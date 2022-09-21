Czyszczenie schodów – jak zadbać o schody w domu?
Schody, zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz, są intensywnie użytkowane każdego dnia, przez co ulegają silnemu zabrudzeniu. Aby były bezpieczne i przez długi czas zachowały swój nienaganny wygląd, powinny być odpowiednio pielęgnowane. Czyszczenie schodów nie jest jednak takie proste, jak się może wydawać. Przede wszystkim jest to konstrukcja złożona, a do tego może być wykonana z różnych materiałów. Poznaj sposoby czyszczenia schodów: drewnianych, kamiennych, z płytek, lastryko, granitowych oraz betonowych.
Czyszczenie schodów wewnętrznych
Mycie schodów to z pozoru prosta czynność, którą wykonujemy w ramach sprzątania domu. Możemy jednak popełnić szereg błędów, które w najgorszym wypadku prowadzą do trwałego zniszczenia powierzchni. Czyszczenie schodów warto rozpocząć od poznania wymagań i specyfiki materiału, z którego są wykonane. Ma to kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiednich środków myjących, metody i akcesoriów.
Do wykończenia schodów wewnętrznych wykorzystuje się takie materiały, jak np.:
- drewno,
- płytki ceramiczne,
- kamień naturalny,
- kamień sztuczny, np. lastryko.
Dobór odpowiednich środków do materiału pozwala na dokładne czyszczenie schodów oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia.
Jak wyczyścić schody drewniane?
Schody drewniane są bardzo często spotykane w domach jednorodzinnych. Do ich wykonania zwykle wykorzystuje się drewno twarde, np. dębowe lub jesionowe, a także gatunki egzotyczne. Naturalny surowiec wymaga jednak zabezpieczenia lakierem, bejcą, woskiem lub olejem, aby zwiększyć odporność na zarysowania oraz niekorzystne działanie innych czynników. Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja, dzięki czemu schody drewniane zachowują swój urok na wiele lat.
Do czyszczenia schodów drewnianych najlepiej używać specjalnych środków. Preparaty te zawierają substancje, które doskonale pielęgnują drewno i zapobiegają jego ścieraniu. Aby pozbyć się szczególnie uciążliwych plam, możemy użyć spirytusu. Do czyszczenia schodów wykluczone są natomiast agresywne środki chemiczne, preparaty zawierające chlor oraz detergenty o właściwościach ściernych.
Schody drewniane czyści się w dwóch krokach. Najpierw należy je odkurzyć, aby usunąć piasek, kurz czy sierść zwierząt. W przeciwnym razie woda zmiesza się z brudem, powodując powstawanie smug, a nawet drobnych rys. Podczas odkurzania schodów drewnianych ważne jest również używanie odpowiedniej ssawki, np. do twardych podłóg lub specjalnie przeznaczonej do parkietu. Takie końcówki mają naturalne włosie, które chroni wrażliwe drewno przed zarysowaniami.
Schody drewniane wymagają także czyszczenia na mokro. Pamiętajmy jednak, że drewno wykazuje właściwości higroskopijne, przez co może się odkształcać pod wpływem wilgoci. Dlatego do mycia nie należy używać dużej ilości wody. Schody czyścimy dobrze wyciśniętym mopem (najlepiej płaskim, ponieważ sznurkowy brudzi podstopnie) lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeżeli jednak mamy obawy o nadmierne moczenie drewna, warto wybrać mopy elektryczne Kärcher z serii FC. W przypadku schodów świetnie sprawdzają się zwłaszcza modele akumulatorowe. Brak kabla pozwala swobodnie docierać do każdego zakamarka.
Fot. Szybkie, wygodne i skuteczne czyszczenie schodów drewnianych z mopem elektrycznym z serii FC
Mopy elektryczne FC są idealnym do mycia schodów drewnianych z wielu powodów. Najważniejsze ich zalety to:
- jednoczesne mycie i odkurzanie (wybrane modele) – sprzątanie jest o 50% szybsze,
- skuteczność usuwania zabrudzeń (o 20% wyższa w porównaniu do tradycyjnego mopa) – obracające się z dużą prędkością pady usuwają nawet uporczywe plamy,
- wysoki poziom higieny – w jednym przejściu roboczym powierzchnia jest zwilżana roztworem czyszczącym i jednocześnie brudna woda jest zasysana do oddzielnego zbiornika,
- suche schody w ciągu 2 minut – mop pozostawia niewielką ilość wilgoci, przez co jest odpowiedni do wrażliwych powierzchni drewnianych.
Bezprzewodowe mopy elektryczne Kärcher pozwalają wygodnie, szybko, skutecznie i w bezpieczny sposób pozbyć się zabrudzeń z drewnianych schodów.
Jak wyczyścić schody z płytek ceramicznych?
Wiele osób decyduje się na wykończenie schodów płytkami ceramicznymi. Decydują o tym głównie względy praktyczne. Terakota czy gres cechują się odpornością na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Łatwo je także utrzymać w czystości. Przy tym dostępne są w szerokiej palecie kolorów i struktur – imitują np. beton, drewno, kamień naturalny.
