Czyszczenie lastryko: podłóg, blatów, schodów
Lastryko, jako trwały materiał o ciekawych walorach wizualnych, jest wykorzystywane do wykańczania podłóg i schodów, a nawet tarasów na zewnątrz. Można go spotkać zwłaszcza w miejscach intensywnie używanych. Z lastryko wykonywane są również parapety i blaty. Chociaż to wytrzymały materiał, to może ulec zniszczeniu wskutek niewłaściwej pielęgnacji lub jej braku. Sprawdź, jak i czym czyścić lastryko, aby zachować jego nienaganny wygląd na wiele lat.
Czym jest lastryko?
Lastryko (inaczej terrazzo) to sztuczny kamień, który powstaje w wyniku połączenia wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Ten materiał składa się z:
● cementu – białego lub szarego,
● grysu – najczęściej różnego rodzaju marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu,
● barwnika – który tworzy trwałe wzory,
● wody.
Jakość i wygląd lastryko zależy od proporcji użytych składników.
Najważniejsze właściwości lastryko to:
● odporność na uszkodzenia mechaniczne,
● odporność na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne,
● niski współczynnik nasiąkliwości,
● odporność na korozję.
Ze względu na odporność na intensywną eksploatację oraz wysoką wytrzymałość lastryko jest wykorzystywane do wykańczania podłóg, schodów, ścian, blatów czy parapetów w budynkach komercyjnych i publicznych. Poza tym nadaje się także jako materiał na tarasy i schody zewnętrzne.
Istotną cechą lastryko jest również łatwość utrzymania w czystości. Warunkiem jest jednak regularna i odpowiednia pielęgnacja. W przeciwnym razie lastryko staje się matowe i szarzeje oraz traci swoje właściwości.
Przeczytaj też poradnik o czyszczeniu schodów. W tym również z lastryko >>
Fot.: Mycie podłogi płaskim mopem z mikrofibry.
Czyszczenie lastryko krok po kroku
Czyszczenie lastryko wydaje się łatwym zadaniem. Nie oznacza to jednak, że nie da się tu popełnić żadnych błędów. Najczęstszym błędem jest nieodpowiednia kolejność prac lub pomijanie poszczególnych etapów. Przykładowo, używanie past nabłyszczających do mycia lastryko tylko utrwala brud, przez co podłoga z czasem ciemnieje i trudniej ją utrzymać w czystości.
Aby utrzymać podłogę, schody czy blat z lastryko w dobrym stanie, należy regularnie czyścić powierzchnię. Kluczowe jest usunięcie z niej luźnych, suchych zanieczyszczeń, następnie jej umycie, a na końcu zabezpieczenie odpowiednim preparatem.
Krok 1
Pierwszym krokiem pielęgnacji lastryko jest czyszczenie na sucho, które ma na celu usunięcie luźnych zanieczyszczeń, a także największego wroga, czyli piasku. W przypadku podłogi, schodów czy tarasu oznacza to odkurzanie lub zamiatanie. Do parapetów czy blatów z lastryko także można użyć odkurzacza z końcówką ręczną lub miękką szczotką.
Uwaga! Zimą na bieżąco należy usuwać mokre ślady z topniejącego śniegu. Błoto śniegowe zawiera bowiem sól drogową, która ma negatywny wpływ na lastryko.
Krok 2
Po dokładnym odkurzeniu lastryko można przystąpić do czyszczenia na mokro. Dobrym wyborem jest mop płaski z wkładem z mikrofibry. Natomiast nie są polecane mopy sznurkowe, zwłaszcza do mycia schodów z lastryko, ponieważ brudzą podstopnie. Podczas czyszczenia lastryko ważne jest także odpowiednie dozowanie środków myjących. Zasada „im więcej, tym lepiej” w tym przypadku się nie sprawdza.
Czyszczenie lastryko na mokro powinno przebiegać szybko, ponieważ wsiąkająca woda nie działa korzystnie na jego strukturę.
Krok 3
Po wyczyszczeniu podłogę z lastryko, a także każdą inną powierzchnię z tego materiału należy zabezpieczyć. Do impregnacji przeznaczone są specjalne preparaty, które tworzą powłokę ochronną. Chroni ona lastryko przed wnikaniem wody i brudu, a także zapobiega przebarwieniom, wzmacnia kolor i sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze.
Czego użyć do czyszczenia lastryko na mokro?
Mycie lastryko wymaga użycia odpowiedniego preparatu. Do wyboru są dwie opcje:
● domowe środki,
● gotowe płyny do czyszczenia lastryko na zewnątrz i wewnątrz, w tym o działaniu zabezpieczającym (preparaty 2 w 1 lub 3 w 1).
Podstawowym domowym sposobem na mycie lastryko jest użycie płynu do mycia naczyń z wodą. Jeżeli na powierzchni się silniejsze zabrudzenia, można wykorzystać sodę oczyszczoną. Po wymieszaniu jej z wodą powstanie pasta, którą należy nałożyć na plamy, a po kilkunastu minutach spłukać.
W przypadku miejscowych zabrudzeń, które często występują w przypadku czyszczenia starego lastryko, sprawdza się także woda utleniona z amoniakiem. Ściereczkę nasączoną taką miksturą należy pozostawić maksymalnie na kilka minut. W przeciwnym razie na lastryko mogą pojawić się przebarwienia.
