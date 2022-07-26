Pośrednie czyszczenie tapicerki: punktowe usuwanie plam z materiału

Plamy na sofie lub fotelach samochodowych mogą być denerwujące – niezależnie od tego, czy są to plamy z czekolady, czerwonego wina, tłuszczu, czy też wniesionych z zewnątrz zanieczyszczeń. Zazwyczaj trzeba je szybko usunąć:

Świeże plamy jest zdecydowanie łatwiej usunąć,

Stare i zaschnięte plamy trudniej zidentyfikować,

Zbyt długo pozostawione plamy mogą się rozprzestrzeniać.

W przypadku mokrych plam ważne jest, aby działać szybko i natychmiast. Do plamy trzeba przyłożyć czystą i suchą ściereczkę. Nigdy nie pocierać plamy, ponieważ wówczas płyn wnikanie głębiej we włókna tkaniny, co może spowodować jej uszkodzenie.

Aż 90% wszystkich plam rozpuszcza się w wodzie. Można przeprowadzić szybki test przy pomocy białej ściereczki oraz letniej wody. Jeżeli plama się rozpuści, możesz pozbyć się jej z tkaniny obrotowym ruchem w kierunku od góry do dołu.

Jeżeli plam nie można usunąć przy pomocy wody, pomóc może uniwersalny odplamiacz: Niefarbującą ściereczkę spryskaj środkiem do usuwania plam i przetrzyj zanieczyszczone miejsce, tak aby usunąć plamę. Następnie urządzeniem spryskująco-odsysyającym możesz usunąć środek czyszczący, aby pozbyć się jego pozostałości z włókien tkaniny. W tym przypadku również warto wcześniej sprawdzić sposób działania na niewidocznym miejscu.