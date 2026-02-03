Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l

Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215
Zastosowania
  • Tarasy
  • Fasady
  • Murki ogrodowe