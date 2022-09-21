Czyszczenie schodów – jak zadbać o schody w domu?

Jak wyczyścić schody drewniane?

Schody drewniane są bardzo często spotykane w domach jednorodzinnych. Do ich wykonania zwykle wykorzystuje się drewno twarde, np. dębowe lub jesionowe, a także gatunki egzotyczne. Naturalny surowiec wymaga jednak zabezpieczenia lakierem, bejcą, woskiem lub olejem, aby zwiększyć odporność na zarysowania oraz niekorzystne działanie innych czynników. Ważna jest także odpowiednia pielęgnacja, dzięki czemu schody drewniane zachowują swój urok na wiele lat.

Do czyszczenia schodów drewnianych najlepiej używać specjalnych środków. Preparaty te zawierają substancje, które doskonale pielęgnują drewno i zapobiegają jego ścieraniu. Aby pozbyć się szczególnie uciążliwych plam, możemy użyć spirytusu. Do czyszczenia schodów wykluczone są natomiast agresywne środki chemiczne, preparaty zawierające chlor oraz detergenty o właściwościach ściernych.

Schody drewniane czyści się w dwóch krokach. Najpierw należy je odkurzyć, aby usunąć piasek, kurz czy sierść zwierząt. W przeciwnym razie woda zmiesza się z brudem, powodując powstawanie smug, a nawet drobnych rys. Podczas odkurzania schodów drewnianych ważne jest również używanie odpowiedniej ssawki, np. do twardych podłóg lub specjalnie przeznaczonej do parkietu. Takie końcówki mają naturalne włosie, które chroni wrażliwe drewno przed zarysowaniami.

Schody drewniane wymagają także czyszczenia na mokro. Pamiętajmy jednak, że drewno wykazuje właściwości higroskopijne, przez co może się odkształcać pod wpływem wilgoci. Dlatego do mycia nie należy używać dużej ilości wody. Schody czyścimy dobrze wyciśniętym mopem (najlepiej płaskim, ponieważ sznurkowy brudzi podstopnie) lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeżeli jednak mamy obawy o nadmierne moczenie drewna, warto wybrać mopy elektryczne Kärcher z serii FC. W przypadku schodów świetnie sprawdzają się zwłaszcza modele akumulatorowe. Brak kabla pozwala swobodnie docierać do każdego zakamarka.