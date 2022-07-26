WSKAZÓWKI dla posiadaczy ZWIERZĄT
Dom ma sens tylko wtedy, gdy mieszkają w nim zwierzęta. Karmimy je, dbamy o nie i najważniejsze kochamy. Utrzymanie czystości w domu, w którym mieszkają zwierzęta wymaga dużo pracy, ponieważ zwierzęta nie tylko wnoszą, ale także szybciej roznoszą po domu więcej zanieczyszczeń. Kilka porad i wskazówek, które sprawią, że Twój dom - i pupil- będą czyste.
Czyszczenie dla wlascicieli zwierząt
Czy na świeżo umytej posadce pies zostawia ślady łap? Czy kot uwielbia rozrzucać swoją karmę dookoła miski? Czy kawia domowa zostawia sierść w całym domu? Witamy w domu ze zwierzętami. Posiadanie zwierzęcia oznacza konieczność częstszego czyszczenia domu, więcej zanieczyszczeń, alergenów i zarazków, które mogą powodować rozwój różnych dolegliwości. Dlatego regularne i dokładne czyszczenia klatek, wolier i innych ulubionych miejsc zwierząt pomaga zadbać o czystość, higienę oraz ochronę zdrowia – zarówno Twojego, jak i pupila. Czyszczenie wygląda tak samo jak wiele innych domowych obowiązków: Na ogół sprawdzają się skuteczne i odpowiednie metody, ale właściwa technologia może sprawić, że praca będzie jeszcze łatwiejsza oraz bardziej komfortowa.
Częstsze, pośrednie czyszczenie
Dzielnie życia z psem, kotem, kawią domową, chomikiem lub królikiem oznacza, że porządne czyszczenie raz w tygodniu lub nawet raz na dwa tygodnie nie jest wystarczające. Sierść zwierząt, resztki jedzenia, nagromadzone zanieczyszczenia, a nawet mały wypadek podczas treningu w domu mogą sprawić, że szybciej sięgniesz po urządzenie do czyszczenia. W swoim harmonogramie uwzględnij na to odpowiednią ilość czasu. Większość zanieczyszczeń gromadzi się w określonym miejscu. Zanieczyszczenia wniesione do domu z zewnątrz zazwyczaj kumulują się w pobliżu wejścia, siano wokół klatki królika, a żwirek dookoła kociej kuwety, gdy kot z niej wychodzi lub korzysta.
W takich sytuacjach dobrze mieć pod ręką szczotkę i szufelkę. Poręczny bezprzewodowy odkurzacz lub lekka, bezprzewodowa szczotka elektryczna to znakomity wybór, gdyż w mgnieniu oka usuwają mnóstwo lekkich zanieczyszczeń.
Usuwanie sierści
Sierść na sofie to bardzo nieprzyjemna sprawa. Do usuwania sierści zwierząt z tapicerowanych mebli doskonale sprawdza się rolka czyszcząca. Bezprzewodowa szczotka elektryczna jest bardzo praktyczna do usuwania sierści, która często gromadzi się na wykładzinach i dywanikach. Obrotowa szczotka jest wyjątkowo skuteczna w usuwaniu z wykładzin sierści psów i kotów. Walcowa szczotka otoczona rękawem z siatki może z łatwością zostać wyczyszczona po zakończeniu czyszczenia. Usunięcie rękawa powoduje pozbycie się sierści ze szczotki. Zwierzęta powinny być regularnie szczotkowane, gdyż to skutecznie pomoże ograniczyć ilość sierści, która trafia na posadzkę lub meble.
Łatwym i skutecznym sposobem na pozycie się sierści z ubrań, ulubionych koców albo innych przedmiotów jest suszarka do ubrań. Jeżeli nie masz pod ręką rolki czyszczącej, skutecznie usuniesz sierść z ubrań oraz tapicerki taśmą klejącą.
