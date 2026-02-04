Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536, 500ml

Odpowiedni do wszystkich twardych posadzek: Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536. Czyści nie pozostawiając smug, zapewniając ochronę przed wilgocią. O zapachu cytrusowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210

Właściwości

  • Czyszczenie bez zacieków
  • nie wymaga czasochłonnego płukania
  • Odpowiedni do wszystkich twardych posadzek
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Zastosowania
  • Posaki korkowe
  • Kamienne powierzchnie
  • Posadzki drewniane
  • Winyl