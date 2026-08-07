WPD 200 Basic czarny to praktyczny dystrybutor wody, zapewniający schłodzoną i niegazowaną wodę (temperatura otoczenia) do 100 osób. Energooszczędne funkcje i zintegrowana tacka ociekowa minimalizują koszty i ułatwiają użytkowanie. Urządzenie stołowe, kompatybilne z filtrami Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno), oferuje opcjonalny stojak podłogowy, pompę i zestawy do odprowadzania wody do kanistra lub kanalizacji. Czyszczenie chemiczne zapewnia higienę.