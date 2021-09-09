Jaki płyn do domowej myjki ciśnieniowej? Chemia, detergenty, środki myjące
Domowe myjki ciśnieniowe skutecznie i szybko usuwają zabrudzenia. Jeżeli mają funkcję aplikacji preparatów, efekt czyszczenia można wzmocnić, stosując środki czyszczące Kärcher dostosowane powierzchni i zabrudzeń. Przedstawiamy poradnik o podstawowych płynach do domowych urządzeń ciśnieniowych.
Środek czyszczący do myjki ciśnieniowej – czy warto?
Czyszczenie wysokociśnieniowe uznane jest za wysoce skuteczną metodę usuwania zabrudzeń. Silny strumień wody i odpowiednia lanca potrafią usunąć nawet uporczywy brud. Jednak wiele modeli myjek ciśnieniowych umożliwia aplikację środków czyszczących, które przeznaczone są do użytku z tymi urządzeniami.
Powodów, dla których warto stosować środki czyszczące wraz z myjką ciśnieniową, jest sporo:
- Środki myjące zastępują wysoką temperaturę, czyli jeden z czynników wpływających na efekt czyszczenia. Oznacza to, że uzyskasz lepsze efekty czyszczenia bez konieczności podgrzewania wody.
- Odpowiednio dobrane preparaty pielęgnują czyszczoną powierzchnię.
- Środek czyszczący efektywnie usuwa zabrudzenia, skracając czas pracy myjki.
- Płyny wydłużają czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami.
- Środki myjące zostawiają specjalną powłokę ochronną, przez co zapobiegają ponownemu osadzaniu się zabrudzeń.
- Sama woda stosowana do czyszczenia tworzy krople na powierzchni. Substancje powierzchniowo czynne zawarte są w płynie czyszczącym pozwalają wnikać roztworowi głębiej i skutecznie odspajać brud.
Środki czyszczące Kärcher optymalizują rezultaty czyszczenia przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy i obniżeniu temperatury oraz wydatku wody. Warto także dodać, że wyróżniają się wysoką skutecznością czyszczenia, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się surowce najwyższej jakości. Dzięki temu już przy niskim stężeniu gwarantują doskonałe rezultaty usuwania brudu. Produkowane są w Niemczech. Każdy płyn opracowany jest pod kątem czyszczenia typowych zabrudzeń na danych powierzchniach. Wszystkie spełniają najwyższe normy ochrony środowiska.
Płyny do domowych myjek ciśnieniowych, z których warto korzystać
Kärcher oferuje bogatą gamę biodegradowalnych środków czyszczących. Jaki płyn do myjki ciśnieniowej wybrać? Najlepiej do mycia danej powierzchni, czyli plastiku, drewna, kamienia czy szkła. Poza tym dostępne są preparaty uniwersalne oraz przeznaczone do konkretnych zastosowań, np. czyszczenia samochodu i innych pojazdów.
Środki myjące oznaczono kolorami. System taki ułatwia identyfikację płynu oraz pozwala uniknąć błędnego zastosowania. Poznaj oznaczenia płynów Kärcher:
- żółty – płyny o uniwersalnym przeznaczeniu.
- szary – środki do kamienia i elewacji.
- pomarańczowy – preparaty do tworzyw sztucznych.
- brązowy – płyny do drewna.
- niebieski – szampon samochodowy i aktywna piana.
Fot.: Rodzina środków myjących Kärcher – dla ułatwienia wyboru kolor wskazuje przeznaczenie preparatu
Wśród oferowanych środków czyszczących znajdują się zarówno gotowe do użycia w butelkach o pojemności 1 l i 5 l oraz w formie spryskiwaczy, jak i wysoce skoncentrowane.
Uniwersalny środek czyszczący do domowej myjki ciśnieniowej
Gotowy do użycia uniwersalny środek czyszczący RM 626 o ulepszonej formule i neutralnym pH szybko rozpuszcza brud, w tym także zanieczyszczenia z tłuszczu, oleju, mineralne, jak również emisyjne. Wysoką skuteczność wykazuje nawet w połączeniu z zimną wodą.
Doskonale sprawdza się do mycia pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Butelka o pojemności 1 l może być wykorzystana do systemu aplikacji Plug’n’Clean, czyli najszybszego i najłatwiejszego sposobu podawania środka czyszczącego przez urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
Fot. Uniwersalny środek czyszczący wpięty w system Plug’n’Clean czyli najprostszy sposób dozowania środków myjących do myjek ciśnieniowych
Środek do czyszczenia plastiku myjką ciśnieniową
Z typowymi zabrudzeniami na powierzchniach plastikowych znakomicie radzi sobie środek do czyszczenia tworzyw sztucznych RM 613 o unikalnej formule 3 w 1. Preparat jednocześnie usuwa brud, chroni kolor, spowalniając żółknięcie i blaknięcie, oraz zabezpiecza przed skutkami promieniowania UV. W efekcie nie tylko pozostawia powierzchnie czyste, ale również wydłuża ich żywotność i dobry wygląd.
