przenoszenie i przechowywanie urządzenia.Idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Intuicyjna obsługa dzięki czytelnym przyciskom. Wyraźnie oznaczony obszar dozowania umożliwia optymalne ustawienie naczynia do picia.
Wydajny filtr Hy-Pure-Plus składa się z filtra z węglem aktywnym i ultrafiltraFiltr active-pure zapewnia najlepszy smak i usuwa chlor oraz metale ciężkie pochodzące z rur. Ultrafiltr usuwa bakterie i wirusy Czyszczenie chemiczne wszystkich elementów mających kontakt z wodą, układu chłodzenia i wylotu.
Świeża woda w przystępnej cenieŁatwy dostęp do wszystkich komponentów pozwala na łatwe serwisowanie. Możliwość serwisowania we własnym zakresie pozwala oszczędzać koszty. Brak kosztów obsługi i transportowania w porównaniu z wodą w pojemnikach lub butelkowaną.
Świeża woda na każdą okazję
- Czysta woda pitna, która może być wykorzystywana zarówno do picia, jak i gotowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie wejściowe (bar)
|1,5 - 6
|Ilość wody (l/h)
|120
|Wydajność chłodzenia (l/h)
|25
|Wodociąg
|3/4″
|Długość przyłącza (m)
|2
|Moc znamionowa (W)
|maks. 200
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|5 - do 30
|Czynnik chłodzący
|R290
|Ilość czynnika chłodzącego (kg)
|0,03
|Woda zimna
|tak
|Liczba użytkowników
|<= 30
|Wysokość wylotu wody (mm)
|290
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|18,7
|Waga z akcesoriami (kg)
|19,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|449 x 298 x 399
Zakres dostawy
- Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
- Filtr dwufunkcyjny „Hy-Pure-Plus"
Wyposażenie
- Filtracja węglem aktywnym
- Ultrafiltracja
- Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
- Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
- Wersja: Wersja nablatowa
- Higieniczne czyszczenie: Chemiczne
Wideo
Zastosowania
- Oszczędzający miejsce dystrybutor wody do małych przestrzeni
- Różne zastosowania: może być wykorzystywany w biurach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, hotelach i sektorze detalicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
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