WPD 200 Basic S czarny to funkcjonalny stołowy dystrybutor wody, zapewniający schłodzoną lub o temperaturze otoczenia wodę niegazowaną lub gazowaną do 100 osób. Zintegrowana tacka ociekowa i pompa ułatwiają użytkowanie. Dostępne zestawy do odprowadzania wody do kanistra lub kanalizacji oraz opcjonalny stojak podłogowy. Filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno) zapewniają wysoką jakość wody. Energooszczędne funkcje minimalizują koszty eksploatacji. Czyszczenie chemiczne.