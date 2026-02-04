Środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych RM 535, 500ml

Środek czyszczący RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia przyjemny zapach wosku pszczelego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 655 x 210

Właściwości

  • 2 w 1 czyści i pielęgnuje w jednym kroku
  • Nadaje półmatowy połysk
  • Czyszczenie bez zacieków
  • Skutecznie usuwa ślady po butach.
  • O przyjemnym zapachu wosku pszczelego
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
  • Woskowane posadzki drewniane
  • Olejowane posadzki drewniane