RM 769 Środek do wywabiania plam, 500ml

Odplamiacz do wszelkich wykładzin dywanowych i tapicerek. Skutecznie usuwa olej, pastę do butów, gumę do żucia, plamy z długopisów.

Wszechstronny i nietoksyczny uniwersalny odplamiacz RM 769. Odplamiacz na bazie rozpuszczalnika nadaje się do czyszczenia punktowego wszystkich tekstylnych pokryć podłogowych i tapicerki, a także do czyszczenia pośredniego i dogłębnego twardych powierzchni odpornych na rozpuszczalniki, takich jak drzwi, biurka i inne elementy wyposażenia. Wydajny i ultraszybko działający odplamiacz niezawodnie usuwa uporczywe, nierozpuszczalne w wodzie plamy, takie jak olej, smoła, pasta do butów, klej lub atrament, a także zachwyca bardzo dobrymi efektami czyszczenia i wysokim bezpieczeństwem użytkowania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
RM 769 Środek do wywabiania plam, 500ml
RM 769 Środek do wywabiania plam, 500ml
RM 769 Środek do wywabiania plam, 500ml

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie wnętrz samochodów
  • Czyszczenie tekstyliów i powierzchni