Z kolei do czyszczenia śladów po kawie polecany jest roztwór gliceryny z wodą (proporcja 1:3). W przypadku silnych zabrudzeń przydatny może okazać się też denaturat. Ten ostatni sposób to odpowiedź na pytanie, czym czyścić lastryko na schodach. Klatki schodowe są bowiem intensywnie użytkowane, a przez to narażone na uporczywe zabrudzenia.
Specjalne płyny do czyszczenia lastryko zawierają składniki, które skutecznie usuwają zabrudzenia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Co więcej, środki do kamienia Kärcher wyróżniają się dodatkowym działaniem. Preparat 2 w 1 RM 537 do podłóg z lastryko czyści, nie pozostawiając smug i pielęgnuje. Z kolei płyn RM 611 cechuje się formułą 3 w 1 – myje, pielęgnuje i zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych, jest bowiem przeznaczony do usuwania zabrudzeń na zewnątrz, np. z tarasów czy schodów z lastryko.
Fot.: Mycie kamiennej podłogi mopem FC 7 Kärcher
Czyszczenie lastryko wewnątrz pomieszczeń
Jeżeli masz w domu podłogę lub schody z lastryko, rozważ zakup mopa elektrycznego Kärcher z serii FC. To urządzenie nie tylko ułatwi Ci pracę, ale także zapewni najlepsze efekty mycia. Dlaczego? Po pierwsze, wybrane modele to urządzenia 2 w 1, które jednocześnie myją i odkurzają, a to oznacza, że na sprzątanie poświęcisz o połowę mniej czasu.
Po drugie, efekty sprzątania Cię zaskoczą. Napędzane silnikiem, obracające się przeciwbieżnie pady z mikrofibry skutecznie usuwają wszelkie zabrudzenia. Co ważne, mop elektryczny Kärcher ma system dwóch zbiorników. W jednym znajduje się roztwór czyszczący, którym stale zwilżane są pady, przez co podłoga jest myta czystą wodą. Brud nie jest więc rozmazywany jak w przypadku tradycyjnego czyszczenia mopem. W drugim zbiorniku natomiast gromadzi się brudna woda, która jest odsysana w trakcie mycia. To sprawia, że na powierzchni pozostaje niewielka ilość wilgoci, a posadzka wysycha w ciągu dwóch minut. To znakomite rozwiązanie w przypadku podłogi z lastryko, która nie powinna być nadmiernie moczona.
Warto także wspomnieć o takich zaletach mopa elektrycznego, jak chociażby możliwość dokładnego mycia przy samej krawędzi, funkcja samoczyszczenia po zakończonej pracy czy zmniejszone o 90% (w porównaniu do mycia tradycyjnego) zużycie wody.
Jeżeli chcesz, aby Twoja podłoga czy schody z lastryko nabrały połysku, wybierz froterkę FP 303 Kärcher. Froterowanie nie tylko zapewnia świetny efekt wizualny, ale także konserwuje i zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, zabrudzeń i drobnymi uszkodzeniami.
Froterka Kärcher to urządzenie o prostej konstrukcji, której głównym elementem są elektrycznie napędzane pady polerskie. Dzięki temu, że obracają się one z dużą prędkością, równomiernie nanoszą środek pielęgnacyjny na podłogę, tworząc warstwę ochronną. Dodatkowo froterka FP 303 ma funkcję odsysania – powstający podczas polerowania pył jest zbierany do specjalnego worka.
Do polerowania lastryko przy pomocy froterki przeznaczony jest środek do pielęgnacji posadzek RM 532 Kärcher. Zapewnia on optymalną ochronę, usuwa zabrudzenia, w tym ślady butów, a także nadaje jedwabisty połysk.
Czyszczenie lastryko na zewnątrz
Jeżeli masz taras lub zewnętrzne schody z lastryko, w ofercie Kärcher również znajdziesz odpowiednie sprzęty i środki do ich mycia. Najskuteczniejszą, najszybszą i niemal bezwysiłkową metodą usuwania zabrudzeń z dużych powierzchni jest czyszczenie wysokociśnieniowe z użyciem myjki ciśnieniowej Kärcher.
Silny strumień wody z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, takie jak błoto, piach czy tłuste plamy. Dzięki myjce ciśnieniowej pozbędziesz się również mchu i niechcianych chwastów, które mogą wyrastać w szczelinach tarasu czy schodów.
Aby usprawnić mycie dużych powierzchni i uniknąć rozprysków, warto wykorzystać przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer. To rozwiązanie znacznie skraca także czas czyszczenia w porównaniu do stosowania lancy. Dla wzmocnienia efektu czyszczenia lastryko lub w przypadku silnego brudu możesz użyć specjalnie opracowanych preparatów do powierzchni kamiennych.
Czyszczenie lastryko przy pomocy urządzeń i płynów Kärcher jest łatwe, szybkie i zapewnia doskonałe rezultaty.
Jak działają środki czyszczące?
Jak działa płyn do mycia naczyń? Dlaczego mydło myje? Poznaj zasadę działania i rodzaje środków czyszczących. Wybieraj świadomie!
Jakie środki czyszczące stosować do myjki ciśnieniowej?
Płyn do myjki ciśnieniowej pozwala czyścić jeszcze skuteczniej, a także zadbać o powierzchnie i opóźnić powstawanie zabrudzeń. Jaką chemię do myjki wybrać?
Jak skutecznie i szybko wyczyścić taras?
Kärcher jest globalną firmą i światowym liderem w technologii czyszczenia. Możesz polegać na jakości naszych produktów do użytku domowego i profesjonalnego.