WPD 200 Adv czarny to zaawansowany dystrybutor wody, oferujący 4 temperatury wody niegazowanej (schłodzona, otoczenia, gorąca, bardzo gorąca) do 100 osób. Czytelny wyświetlacz i kompatybilność z filtrami Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno) zapewniają wygodę i wysoką jakość wody. Automatyczne odprowadzanie do kanalizacji, opcjonalnie pompa i odprowadzanie do kanistra. Opatentowana dezynfekcja termiczna i funkcje energooszczędne minimalizują koszty i ułatwiają użytkowanie.