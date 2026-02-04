Środek do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych RM 534, 500ml
Dokładnie i delikatnie czyści i pielęgnuje lakierowane podłogi drewniane.Skuteczna ochrona przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O zapachu cytrusowym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Właściwości
- 2 w 1 czyści i pielęgnuje w jednym kroku
- Nadaje półmatowy połysk
- Czyszczenie bez zacieków
- Skutecznie usuwa ślady po butach.
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
- Lakierowany parkiet
- Posadzki laminowane
- Posaki korkowe