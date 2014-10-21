Professional

Kärcher Do urządzeń wysokociśnieniowych

Do urządzeń wysokociśnieniowych

Skuteczne, szybko działające i oszczędne. Idealnie dobrane środki czyszczące i czyszczenie wysokociśnieniowe umożliwiają uzyskanie doskonałych rezultatów we wszystkich wymagających zadaniach.

Zobacz >>>
Kärcher Do powierzchni

Do powierzchni

Przyjazne dla środowiska produkty do czyszczenia ręcznego. Do wszystkich typowych rodzajów zabrudzeń. Zapewniają szybkie czyszczenie z maksymalną siłą, ale jednocześnie są łagodne dla czyszczonych powierzchni.

Zobacz >>>
Kärcher Do podłóg twardych i elastycznych

Do podłóg twardych i elastycznych

Dzięki znakomitej skuteczności, środki do czyszczenia Kärcher FloorPro zapewniają czyszczenie podłóg bez wysiłku i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Dodatkowo powierzchnie oraz urządzenia czyszczące zyskują optymalną ochronę.

Zobacz >>>
Kärcher Do dywanów i tapicerki

Do dywanów i tapicerki

Linia środków czyszczących przeznaczonych do wykładzin i tapicerki. Środki skutecznie czyszczą i chronią powierzchnie tekstylne. Zapobiegają szybkiemu ponownemu zabrudzeniu wyczyszczonej powierzchni oraz poprawiają kondycję dywanów.

Zobacz >>>
Kärcher Do mycia zaolejonych części

Do mycia zaolejonych części

Środki do bardzo skutecznego czyszczenia części. Opracowane na potrzeby przemysłu. Z odpowiednią siłą czyszczenia, zapewniają ochronę powierzchni, a także służą do usuwania osadów przed nałożeniem powłoki lub ostatecznym montażem. Znajdziesz tutaj również pastę do mycia rąk.

Zobacz >>>
Kärcher Do uzdatniania wody

Do uzdatniania wody

Do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę np. w myjniach. Sprawdzone oraz wypróbowane preparaty odkażające – dostosowane do różnych systemów i zapewniające ich bezproblemową pracę.

Zobacz >>>
Kärcher Do myjni samochodowych

Do myjni samochodowych

Dzięki specjalnie opracowanej formule doskonale radzą sobie z czyszczeniem pojazdów nawet o nietypowych kształtach: produkty VehiclePro zapewniają optymalne rezultaty mycia.

Zobacz >>>
Kärcher Do mycia zbiorników i kontenerów

Do mycia zbiorników i kontenerów

Linia środków TankPro zapewnia imponujące efekty czyszczenia cystern, zbiorników, silosów, czy kontenerów. Środki zostały opracowane w oparciu o indywidualne wymagania klientów.

Zobacz >>>
Kärcher Do sanitariatów

Do sanitariatów

Skuteczne środki czyszczące do powierzchni sanitarnych oraz toalet. Efektywnie usuwają zabrudzenia, osad i tłuste pozostałości. Zarówno podczas konserwacji, jak i głębokiego czyszczenia.

Zobacz >>>
Kärcher Dozowniki środków czyszczących i spryskiwacze

Dozowniki środków czyszczących i spryskiwacze

Pozwalają na precyzyjne dozowanie środków czyszczących oraz zapewniają szybką i ergonomiczną pracę.

Zobacz >>>