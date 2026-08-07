WPD 200 Adv biały to zaawansowany stołowy dystrybutor wody, zapewniający dostęp do schłodzonej, o temperaturze otoczenia, gorącej i bardzo gorącej wody niegazowanej do 100 osób. Opatentowany system czyszczenia termicznego i bezpośrednie odprowadzanie do kanalizacji zapewniają minimalną obsługę. Filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (dostępne osobno) gwarantują wysoką jakość wody. Opcjonalnie: stojak podłogowy i pompa, odprowadzanie resztek do kanistra. Standardowe funkcje oszczędzania energii.