Higieniczne czyszczenie
Gdy masz w domu zwierzaka szczególną uwagę należy zwrócić na wybrany środek czyszczący. Twój czworonożny przyjaciel podczas jedzenia lub zabawy może mieć kontakt z pozostałościami środka czyszczącego znajdującymi się na posadzce. Wiele zwierząt jest na to wrażliwych. Dla ich delikatnych nosów sam zapach może stanowić już problem. Alternatywnym rozwiązaniem do regularnego czyszczenia posadzek takich jak parkiet, laminat, kamień lub gres jest parownica, która nie wymaga użycia żadnych środków chemicznych. Gorąca para, nakładka i szczotka zapewniają dokładne czyszczenie włókien. Parownice nie tylko czyszczą - ale również zapewniają w naszych domach higienę i zdrowie, ponieważ z gładkich i twardych powierzchni usuwają do 99,999 %* koronawirusa oraz 99,99 %** powszechnie występujących w domu bakterii. Jest to szczególnie ważne w miejscu karmienia zwierząt.
Ślady nosa i łap na szklanych i pozostałych gładkich powierzchniach.
Szyby lizane przez psa lub kota i ślady nosa oraz łap na szklanych oraz innych gładkich powierzchniach to stały element życia zwierzolubów. Pozbycie się takiego bałaganu może zająć dużo czasu. Wygodnym rozwiązaniem do tego zadnia będzie myjka do okien: Powierzchnię spryskaj środkiem czyszczącym i równomiernie rozprowadź padem z mikrofibry znajdującym się na spryskiwaczu. Następnie usuń myjką do okien i wytrzyj ściereczką z mikrofibry - ślady łap znikną bezpowrotnie.
Gdy uporczywe zanieczyszczenia zaschną już na lustrze bez wysiłku usuniesz je myjką z wibrującym padem.
Pułapki zanieczyszczeń
Dla kotów, a nawet psów, które wychodzą na zewnątrz nie istnieje zła pogoda - codziennie muszą zaczerpnąć świeżego powietrza. Gdy na dworze jest mokro i wszędzie pełno błota, z pewnością później przedostanie się do Twojego domu. Możesz w korytarzu wycierać psie łapy lub szybko wykąpać, a potem wytrzeć pupila. Koty zazwyczaj tego nie lubią. To doskonałe miejsca na wykorzystanie pułapek zanieczyszczeń. Generalnie wystarczy przed drzwiami wejściowymi położyć maty, po których będą musieli przejść Twoi czworonożni przyjaciele. To pozwoli usnąć większość zanieczyszczeń zanim jeszcze ślady łap pojawią się na posadzce.
Gdy ślady łap pojawią się na twardych posadzkach lub gresie, bez trudu usuniesz je środkiem do czyszczenia posadzek.
Gdy pada na wykładzinach oraz tapicerce często można zauważyć ślady łap. Nie martw się – nie musisz się spieszyć, aby szybko usunąć błoto. Po prostu pozostaw do je wyschnięcia, a następnie duże zanieczyszczenia usuń z włókien przy pomocy wody. Jeżeli zanieczyszczenia będą uporczywe do czyszczenia wykładzin oraz tapicerki można użyć urządzenia spryskująco-odsysającego, czyli odkuracza piorącego.
Koci żwirek? Nie ma problemu!
Koty zakopują swoje ekskrementy – nawet, gdy kuweta znajduje się w domu. W zależności od temperamentu i precyzji Twojego kota, żwirek może być rozsypany po całej kuwecie. Żwirek bez wysiłku usuniesz przy pomocy bezprzewodowej szczotki elektrycznej lub odkurzacza. Przypadkowo nadepnięte granulki mogą zarysować posadzkę.
Jeżeli chcesz zapobiec rozsypywaniu się żwirku po pomieszczeniu, wybierz kuwetę z brzegiem skierowanym do środka. To bardzo skuteczny sposób, aby żwirek pozostał w kuwecie.