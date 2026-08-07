WPD 200 Basic biały to funkcjonalny dystrybutor wody, zapewniający schłodzoną i niegazowaną wodę o temperaturze otoczenia do 100 osób. Podstawowe urządzenie stołowe z tacką ociekową oferuje elastyczne opcje konfiguracji, w tym odprowadzanie wody do kanistra lub kanalizacji, pompę i stojak podłogowy (na życzenie). Filtracja za pomocą filtrów Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno). Energooszczędne funkcje minimalizują koszty eksploatacji. Czyszczenie chemiczne.