Dystrybutor wody WPD 55 S

Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 S idealnie wpasowuje się w każde otoczenie, oferując schłodzoną, świeżą wodę – niegazowaną lub gazowaną.

Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 S doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, takich jak biura, poczekalnie, sklepy i hotele. Gwarantuje dostęp do schłodzonej, świeżej i higienicznej wody pitnej – niegazowanej lub gazowanej – dla pracowników i gości, o każdej porze. Zaawansowane filtry skutecznie eliminują szkodliwe substancje, takie jak chlor, metale ciężkie, wirusy i bakterie, poprawiając smak wody. Filtr Hy-Pure-Plus, wykorzystujący węgiel aktywny i ultrafiltrację, zapewnia wyjątkowo smaczną i świeżą wodę.

Cechy i zalety
Dystrybutor wody WPD 55 S: Kompaktowy design i niewielkie rozmiary ułatwiają transport, przenoszenie i przechowywanie urządzenia.
Kompaktowy design i niewielkie rozmiary ułatwiają transport, przenoszenie i przechowywanie urządzenia.
Idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Intuicyjna obsługa dzięki czytelnym przyciskom. Wyraźnie oznaczony obszar dozowania umożliwia optymalne ustawienie naczynia do picia.
Dystrybutor wody WPD 55 S: Wydajny filtr Hy-Pure-Plus składa się z filtra z węglem aktywnym i ultrafiltra
Wydajny filtr Hy-Pure-Plus składa się z filtra z węglem aktywnym i ultrafiltra
Filtr active-pure zapewnia najlepszy smak i usuwa chlor oraz metale ciężkie pochodzące z rur. Ultrafiltr usuwa bakterie i wirusy Czyszczenie chemiczne wszystkich elementów mających kontakt z wodą, układu chłodzenia i wylotu.
Dystrybutor wody WPD 55 S: Świeża woda w przystępnej cenie
Świeża woda w przystępnej cenie
Łatwy dostęp do wszystkich komponentów pozwala na łatwe serwisowanie. Możliwość serwisowania we własnym zakresie pozwala oszczędzać koszty. Brak kosztów obsługi i transportowania w porównaniu z wodą w pojemnikach lub butelkowaną.
Świeża woda na każdą okazję
  • Czysta woda pitna, która może być wykorzystywana zarówno do picia, jak i gotowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie wejściowe (bar) 1,5 - 6
Ilość wody (l/h) 120
Wydajność chłodzenia (l/h) 25
Wodociąg 3/4″
Długość przyłącza (m) 2
Moc znamionowa (W) maks. 200
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 5 - do 30
Czynnik chłodzący R290
Ilość czynnika chłodzącego (kg) 0,03
Woda zimna tak
Liczba użytkowników <= 30
Wysokość wylotu wody (mm) 290
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 18,7
Waga z akcesoriami (kg) 19,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 449 x 298 x 399

Zakres dostawy

  • Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
  • Filtr dwufunkcyjny „Hy-Pure-Plus"

Wyposażenie

  • Filtracja węglem aktywnym
  • Ultrafiltracja
  • Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
  • Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
  • Wersja: Wersja nablatowa
  • Higieniczne czyszczenie: Chemiczne

Wideo

Zastosowania
  • Oszczędzający miejsce dystrybutor wody do małych przestrzeni
  • Różne zastosowania: może być wykorzystywany w biurach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, hotelach i sektorze detalicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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