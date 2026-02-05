Robot do mycia okien RCW 4 Extra+

Robot do mycia okien RCW 4 Extra+ bez trudu czyści duże, trudno dostępne i bezramowe okna oraz zapewnia czystość bez smug dzięki ciągłemu nawilżaniu ściereczki (6 sztuk w zestawie).

Robot do mycia okien RCW 4 Extra+ zastępuje ręczne czyszczenie dużych i trudno dostępnych okien oraz zapewnia doskonałą przejrzystość. Dzięki wydajnej technologii próżniowej gwarantuje pewny chwyt na wszystkich gładkich powierzchniach, w tym lustrach i kabinach prysznicowych. Nawet szklane powierzchnie bez ram są czyszczone szybko i niezawodnie dzięki systematycznej nawigacji z czterema czujnikami do wykrywania ram, obiektów i krawędzi. Aby uzyskać najlepsze efekty, ściereczka z mikrofibry jest stale i precyzyjnie nawilżana roztworem czyszczącym za pomocą sześciu dysz natryskowych sterowanych pompą. Bezpośrednie nawilżanie zapobiega tworzeniu się kropelek i znoszeniu ich przez wiatr. Cztery automatyczne tryby czyszczenia i jeden tryb ręczny można wybrać w zależności od stopnia zanieczyszczenia i wygodnie sterować nimi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Sygnały LED i wyjście głosowe zapewniają precyzyjne informacje o stanie urządzenia, na przykład gdy zbiornik detergentu jest pusty. Środek do czyszczenia RM 503 okien w zestawie niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, wysycha bez pozostawiania smug i pozwala na szybsze spływanie deszczu, zapewniając długotrwałą czystość. Nawet w przypadku awarii zasilania robot RCW 4 Extra+ pozostaje przymocowany do szyby dzięki akumulatorowi awaryjnemu i kablowi bezpieczeństwa.

Cechy i zalety
Robot do mycia okien RCW 4 Extra+: Systematyczna nawigacja
Systematyczna nawigacja
Systematyczne czyszczenie całego obszaru. Kierunek jazdy zmienia się automatycznie, gdy kosiarka dotknie przeszkody. Automatyczny powrót do pozycji startowej.
Robot do mycia okien RCW 4 Extra+: Automatyczna aplikacja detergentu
Automatyczna aplikacja detergentu
Sześć dysz natryskowych sterowanych pompą stale nawilża ściereczkę.  Brak kapania lub znoszenia strumienia spryskującego. Dostarczony środek do czyszczenia okien zapewnia połysk bez smug i umożliwia szybsze spływanie deszczu – opóźniając ponowne zanieczyszczenie.
Robot do mycia okien RCW 4 Extra+: Czujniki do wykrywania okien bezramowych i powierzchni szklanych
Czujniki do wykrywania okien bezramowych i powierzchni szklanych
Niezawodne wykrywanie ram okiennych i innych przeszkód. Cztery czujniki narożne wykrywają również krawędzie szklanych powierzchni bez ram i odpowiednio dostosowują nawigację.
Wysokie standardy bezpieczeństwa
  • Bezpieczne przyleganie urządzenia dzięki sprawdzonej technologii próżniowej, a także dodatkowemu systemowi bezpieczeństwa.
  • Dodatkowa ochrona dzięki zintegrowanemu akumulatorowi awaryjnemu, który utrzymuje robota myjącego do okien bezpiecznie przymocowanego do szyby nawet w przypadku awarii zasilania.
Inteligentny pilot ułatwiający obsługę i monitorowanie
  • 4 tryby automatyczne do wydajnej obsługi każdego zadania związanego z czyszczeniem: szybkie czyszczenie, intensywne czyszczenie, czyszczenie punktowe i polerowanie.
  • Możliwe jest również sterowanie ręczne. 
Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Przycisk WŁ./WYŁ. umożliwia prostą obsługę.
  • Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
  • Zawsze dobrze poinformowany: ważne informacje lub aktualny status są ogłaszane głosowo.
Ściereczka z mikrofibry
  • Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
  • Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
  • Szybko montaż i demontaż
Specyfikacja

Dane techniczne

Objętość zbiornika detergentu (ml) 150
Wydajność (m²/min) 0,4
Moc ssania (Pa) 3000
Maksymalna moc ssania (Pa) 5000
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 77
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Rozmiar okna (szer. x wys.) (cm) 40 x 40
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 2,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 264 x 256 x 72

Zakres dostawy

  • Pilot
  • Butelka do napełniania
  • Ściereczka czyszcząca: 6 szt.
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 125 ml

Wyposażenie

  • Tryb szybkiego czyszczenia
  • Tryb intensywnego czyszczenia
  • Tryb punktowego czyszczenia
  • Tryb wykańczania
  • Tryb ręcznego czyszczenia
  • Czujniki do bezramowych powierzchni szklanych
  • Komunikat głosowy
  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Mocowanie na rzep do ściereczki czyszczącej
  • Lina bezpieczeństwa

Wideo

Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Duże, trudno dostępne szklane powierzchnie
  • Bezramowe powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Gładkie powierzchnie
Akcesoria
Środki czyszczące