Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 S doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, takich jak biura, poczekalnie, sklepy i hotele. Gwarantuje dostęp do schłodzonej, świeżej i higienicznej wody pitnej – niegazowanej lub gazowanej – dla pracowników i gości, o każdej porze. Zaawansowane filtry skutecznie eliminują szkodliwe substancje, takie jak chlor, metale ciężkie, wirusy i bakterie, poprawiając smak wody. Filtr Hy-Pure-Plus, wykorzystujący węgiel aktywny i ultrafiltrację, zapewnia wyjątkowo smaczną i świeżą wodę.