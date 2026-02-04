Środek do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych RM 534, 500ml

Dokładnie i delikatnie czyści i pielęgnuje lakierowane podłogi drewniane.Skuteczna ochrona przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O zapachu cytrusowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210

Właściwości

  • 2 w 1 czyści i pielęgnuje w jednym kroku
  • Nadaje półmatowy połysk
  • Czyszczenie bez zacieków
  • Skutecznie usuwa ślady po butach.
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Wideo

Zastosowania
  • Lakierowany parkiet
  • Posadzki laminowane
  • Posaki korkowe