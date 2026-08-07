Dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny

Stołowy dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny, idealny do 100 użytkowników, zapewnia schłodzoną i niegazowaną wodę o temperaturze otoczenia. Wyposażony w funkcje oszczędzania energii i tackę ociekową. Czyszczenie chemiczne.

WPD 200 Basic czarny to praktyczny dystrybutor wody, zapewniający schłodzoną i niegazowaną wodę (temperatura otoczenia) do 100 osób. Energooszczędne funkcje i zintegrowana tacka ociekowa minimalizują koszty i ułatwiają użytkowanie. Urządzenie stołowe, kompatybilne z filtrami Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno), oferuje opcjonalny stojak podłogowy, pompę i zestawy do odprowadzania wody do kanistra lub kanalizacji. Czyszczenie chemiczne zapewnia higienę.

Cechy i zalety
Wyposażenie podstawowe
  • Prosta, przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą dotykowych przycisków.
Bardzo wysoki obszar dozowania
  • Obszar napełniania o wysokości do 30 cm. Umożliwia wygodne napełnianie nawet dużych pojemników.
Opcja dwóch filtrów dla wyjątkowo czystej wody.
  • Filtr Hy-Protect eliminuje wirusy i bakterie, zachowując przy tym cenne minerały.
  • Filtr Active-Pure: usuwa chlor i metale ciężkie z wody zasilającej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie wejściowe (bar) 1,5 - 6
Ilość wody (l/h) 120
Wydajność chłodzenia (l/h) 65
Moc znamionowa (W) maks. 300
Czynnik chłodzący R290
Woda zimna tak
Woda o temperaturze pokojowej tak
Waga bez akcesoriów (kg) 23,6
Waga z akcesoriami (kg) 23,9
Waga z opakowaniem (kg) 27,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 545 x 365 x 465

Zakres dostawy

  • Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia

Wyposażenie

  • Dozownik wody z zabezpieczeniem przed dotknięciem
  • Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
  • Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
  • Wersja: Wersja nablatowa
  • Pakiet elektroniczny: Basic
  • Higieniczne czyszczenie: Chemiczne
Dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny
Dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny
Dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny

Wideo

Zastosowania
  • Odpowiedni dystrybutor wody do każdej lokalizacji
  • biuro, produkcja, sklep detaliczny, salon samochodowy, szkoła, uniwersytet, ratusz, hotel, restauracja, stołówka, szpital, gabinet lekarski
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.