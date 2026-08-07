Dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały
Stołowy dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały do 100 osób. Dostarcza świeżą wodę w 6 wariantach (temperatura otoczenia, schłodzona, średnio lub klasycznie gazowana, gorąca i bardzo gorąca). Wyposażony w opatentowany system czyszczenia termicznego i wyświetlacz
WPD 200 Adv S biały to zaawansowany stołowy dystrybutor wody, zapewniający dostęp do schłodzonej, niegazowanej i gazowanej (średnio lub klasycznie) wody, a także gorącej i bardzo gorącej, do 100 osób. Standardowo oferuje opatentowany system czyszczenia termicznego, pompę, przejrzysty wyświetlacz, energooszczędne funkcje i wygodne odprowadzanie resztek wody do kanalizacji. Użytkownik może wybrać filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (dostępne oddzielnie). Na życzenie możliwa jest integracja stojaka podłogowego i odpływu do kanistra.
Cechy i zalety
Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz z przyciskami dotykowymi
- Łatwa obsługa: np. wybór temperatury, intensywność CO₂, wyświetlanie wymiany filtra, indywidualna galeria obrazów.
Bardzo wysoki obszar dozowania
- Obszar napełniania o wysokości do 30 cm. Umożliwia wygodne napełnianie nawet dużych pojemników.
Opcja dwóch filtrów dla wyjątkowo czystej wody.
- Filtr Hy-Protect eliminuje wirusy i bakterie, zachowując przy tym cenne minerały.
- Filtr Active-Pure: usuwa chlor i metale ciężkie z wody zasilającej.
Dodatkowe rodzaje wody
- Woda gazowana (średnio i klasyczna), a także gorąca i bardzo gorąca woda.
Dozowane ilości mogą być porcjowane
- Ilość wydawanej wody można dostosować do wielkości naczynia do picia: 0,2 l dla filiżanek/szklanek: 0,5 l lub 1 l dla butelek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie wejściowe (bar)
|1,5 - 6
|Ilość wody (l/h)
|120
|Wydajność chłodzenia (l/h)
|65
|Ilość wody, gorącej (l/h)
|10
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1900
|Czynnik chłodzący
|R290
|Woda gorąca
|tak
|Woda zimna
|tak
|Woda o temperaturze pokojowej
|tak
|Waga bez akcesoriów (kg)
|26,4
|Waga z akcesoriami (kg)
|26,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|29,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|545 x 365 x 465
Zakres dostawy
- Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
Wyposażenie
- Automatyczna dezynfekcja termiczna
- Automatyczne płukanie
- Dozownik wody z zabezpieczeniem przed dotknięciem
- Porcjowanie objętości wody na szklanki, butelki lub dzbanki
- Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
- Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
- Tryb eco!efficiency
- Funkcja timer
- Wersja: Wersja nablatowa
- Pakiet elektroniczny: Advanced
- Higieniczne czyszczenie: termiczny
Wideo
Zastosowania
- Odpowiedni dystrybutor wody do każdej lokalizacji
- biuro, produkcja, sklep detaliczny, salon samochodowy, szkoła, uniwersytet, ratusz, hotel, restauracja, stołówka, szpital, gabinet lekarski
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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