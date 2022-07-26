CZYSZCZENIE TAPICERKI: ABY KANAPY, FOTELE SAMOCHODOWE I MATERACE SŁUŻYŁY CI PRZEZ DŁUGIE LATA
Uroczy wieczór na sofie z przekąskami i napojami, dzieci lub zwierzęta bawią się w salonie – wystarczy tylko moment, aby tapicerka została poplamiona. Z kolei w samochodzie wystarczy chwila nieuwagi, aby coś wylądowało na fotelu. Dzięki naszym wskazówkom i domowym produktom Twoja tapicerka pozostanie czysta.
Dlaczego należy regularnie czyścić tapicerowane meble i tapicerkę samochodową?
Sofy i fotele sprawiają, że możemy wygodnie i w przytulnej atmosferze spędzać czas w pokoju. Jednak często są poplamione. Aby korzystać z nich przez długie lata, tapicerkę należy regularnie czyścić i pielęgnować. Istnieje kilka powodów:
- Uporczywe zanieczyszczenia są usuwane.
- Znikają nieestetyczne plamy.
- Usuwana jest sierść zwierząt oraz szkodliwe roztocza.
- Meble tapicerowane nadal dobrze się prezentują i możesz dłużej je wykorzystywać.
To samo ma zastosowanie w przypadku materaców i foteli samochodowych, które również należy regularnie czyścić.
Odkurzanie mebli tapicerowanych: jaki produkt do czyszczenia powierzchni materiałowych?
Zanieczyszczenia powierzchniowe tapicerki takie jak: luźne zanieczyszczenia lub okruchy, można z łatwością usunąć zwykłym odkurzaczem domowym. Kluczowy jest wybór odpowiednich akcesoriów. Użyj turbo ssawki do tapicerki umożliwiającej dokładne czyszczenie. To pozwala skutecznie usuwać uporczywe zanieczyszczenia, sierść zwierząt, a nawet szkodliwe roztocza, które mogą gromadzić się w materacu, jak również tapicerowanych meblach.
Usuwanie uporczywych plam: skuteczne i profesjonalne pranie tapicerki za pomocą spryskiwania i odsysania
Włókna tapicerki, foteli samochodowych i materaców mogą zostać dokładnie wyczyszczone urządzeniem spryskująco-odsysającym (czyli odkurzaczem piorącym do dywanów wykładzin i tapicerki), które pozwala usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy. Zasada działania jest prosta: Urządzenie spryskująco-odsysające na powierzchnię nanosi wodę ze środkiem czyszczącym, a następnie ponownie zasysa ją wraz z zanieczyszczeniami. Ta metoda jest zapewnia wyjątkowo dokładne czyszczenie, a czas schnięcia jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z praniem ręcznym.
Jak wyczyścić tapicerkę za pomocą odkurzacza piorącego?
- Zacznij od usunięcia odkurzaczem z tapicerki lub foteli samochodowych dużych zanieczyszczeń.
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Zgodnie instrukcją do zbiornika urządzenia spryskująco-odsysającego z wlej wodę oraz środek czyszczący do dywanów i tapicerki.
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Zachowując odległość 10 cm pomiędzy ssawką a tapicerką, równomiernie spryskaj powierzchnię, a następnie pozostaw mieszaninę na kilka minut.
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Ssawkę przyłóż do tapicerki, powoli i dokładnie odsysaj wilgoć.
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Miejsca łączenia tapicerki zawsze starannie zmoczyć wodą ze środkiem czyszczącym, co pozwoli uniknąć powstawania mokrych śladów podczas suszenia.
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Czynność powtarzaj do momentu, aż nie będzie możliwe odsysanie z tkaniny zanieczyszczeń ani środka czyszczącego.
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Jeżeli niezbędne jest jedno lub dwukrotne płukanie czystą wodą, jej temperatura zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni.
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Tapicerkę pozostawić do wyschnięcia. W tym czasie pomieszczenie lub samochód powinny być dobrze przewietrzone.
