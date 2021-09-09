Jaki płyn do domowej myjki ciśnieniowej? Chemia, detergenty, środki myjące

Środek czyszczący do myjki ciśnieniowej – czy warto?

Czyszczenie wysokociśnieniowe uznane jest za wysoce skuteczną metodę usuwania zabrudzeń. Silny strumień wody i odpowiednia lanca potrafią usunąć nawet uporczywy brud. Jednak wiele modeli myjek ciśnieniowych umożliwia aplikację środków czyszczących, które przeznaczone są do użytku z tymi urządzeniami.

Powodów, dla których warto stosować środki czyszczące wraz z myjką ciśnieniową, jest sporo:

Środki myjące zastępują wysoką temperaturę, czyli jeden z czynników wpływających na efekt czyszczenia. Oznacza to, że uzyskasz lepsze efekty czyszczenia bez konieczności podgrzewania wody.

Odpowiednio dobrane preparaty pielęgnują czyszczoną powierzchnię.

Środek czyszczący efektywnie usuwa zabrudzenia, skracając czas pracy myjki.

Płyny wydłużają czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami.

Środki myjące zostawiają specjalną powłokę ochronną, przez co zapobiegają ponownemu osadzaniu się zabrudzeń.

Sama woda stosowana do czyszczenia tworzy krople na powierzchni. Substancje powierzchniowo czynne zawarte są w płynie czyszczącym pozwalają wnikać roztworowi głębiej i skutecznie odspajać brud.

Środki czyszczące Kärcher optymalizują rezultaty czyszczenia przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy i obniżeniu temperatury oraz wydatku wody. Warto także dodać, że wyróżniają się wysoką skutecznością czyszczenia, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się surowce najwyższej jakości. Dzięki temu już przy niskim stężeniu gwarantują doskonałe rezultaty usuwania brudu. Produkowane są w Niemczech. Każdy płyn opracowany jest pod kątem czyszczenia typowych zabrudzeń na danych powierzchniach. Wszystkie spełniają najwyższe normy ochrony środowiska.