Gotowy do użycia płyn doskonale nadaje się do szybkiego usuwania tłuszczy, ptasich odchodów i zanieczyszczeń emisyjnych z plastikowych powierzchni, takich jak meble ogrodowe czy ramy okienne. Butelka o pojemności 1 l jest kompatybilna z systemem podawania środków Plug’n’Clean.
Fot. Środek do czyszczenia plastiku myjką ciśnieniową
Płyn do czyszczenia drewna
Drewno wymaga szczególnej pielęgnacji, dlatego marka Kärcher opracowała preparat RM 612 do czyszczenia powierzchni drewnianych. Formuła 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, intensywnie pielęgnuje i chroni, zabezpieczając przed skutkami promieniowania UV (zapobiega m.in. ciemnieniu drewna).
Gotowy do użycia, silny i jednocześnie delikatny środek do czyszczenia drewna usuwa zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, ale także zabrudzenia mineralne i emisyjne. Nadaje się do mycia zarówno zabezpieczonych, jak i surowych powierzchni drewnianych na zewnątrz. Butelka o pojemności 1 l może być stosowana z systemem dozowania Plug’n’Clean.
Fot. Skuteczny środek do czyszczenia drewna myjką ciśnieniową
Środek do czyszczenia kamienia za pomocą myjki ciśnieniowej
Środek do czyszczenia kamienia RM 611 Kärcher 3 w 1 nie tylko doskonale czyści, ale także pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnie przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
Gotowy do użycia preparat usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne oraz mech i porosty z kamiennych powierzchni, takich jak: kostka brukowa, elewacje wykończone kamieniem, tarasy czy schody. Ponadto może być stosowany do czyszczenia powierzchni aluminiowych. Butelka o pojemności 1 l jest kompatybilna z systemem Plug’n’Clean.
Fot. Środek do czyszczenia kamienia za pomocą myjki ciśnieniowej
Chemia do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych
Powierzchnie szklane są wymagające pod względem czyszczenia. Tylko dobrej jakości płyn zapewni oczekiwany efekt. Preparat Kärcher RM 627 przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych świetnie sprawdzi się w przypadku szklarni czy ogrodów zimowych.
Wydajny płyn wyróżnia się wysoką skutecznością usuwania zabrudzenia, bez smug i zacieków. Co więcej, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem. W praktyce przekłada się to na oszczędność czasu aż o 30%.
Fot. Wysoce skuteczny płyn do mycia szyb bez smug za pomocą myjki ciśnieniowej
Szampon do mycia samochodu myjką ciśnieniową
Mycie samochodu przy pomocy myjki ciśnieniowej wymaga zastosowania odpowiedniego płynu. Łagodny szampon samochodowy Kärcher RM 610 jednocześnie skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, pielęgnuje oraz chroni karoserię. Co więcej, znacząco przyspiesza proces schnięcia i nie pozostawia smug. Usuwa potrzebę wycierania oraz polerowania. Formuła wysokiego połysku gwarantuje olśniewający błysk.
Szampon pozwala skutecznie pozbyć się typowych zabrudzeń drogowych, w tym resztek asfaltu, owadów, pyłu i ptasich odchodów. Przeznaczony jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów, także elementów wrażliwych. Może być także stosowany do mycia ręcznego lub szybkiego i bezkontaktowego czyszczenia z pomocą urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Pojemnik o pojemności 1 l jest dostosowany do podawania przez system Plug’n’Clean.
Fot. Szampon do mycia samochodu myjką ciśnieniową
Aktywna piana do domowej myjki ciśnieniowej
Aktywna piana to doskonały środek do bezdotykowego czyszczenia samochodów, motocykli, przyczep kempingowych i łodzi. Jest bezpieczna dla wszystkich elementów pojazdów, a dodatkowo chroni powierzchnie lakierowane.
Preparat Ultra Piana RM 615 Kärcher w połączeniu z urządzeniem wysokociśnieniowym z lancą pianową pozwala uzyskać aktywną pianę w warunkach domowych. Ta forma środka myjącego charakteryzuje się dużą przyczepnością – pozostaje na powierzchni, a czas działania wpływa na skuteczność mycia. Rozpuszcza typowe dla ulicy zabrudzenia, kurz, pył oraz zanieczyszczenia emisyjne, oleiste i pochodzenia organicznego.
Fot.: Aktywna piana ściśle przylega do powierzchni, działając dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz
Dodatkowe środki do detailingu samochodów i motocykli
Mycie karoserii to podstawa, ale czyszczenia wymagają także inne elementy samochodu. Marka Kärcher oferuje całą gamę środków do detailingu aut i motocykli. Preparaty sprawią, że na nowo zachwycisz się swoim pojazdem, który zarazem zyska długotrwałą ochronę.
Detailing auta to proces wieloetapowy, a każdy z zabiegów wymaga zastosowania specjalnego preparatu. Niezbędne są: środek do usuwania owadów, wosk, płyn do szyb, felg, kokpitu czy tapicerki. Warto sięgać po takie, które wyróżniają się wysoką jakością. Wówczas zyskasz gwarancję zadowalających efektów. Czyste auto to nie tylko doskonały wygląd, ale także poprawa bezpieczeństwa podczas jazdy i przedłużenie żywotności jego elementów.
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