WPD 200 Basic S biały to ekonomiczny dystrybutor wody, oferujący schłodzoną lub o temperaturze otoczenia wodę niegazowaną lub gazowaną do 100 osób. Energooszczędne funkcje i zintegrowana tacka ociekowa z pompą zapewniają wygodę i niskie koszty eksploatacji. Filtracja wody za pomocą filtrów Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (do zakupu osobno). Opcjonalnie: stojak podłogowy i zestawy do odprowadzania wody do kanistra lub kanalizacji. Czyszczenie chemiczne.