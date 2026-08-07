WPD 200 Adv S biały to zaawansowany stołowy dystrybutor wody, zapewniający dostęp do schłodzonej, niegazowanej i gazowanej (średnio lub klasycznie) wody, a także gorącej i bardzo gorącej, do 100 osób. Standardowo oferuje opatentowany system czyszczenia termicznego, pompę, przejrzysty wyświetlacz, energooszczędne funkcje i wygodne odprowadzanie resztek wody do kanalizacji. Użytkownik może wybrać filtry Active-Pure lub Hy-Protect firmy Kärcher (dostępne oddzielnie). Na życzenie możliwa jest integracja stojaka podłogowego i odpływu do kanistra.