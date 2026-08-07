Dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny
Stołowy dystrybutor wody WPD 200 Basic czarny, idealny do 100 użytkowników, zapewnia schłodzoną i niegazowaną wodę o temperaturze otoczenia. Wyposażony w funkcje oszczędzania energii i tackę ociekową. Czyszczenie chemiczne.
WPD 200 Basic czarny to praktyczny dystrybutor wody, zapewniający schłodzoną i niegazowaną wodę (temperatura otoczenia) do 100 osób. Energooszczędne funkcje i zintegrowana tacka ociekowa minimalizują koszty i ułatwiają użytkowanie. Urządzenie stołowe, kompatybilne z filtrami Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno), oferuje opcjonalny stojak podłogowy, pompę i zestawy do odprowadzania wody do kanistra lub kanalizacji. Czyszczenie chemiczne zapewnia higienę.
Cechy i zalety
Wyposażenie podstawowe
- Prosta, przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą dotykowych przycisków.
Bardzo wysoki obszar dozowania
- Obszar napełniania o wysokości do 30 cm. Umożliwia wygodne napełnianie nawet dużych pojemników.
Opcja dwóch filtrów dla wyjątkowo czystej wody.
- Filtr Hy-Protect eliminuje wirusy i bakterie, zachowując przy tym cenne minerały.
- Filtr Active-Pure: usuwa chlor i metale ciężkie z wody zasilającej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie wejściowe (bar)
|1,5 - 6
|Ilość wody (l/h)
|120
|Wydajność chłodzenia (l/h)
|65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 300
|Czynnik chłodzący
|R290
|Woda zimna
|tak
|Woda o temperaturze pokojowej
|tak
|Waga bez akcesoriów (kg)
|23,6
|Waga z akcesoriami (kg)
|23,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|27,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|545 x 365 x 465
Zakres dostawy
- Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
Wyposażenie
- Dozownik wody z zabezpieczeniem przed dotknięciem
- Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
- Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
- Wersja: Wersja nablatowa
- Pakiet elektroniczny: Basic
- Higieniczne czyszczenie: Chemiczne
Wideo
Zastosowania
- Odpowiedni dystrybutor wody do każdej lokalizacji
- biuro, produkcja, sklep detaliczny, salon samochodowy, szkoła, uniwersytet, ratusz, hotel, restauracja, stołówka, szpital, gabinet lekarski
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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