Czyszczenie schodów z płytek ceramicznych polega na regularnym odkurzaniu i myciu na mokro. Można wypróbować domowe sposoby. Do usuwania zabrudzeń z gresu czy terakoty często stosuje się roztwór octu. Pamiętajmy także, że schody z płytek wymagają czyszczenia fug. Z tym zadaniem poradzi sobie:
- sok z cytryny – rozjaśnia fugi, wystarczy nanieść go na spoiny i po kilku minutach zmyć czystą wodą,
- soda oczyszczona – wymieszana z wodą tworzy pastę, którą za pomocą szczoteczki nanosi się na fugi, a po jakimś czasie spłukuje.
Płytki ceramiczne myje się także wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub gotowych detergentów. Nie należy jednak używać produktów o właściwościach ściernych. Szczególnie polecany jest środek RM 753 Kärcher, który wyróżnia się wysoką skutecznością działania i wydajnością. Preparat przeznaczony jest do czyszczenia mocno zabrudzonych płytek ceramicznych i gresowych, a więc doskonale nadaje się do mycia schodów. Ma dobre właściwości zwilżające, szybko rozpuszcza zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe i mineralne. Co więcej, nie zaburza antypoślizgowych właściwości gresu. RM 753 pozostawia również przyjemny, świeży zapach.
Czym myć schody z kamienia?
Schody wykończone kamieniem naturalnym (marmurowe, granitowe czy z trawertynu) są trwałe, odporne na uszkodzenia i urzekają eleganckim wyglądem. Pamiętajmy jednak, że ten naturalny surowiec ma strukturę porowatą. Jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczony – chłonie zabrudzenia. Nawet zaimpregnowany kamień wymaga odpowiedniej pielęgnacji.
Schody z płytek kamiennych, tak jak inne, wymagają odkurzania i mycia na mokro. Do czyszczenia stosujemy gotowe preparaty (specjalistyczny preparat do czyszczenia kamienia) lub delikatny detergent. Wykluczone są środki wybielające, żrące, o kwaśnym odczynie lub oleistej konsystencji, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię. Warto także stosować produkty tworzące na kamiennych schodach warstwę ochronną.
Fot. Czyszczenie zewnętrznych schodów z kamienia
Schody z lastryko – jak wyczyścić nowoczesne schody?
Lastryko to materiał wykończeniowy, który często można spotkać na klatkach schodowych. Oprócz ciekawych walorów wizualnych, charakteryzuje się także wysoką wytrzymałością na uszkodzenia.
Jak wyczyścić schody z lastryko? Przede wszystkim trzeba pamiętać o regularności. Nagromadzony brud może bowiem wniknąć w strukturę materiału, co utrudnia późniejsze mycie. Czyszczenie lastryko rozpoczynamy od dokładnego odkurzenia powierzchni schodów. Następnie możemy przystąpić do mycia na mokro z użyciem specjalnych detergentów o neutralnym pH. Możemy także zastosować domowe sposoby, zwłaszcza w przypadku miejscowych zabrudzeń.
Plamy po napojach słodkich usuniemy wodą utlenioną oraz amoniakiem (nie zostawiamy na długo, bo mogą pojawić się przebarwienia). W czyszczeniu śladów po alkoholu sprawdza się gorąca woda oraz mydło. Kawę zmyjemy roztworem gliceryny z wodą (proporcja 1:3). W przypadku silnych zabrudzeń przydatny może okazać się denaturat. Ostatnim etapem czyszczenia lastryko jest zabezpieczenie powierzchni schodów środkiem przeznaczonym do tego materiału.
Czyszczenie schodów zewnętrznych
Schody zewnętrze są zdecydowanie bardziej narażone na zabrudzenia niż te wewnątrz domu. Kurz i piach nanoszone przez wiatr, błoto, opadające liście oraz wszelkiego rodzaju odpady organiczne, które gniją na ich powierzchni, to tylko przykłady zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia. Do tego dochodzi działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Dlatego schody zewnętrzne wykończone są materiałami o dużej wytrzymałości. Najczęściej stosuje się:
- mrozoodporne płytki o niskiej nasiąkliwości i odporności na ścieranie: klinkierowe, ceramiczne, gres, terakotę,
- zabezpieczony kamień naturalny: głównie granit,
- zaimpregnowane drewno: świerkowe, sosnowe, dębowe, modrzewiowe oraz egzotyczne,
- beton.
Schody zewnętrzne z uwagi na intensywną eksploatację i silne zabrudzenia powinny być myte regularnie. W przeciwnym razie mogą pojawić się trwałe odbarwienia. Czym myć schody zewnętrzne? Dobór metody i środków uzależniony jest głównie od materiału, z którego są wykonane stopnie. Najczęściej stosuje się detergent i wodę. Do czyszczenia schodów zewnętrznych nadaje się także myjka ciśnieniowa.
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Najskuteczniejszą, najszybszą i bezwysiłkową metodą walki z niepożądanymi roślinami jest jednak wykorzystanie myjki ciśnieniowej Kärcher. Silny strumień wody z łatwością czyści omszałe powierzchnie i usuwa chwasty. Co więcej, doskonale radzi sobie także z innymi zabrudzeniami, takimi jak błoto, piach, tłuste plamy czy zanieczyszczenia po remoncie. Dla wzmocnienia efektu czyszczenia możemy także użyć specjalnie opracowanego preparatu do powierzchni kamiennych i betonowych. Natomiast aby uniknąć rozprysków, warto wykorzystać przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer.
Czyszczenie schodów betonowych przy pomocy myjki ciśnieniowej Kärcher jest łatwe, szybkie i nie wymaga wysiłku. Gwarantuje natomiast imponujący efekt za każdym razem.
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