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Czyszczony obszar najlepiej kolejnego dnia dokładnie odkurzyć ponownie.
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Na koniec nałóż na tkaninę impregnat do tkanin – dzięki niemu tapicerka pozostanie czysta na dłużej.
Ta metoda umożliwia wyczyszczenie nawet starej sofy lub mocno zanieczyszczonych foteli samochodowych. Jednak przed rozpoczęciem czyszczenia tym sposobem zawsze należy sprawdzić czy materiał jest wodoodporny. Najlepiej zrobić to w niewidocznym miejscu. Urządzenie spryskująco-odsysające pozwala w jednym kroku nanieść środek czyszczący i odessać zanieczyszczenia.
Wskazówka: jak usunąć środek czyszczący z tapicerki?
Do usuwania pozostałości środka czyszczącego z tapicerki możesz także użyć urządzenia odsysająco-spryskującego – na przykład, jeśli plamy zostały już usunięte ręcznie lub we włóknach pozostał jeszcze środek czyszczący z poprzedniego czyszczenia.
Pośrednie czyszczenie tapicerki: punktowe usuwanie plam z materiału
Plamy na sofie lub fotelach samochodowych mogą być denerwujące – niezależnie od tego, czy są to plamy z czekolady, czerwonego wina, tłuszczu, czy też wniesionych z zewnątrz zanieczyszczeń. Zazwyczaj trzeba je szybko usunąć:
- Świeże plamy jest zdecydowanie łatwiej usunąć,
- Stare i zaschnięte plamy trudniej zidentyfikować,
- Zbyt długo pozostawione plamy mogą się rozprzestrzeniać.
W przypadku mokrych plam ważne jest, aby działać szybko i natychmiast. Do plamy trzeba przyłożyć czystą i suchą ściereczkę. Nigdy nie pocierać plamy, ponieważ wówczas płyn wnikanie głębiej we włókna tkaniny, co może spowodować jej uszkodzenie.
Aż 90% wszystkich plam rozpuszcza się w wodzie. Można przeprowadzić szybki test przy pomocy białej ściereczki oraz letniej wody. Jeżeli plama się rozpuści, możesz pozbyć się jej z tkaniny obrotowym ruchem w kierunku od góry do dołu.
Jeżeli plam nie można usunąć przy pomocy wody, pomóc może uniwersalny odplamiacz: Niefarbującą ściereczkę spryskaj środkiem do usuwania plam i przetrzyj zanieczyszczone miejsce, tak aby usunąć plamę. Następnie urządzeniem spryskująco-odsysyającym możesz usunąć środek czyszczący, aby pozbyć się jego pozostałości z włókien tkaniny. W tym przypadku również warto wcześniej sprawdzić sposób działania na niewidocznym miejscu.
Wskazówka: Użyj pary do usunięcia plam
Cennym wsparcie podczas czyszczenia sof i innych tego typu elementów wyposażenia mogą być także parownice. Do usunięcia niewielkich plam, wystarczy ustawić ssawkę do detali pod kątem (nie w pionie) w stosunku do tapicerki i przyłożyć do niej ściereczkę z mikrofibry, a następnie uwolnić parę. Strumień pary dosłownie przyciągnie plamę do ściereczki z mikrofibry.
Zalecenia: Zacznij od sprawdzenia w niewidocznym miejscu w jaki sposób tkanina zachowuję się pod wpływem pary. Może okazać się, że ten sposób czyszczenia nie jest odpowiedni.
Najlepsze domowe metody czyszczenia tapicerki
Jeżeli wolisz unikać chemicznych środków czyszczących i nie masz pod ręką urządzenia spryskująco-czyszczącego, do usuwania plam możesz użyć sprawdzonych, domowych sposobów.
