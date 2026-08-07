Dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały

Stołowy dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały do 100 osób. Dostarcza świeżą wodę w 6 wariantach (temperatura otoczenia, schłodzona, średnio lub klasycznie gazowana, gorąca i bardzo gorąca). Wyposażony w opatentowany system czyszczenia termicznego i wyświetlacz

WPD 200 Adv S biały to zaawansowany stołowy dystrybutor wody, zapewniający dostęp do schłodzonej, niegazowanej i gazowanej (średnio lub klasycznie) wody, a także gorącej i bardzo gorącej, do 100 osób. Standardowo oferuje opatentowany system czyszczenia termicznego, pompę, przejrzysty wyświetlacz, energooszczędne funkcje i wygodne odprowadzanie resztek wody do kanalizacji. Użytkownik może wybrać filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (dostępne oddzielnie). Na życzenie możliwa jest integracja stojaka podłogowego i odpływu do kanistra.

Cechy i zalety
Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz z przyciskami dotykowymi
  • Łatwa obsługa: np. wybór temperatury, intensywność CO₂, wyświetlanie wymiany filtra, indywidualna galeria obrazów.
Bardzo wysoki obszar dozowania
  • Obszar napełniania o wysokości do 30 cm. Umożliwia wygodne napełnianie nawet dużych pojemników.
Opcja dwóch filtrów dla wyjątkowo czystej wody.
  • Filtr Hy-Protect eliminuje wirusy i bakterie, zachowując przy tym cenne minerały.
  • Filtr Active-Pure: usuwa chlor i metale ciężkie z wody zasilającej.
Dodatkowe rodzaje wody
  • Woda gazowana (średnio i klasyczna), a także gorąca i bardzo gorąca woda.
Dozowane ilości mogą być porcjowane
  • Ilość wydawanej wody można dostosować do wielkości naczynia do picia: 0,2 l dla filiżanek/szklanek: 0,5 l lub 1 l dla butelek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie wejściowe (bar) 1,5 - 6
Ilość wody (l/h) 120
Wydajność chłodzenia (l/h) 65
Ilość wody, gorącej (l/h) 10
Moc znamionowa (W) maks. 1900
Czynnik chłodzący R290
Woda gorąca tak
Woda zimna tak
Woda o temperaturze pokojowej tak
Waga bez akcesoriów (kg) 26,4
Waga z akcesoriami (kg) 26,7
Waga z opakowaniem (kg) 29,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 545 x 365 x 465

Zakres dostawy

  • Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia

Wyposażenie

  • Automatyczna dezynfekcja termiczna
  • Automatyczne płukanie
  • Dozownik wody z zabezpieczeniem przed dotknięciem
  • Porcjowanie objętości wody na szklanki, butelki lub dzbanki
  • Łatwe ustawienie na właściwym miejscu naczynia do picia
  • Opróżnianie tacy ociekowej: Brak odpływu
  • Tryb eco!efficiency
  • Funkcja timer
  • Wersja: Wersja nablatowa
  • Pakiet elektroniczny: Advanced
  • Higieniczne czyszczenie: termiczny
Dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały
Dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały
Dystrybutor wody WPD 200 Adv S biały

Wideo

Zastosowania
  • Odpowiedni dystrybutor wody do każdej lokalizacji
  • biuro, produkcja, sklep detaliczny, salon samochodowy, szkoła, uniwersytet, ratusz, hotel, restauracja, stołówka, szpital, gabinet lekarski
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