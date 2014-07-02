Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1, 1l

Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Środek do szybkiego usuwania tłuszczy, ptasich odchodów i zanieczyszczeń emisyjnych
  • Efektywna formuła ochrony kolorów spowalnia żółknięcie i blaknięcie kolorów z plastikowych powierzchni
  • Formuła ochrony materiału dla dłuższej elastyczności i żywotności mebli ogrodowych, ram okiennych i elementów torzywa sztucnego
  • System Plug ’n’ Clean to najszybszy i najłatwiejszy sposób podawania środka czyszczącego przez urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
  • Gotowy do użycia
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ramy okienne
  • Elementy z tworzywa sztucznego