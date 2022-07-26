Częstsze, pośrednie czyszczenie

Dzielnie życia z psem, kotem, kawią domową, chomikiem lub królikiem oznacza, że porządne czyszczenie raz w tygodniu lub nawet raz na dwa tygodnie nie jest wystarczające. Sierść zwierząt, resztki jedzenia, nagromadzone zanieczyszczenia, a nawet mały wypadek podczas treningu w domu mogą sprawić, że szybciej sięgniesz po urządzenie do czyszczenia. W swoim harmonogramie uwzględnij na to odpowiednią ilość czasu. Większość zanieczyszczeń gromadzi się w określonym miejscu. Zanieczyszczenia wniesione do domu z zewnątrz zazwyczaj kumulują się w pobliżu wejścia, siano wokół klatki królika, a żwirek dookoła kociej kuwety, gdy kot z niej wychodzi lub korzysta.

W takich sytuacjach dobrze mieć pod ręką szczotkę i szufelkę. Poręczny bezprzewodowy odkurzacz lub lekka, bezprzewodowa szczotka elektryczna to znakomity wybór, gdyż w mgnieniu oka usuwają mnóstwo lekkich zanieczyszczeń.