Pomocna przy prawie wszystkich plamach: Soda oczyszczona
W domu soda oczyszczona ma liczne zastosowania. Doskonale sprawdzi się do usuwania plam z kawy lub czerwonego wina z mebli tapicerowanych. Plamę posyp proszkiem, pozostaw na noc i odkurz następnego dnia.
Może być także wykorzystywana do czyszczenia na mokro: Odkurzaczem usuń z tapicerki zanieczyszczenia. W zależności od tego potrzeby, wymieszaj 1 łyżkę proszku z 1 łyżką wody, a otrzymaną pastę nałóż na plamę. Delikatnie przetrzyj wilgotną gąbką lub ściereczką i pozostaw do wyschnięcia. Suchą pastę można potem usunąć z tapicerki odkurzaczem.
Woda mineralna i sól pomagają usuwać plamy z czerwonego wina
Woda mineralna pomaga usuwać plamy w czerwonego wina: Ostrożnie nalej na plamę, a potem delikatnie zetrzyj ręcznikiem papierowym. Sól i mąka kukurydziana również pomagają wchłonąć płyn: Nasyp na plamę, pozostaw, a potem usuń odkurzaczem.
Gdy plamy już są zaschnięte, pomocny może być sok z cytryny lub ocet: Nasączoną bawełnianą ściereczką zwilżyć plamę, pozostawić na około 15 minut, a następnie osuszyć ręcznikiem kuchennym. Na koniec spryskaj obszar zimną wodą i jeszcze raz wytrzyj do sucha.
Usuwanie plam z krwi sokiem z cytryny
Nawet z niewielkiej rany trochę krwi może trafić na materac lub sofę. Bardzo świeże plamy krwi zazwyczaj można usunąć zimną wodą. Wskazówka: Nie używaj ciepłej wody, ponieważ to powoduje koagulację białka znajdującego się we krwi, które wiąże się z włóknami tkaniny.
Gdy plamy już są zaschnięte, pomocny może być sok z cytryny: Z soli oraz soku z cytryny przygotuj pastę i pozostaw na około 30 minut. Następnie usuń pastę ręcznikiem kuchennym, spryskaj miejsce zimną wodą i ponownie osusz papierem. Alternatywnym sposobem czyszczenia może być również użycie wody i proszku do pieczenia, który także jest sprawdzonym domowym sposobem.
Płyn do mycia naczyń lub mydło pomagają pokonać tłuste plamy
Do pozbycia się tłustych plam z mebli tapicerowanych często wystarcza ciepła woda i płyn do mycia naczyń lub mydło: Świeże i stare plamy namocz odrobiną wody. Następnie zmieszaj płyn do mycia naczyń lub mydło w płynie z wodą i ostrożnie rozprowadzać na tłustej plamie.
Zaczynając od brzegu plamy, wmasuj w nią mieszaninę. Gdy plama została usunięta, wszystko jeszcze raz przetrzyj czystą i ciepłą wodą, aby usunąć pozostałości płynu do mycia naczyń.
Najważniejsze wskazówki dotyczące czyszczenia skórzanych mebli tapicerowanych
Skórzane meble wymagają innej pielęgnacji niż sofy, fotele i fotele samochodowe. Kurz i okruchy można usunąć ściereczką do kurzu lub ostrożnie zassać odkurzaczem. Skórę często można wyczyścić przecierając ją wilgotną ściereczką. Nie należy używać środków odtłuszczających, takich jak płyn do mycia naczyń, ponieważ to może wysuszyć skórę. Lepiej jest rozpuścić kostkę naturalnego mydła w letniej wodzie.
W trakcie czyszczenia, skóry nie należy nadmiernie jej moczyć. Rozlane napoje oraz inne płyny zawsze należy możliwie jak najszybciej usunąć. Rekomendujemy regularną pielęgnację skóry właściwymi produktami.
Wskazówka: jak uniknąć plam z osadu kamiennego?
Czyścić destylowaną lub przegotowaną wodą. To zapobiega powstawaniu plam z osadu kamiennego.