Odkurzanie dywanu

Niezależnie od długości runa, wykładzinę należy dokładnie odkurzać przynajmniej raz w tygodniu. Odkurzacze zazwyczaj posiadają przełączaną ssawkę podłogową umożliwiająca wybór pomiędzy ustawieniami dla twardej posadzki, jak również dywanów i dywaników. W przypadku wykładzin z długim runem można użyć gładkiej szczotki, ponieważ w przeciwnym razie włókna mogą wypadać. W przypadku wykładzin dywanowych lepszy efekt odkurzania można uzyskać przy pomocy turbo ssawki. Ogólna zasada: Odkurzać należy powoli równo przesuwając ssawkę po wykładzinie.

Jeżeli w domu są dzieci lub zwierzęta, zachęcamy, aby od czasu do czasu sięgnąć po elektryczną szczotkę bezprzewodową lub bezprzewodowy odkurzacz umożliwiający szybkie czyszczenie.