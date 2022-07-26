Czyszczenie dywanów. Sposoby na pranie dywanów.
Posadzka musi wiele znieść każdego dnia: Ślady łap zwierząt, okruchy z ciastek, plamy po kawie lub ślady obuwia - z upływem czasu mnóstwo zabrudzeń gromadzi się zwłaszcza na dywanach i wykładzinach. Zestawienie najlepszych sposobów czyszczenia dywanów i szybkiego usuwania nawet uporczywych plam.
Dlaczego warto regularnie czyścić i prać dywan?
Piękny dywan sprawia, że dom staje się przytulny, stanowi tło dla dekoracji i zapewnia ciepło Twoim stopom. Dywan nie tylko nadaje wnętrzu charakteru, ale również ogranicza ryzyko poślizgnięcia się, a także tłumi odgłos kroków. Od długości runa zależy, czy odkurzanie dywanu będzie łatwym zadaniem, czy będzie stanowić nie lada wyzwanie. Wysiłek, jaki należy włożyć w odkurzanie dywanu jest także związany z częstotliwością jej użytkowania. Zalecamy regularne i dokładne odkurzanie dywanu: To pozwala zachować dywan w dobrym stanie, wydłuża jego żywotność, a ponadto zapewnia higienę, ponieważ w ten sposób można usunąć zabrudzenia, sierść zwierząt i szkodliwe dla zdrowia roztocza.
Odkurzanie dywanu
Niezależnie od długości runa, wykładzinę należy dokładnie odkurzać przynajmniej raz w tygodniu. Odkurzacze zazwyczaj posiadają przełączaną ssawkę podłogową umożliwiająca wybór pomiędzy ustawieniami dla twardej posadzki, jak również dywanów i dywaników. W przypadku wykładzin z długim runem można użyć gładkiej szczotki, ponieważ w przeciwnym razie włókna mogą wypadać. W przypadku wykładzin dywanowych lepszy efekt odkurzania można uzyskać przy pomocy turbo ssawki. Ogólna zasada: Odkurzać należy powoli równo przesuwając ssawkę po wykładzinie.
Jeżeli w domu są dzieci lub zwierzęta, zachęcamy, aby od czasu do czasu sięgnąć po elektryczną szczotkę bezprzewodową lub bezprzewodowy odkurzacz umożliwiający szybkie czyszczenie.
Wskazówka dla alergików: Wybierz odkurzacz z filtrem wodnym
Alternatywą dla odkurzaczy z torebką filtracyjną jest odkurzacz z filtrem wodnym. Sprawią nie tylko, że na dywanach nie pozostaną okruchy, ale także zapewniają świeże i czyste powietrze w pomieszczeniu. Odkurzacz z filtrem wodnym usuwa 99,5% wszystkich cząsteczek z powietrza, wiąże zanieczyszczenia, roztocza, zarodniki grzybów itp., i zatrzymuje je w wodzie, co gwarantuje bardziej przyjemny klimat we wnętrzu - który ma szczególnie ogromne znaczenie w przypadku reakcji alergicznych. Pozytywnym skutkiem ubocznym będzie również brak nieprzyjemnych zapachów w domu.
Dokładane czyszczenie: Urządzenie ekstrakcyjne umożliwia czyszczenie dywanów i wykładzin z długim runem.
Nawet regularne odkurzanie nie zapobiega niszczeniu dywanów. Dzieje się tak, ponieważ podczas odkurzania zanieczyszczenia są tylko usuwane z powierzchni. Bardziej dokładne czyszczenie dywanu przez dłuższy czas, pozwala usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które zgromadziły się z upływem czasu pomimo regularnego czyszczenia. Dokładane czyszczenie urządzeniem spryskująco - odsysającym wydłuża żywotność wykładzin i zapewnia większą higienę, ponieważ usuwa również zanieczyszczenia, pozostałości tłuszczu i nieprzyjemne zapachy spomiędzy włókien wykładziny.
Zasada jest prosta: Urządzenie spryskująco - odsysające umożliwia jednoczesne spryskiwanie czyszczonej powierzchni wodą ze środkiem czyszczącym, a następnie niezwłoczne zassanie mieszaniny wraz z zanieczyszczeniami. Następnie czystą wodą należy usunąć pozostałości środka czyszczącego. Przed ponownym użytkowaniem dywan należy całkowicie wysuszyć. Po wysuszeniu dywan można ponownie dokładnie odkurzyć.
Dodatkowe wskazówki podczas użytkowania urządzenia spryskująco - odsysającego:
- Ciepła woda zwiększa skuteczność czyszczenia. Ale uwaga: Woda nie może być gorąca, ponieważ włókna (na przykład wełnianych wykładzin) lub warstwa kleju może zostać uszkodzona.
- W przypadku wykładzin i dywanów, przed czyszczeniem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. To zapewni, że ogrzewanie podłogowe nie spowoduje przebarwień ani uszkodzeń materiału.
- Zawsze najpierw zacznij od sprawdzenia mocy czyszczącej urządzenia w mało widocznym miejscu.
Urządzenie spryskująco - odsysające doskonale sprawdzi się nie tylko do czyszczenia dywanów, wykładzin, ale także tapicerki, materacy oraz foteli samochodowych.
Pranie dywanu na mokro czy na sucho?
