Czyszczenie lastryko: podłóg, blatów, schodów

Czyszczenie lastryko krok po kroku

Czyszczenie lastryko wydaje się łatwym zadaniem. Nie oznacza to jednak, że nie da się tu popełnić żadnych błędów. Najczęstszym błędem jest nieodpowiednia kolejność prac lub pomijanie poszczególnych etapów. Przykładowo, używanie past nabłyszczających do mycia lastryko tylko utrwala brud, przez co podłoga z czasem ciemnieje i trudniej ją utrzymać w czystości.

Aby utrzymać podłogę, schody czy blat z lastryko w dobrym stanie, należy regularnie czyścić powierzchnię. Kluczowe jest usunięcie z niej luźnych, suchych zanieczyszczeń, następnie jej umycie, a na końcu zabezpieczenie odpowiednim preparatem.

Krok 1



Pierwszym krokiem pielęgnacji lastryko jest czyszczenie na sucho, które ma na celu usunięcie luźnych zanieczyszczeń, a także największego wroga, czyli piasku. W przypadku podłogi, schodów czy tarasu oznacza to odkurzanie lub zamiatanie. Do parapetów czy blatów z lastryko także można użyć odkurzacza z końcówką ręczną lub miękką szczotką.

Uwaga! Zimą na bieżąco należy usuwać mokre ślady z topniejącego śniegu. Błoto śniegowe zawiera bowiem sól drogową, która ma negatywny wpływ na lastryko.

Krok 2



Po dokładnym odkurzeniu lastryko można przystąpić do czyszczenia na mokro. Dobrym wyborem jest mop płaski z wkładem z mikrofibry. Natomiast nie są polecane mopy sznurkowe, zwłaszcza do mycia schodów z lastryko, ponieważ brudzą podstopnie. Podczas czyszczenia lastryko ważne jest także odpowiednie dozowanie środków myjących. Zasada „im więcej, tym lepiej” w tym przypadku się nie sprawdza.

Czyszczenie lastryko na mokro powinno przebiegać szybko, ponieważ wsiąkająca woda nie działa korzystnie na jego strukturę.

Krok 3



Po wyczyszczeniu podłogę z lastryko, a także każdą inną powierzchnię z tego materiału należy zabezpieczyć. Do impregnacji przeznaczone są specjalne preparaty, które tworzą powłokę ochronną. Chroni ona lastryko przed wnikaniem wody i brudu, a także zapobiega przebarwieniom, wzmacnia kolor i sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze.