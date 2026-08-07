Dzięki kompaktowym rozmiarom dystrybutor wody WPD 55 to idealne rozwiązanie do małych przestrzeni, takich jak sale konferencyjne, kuchnie biurowe, poczekalnie i sklepy. Po podłączeniu do sieci wodociągowej zapewnia nieograniczony dostęp do schłodzonej lub niegazowanej wody o temperaturze otoczenia, gwarantując najwyższy poziom higieny. Zaawansowany filtr Hy-Pure-Plus niezawodnie usuwa szkodliwe substancje, takie jak chlor i metale ciężkie, a także wirusy i bakterie, poprawiając smak wody. Filtr, wykorzystujący węgiel aktywny i ultrafiltrację, zapewnia świeżą wodę o doskonałym smaku. WPD 55 pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu z tradycyjnymi systemami, a także dba o środowisko, eliminując potrzebę używania butelek.