W zależności od rodzaju materiału oraz rozmiaru, można prać również dywany. Mniejsze dywany wykonane z bawełny, wełny lub włókien syntetycznych (takich jak poliester) są wyjątkowo łatwe do czyszczenia. Dlatego można je prać ręcznie lub w pralce w temperaturze 30°C wybierając program do prania delikatnych tkanin. W przypadku wszystkich pozostałych materiałów takich jak: aksamit, sizal lub włókno kokosowe, lepiej jest czyścić tylko wybrane miejsca wodą i odpowiednim środkiem czyszczącym.
Usuwanie plam z dywanów
Podczas jedzenia, oglądania telewizji na kanapie, czy gdy dzieci bawią się w domu – resztki jedzenia, napoje i zanieczyszczenia często lądują na dywanie. Dzieje się to szybciej, niż można temu zapobiec. Ale nie panikuj: Dzięki właściwym wskazówkom pozbędziesz się plam.
Wskazówka 1: Szybko reaguj
Zwłaszcza w przypadku mokrych palm, należy szybko działać, ponieważ płyny mogą błyskawicznie wniknąć we włókna dywanu, a wówczas stają się jeszcze trudniejsze do usunięcia. Jeżeli jednak zdarzył się już wypadek, szybko usuń płyny przy pomocy suchej ściereczki lub kilku ręczników papierowych. Podczas usuwania płynu nie dociskaj, ponieważ czerwone wino lub sok itp., mogą głębiej wniknąć w wykładzinę i uszkodzić jej włókna.
Wskazówka 2: Najpierw sięgnij po wodę
Około 90 procent wszystkich plam można usunąć przy pomocy wody. Przed sięgnięciem po środki czyszczące lub domowe sposoby, najpierw warto wypróbować czystą ściereczkę i odrobinę ciepłej wody. Jeżeli plama się rozpuści, możesz pozbyć się jej z wykładziny delikatnym obrotowym ruchem w kierunku od dołu do góry. Jeżeli nie można usunąć plam, pomóc może uniwersalny odplamiacz: Niefarbującą ściereczkę spryskaj środkiem do usuwania plam i przetrzyj zanieczyszczone miejsce, tak aby plama się rozpuściła. Niezależnie od metody czyszczenia, zawsze używaj czystej ściereczki.
Najlepsze domowe sposoby na pranie dywanów
- Proszek do pieczenia: Proszek do pieczenia to środek, który w domu ma wiele zastosowań. Może być także używany do odplamiania. Odrobinę proszku nałożyć na zanieczyszczone miejsce i ostrożnie skropić je gorącą wodą. To sprawi, że pory włókna wykładziny się otworzą. Po kilku godzinach proszek do pieczenia można ponownie wykorzystać do usuwania plam lub odkurzyć. Plama powinna zniknąć.
- Soda oczyszczona: Oprócz proszku do pieczenia, soda oczyszczona jest również wypróbowanym domowym sposobem do zanieczyszczonych wykładzin. Równomiernie nanieś na plamę, zmocz i pozostaw na kilka chwil. Gdy mieszanina stanie się sucha, odkurzaczem usuń pozostałości proszku.
- Ocet: Ocet pomaga nie tylko uporać się z zanieczyszczeniami i kamieniem – ale sprawdza się również w przypadku usuwania plam. Do czyszczenia wykładzin najlepiej użyć esencji octowej, ponieważ jest bezbarwna i można ją rozcieńczyć wodą. W proporcji 1:1 zmieszaj wodę z esencją octową i bawełnianą ściereczką nałóż mieszaninę na plamę. Mieszaninę dokładnie nałóż tylko na zanieczyszczone miejsce - nie pocieraj. Pozostaw na pół godziny, a następnie dokładnie zmyj czystą wodą.
- Pianka do golenia: Piankę nałóż na plamę i powoli wetrzyj szczoteczką albo ściereczką. Pozostaw przynajmniej na godzinę. Następnie ściereczką możesz ostrożnie zetrzeć piankę do golenia wraz z zanieczyszczeniami.
- Sól: Jednym ze sprawdzonych domowych sposobów na plamy z czerwonego wina jest sól: Zaczynając od zewnątrz przesuwaj się w kierunku do środka. Sól nasyp na plamę i pozostaw do wyschnięcia. Sól wchłonie płyn. Po kilku godzinach sól można usunąć odkurzaczem.
W przypadku delikatnych wykładzin oraz zaschniętych plam, których nie można już usunąć tradycyjnymi środkami czyszczącymi, jak również domowymi sposobami, warto rozważyć profesjonalne pranie dywanów.
Odświeżanie dywanów parownicą
Podczas przenoszenia mebli, często borykasz się z tym problemem: Na wykładzinie miejsca, w których wcześniej stały meble są wyraźnie widoczne. Możesz użyć parownicy do uniesienia włókien wykładziny, aby zagniecenia nie były widoczne: Po prostu połóż suchą ściereczkę na zagniecionym miejscu i odśwież je gorącą parą. Woda sprawi, że włókna wykładziny odzyskają sprężystość oraz pierwotny kształt.
Alternatywnym rozwiązaniem jest nakładka do odświeżania dywanów, która jest akcesorium parownicy. Po przymocowaniu do ssawki podłogowej, można ją łatwo przesuwać po dywanie. Pozytywny skutek uboczny: Nie tylko unosi włókna wykładziny, ale także usuwa nieprzyjemne zapachy.
To rozwiązanie może być wykorzystywane do czyszczenia wykładzin lub okazjonalnego odświeżania dywanów. Sprawi, że dywany będą dłużej wyglądały jak nowe.