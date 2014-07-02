Ultra Piana, 1l

Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

  • Piana, wysoce skuteczna o dużej przyczepności
  • Skutecznie usuwa z pojzdów zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i zabrudzenia pochodzenia organicznego.
  • Idealny do mycia pojazdów, przyczep i łodzi
  • Do użytku z lanca pianową
  • Wolny od NTA
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie w kombinacji urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher + lanca pianowa
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ultra Piana, 1l
Ultra Piana, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Mobilne domy
Akcesoria